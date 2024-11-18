AI의 증가하는 에너지 수요를 해결하는 방법

OpenAI의 ChatGPT가 출시된 후 거의 2년 동안 인공 지능의 채택은 기하급수적으로 증가했습니다. McKinsey 글로벌 설문조사에 따르면 조직에서 생성형 AI 사용률이 2023년부터 2024년까지 거의 두 배로 증가했으며, Bloomberg Intelligence에 따르면 이 수치는 향후 10년 동안 매년 40% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 성장은 비용 없이 이루어지는 것이 아닙니다. AI 구현에 대한 수요가 증가함에 따라 대량의 복잡한 계산과 요청을 처리할 수 있는 데이터센터에 대한 필요성도 커지고 있습니다. McKinsey는 향후 10년간 데이터센터 용량에 대한 전 세계 수요가 매년 22% 증가할 것으로 예측합니다.
이러한 데이터 센터가 온라인 상태가 되면 상당한 양의 에너지를 사용하게 됩니다. 실제로 McKinsey는 데이터 센터의 에너지 수요가 2030년까지 298기가와트에 달할 것으로 예상하며, 이는 2억 가구 이상의 주택에 전력을 공급하는 데 필요한 양에 해당합니다. Goldman Sachs는 2030년까지 데이터 센터 전력 수요가 160% 증가할 것으로 예상하며, 데이터 센터는 10년 말까지 생성되는 전체 에너지의 4%를 소비할 것으로 예상합니다.
"AI 도입이 증가함에 따라 데이터 센터에 대한 수요가 증가하여 에너지 사용량이 증가할 가능성이 있으며, 이미 전기화 및 탈탄소 에너지의 요구 사항을 충족하고자 하는 전력망에 추가적인 압박이 가해질 수 있습니다."라고 IBM® Consulting의 Phil Spring 선임 파트너이자 EMEA 에너지 및 자원 산업 리더는 말합니다.
이미 이러한 스트레스를 느끼고 있는 곳도 있습니다. 지난 반세기 동안 데이터 센터가 폭발적으로 증가한 북부 버지니아에서는 수요가 용량을 거의 초과하기 시작했습니다. 비슷한 문제가 조지아주와 애리조나주에서도 발생했습니다.
미국뿐만이 아닙니다. 암스테르담 Vrije Universiteit의 박사 과정 학생이자 연구 회사인 Digiconomist의 설립자인 Alex de Vries는 데이터 센터의 압박을 받고 있는 그리드의 예로 아일랜드를 꼽았습니다.
de Vries는 대부분 "장치 제조 및 데이터 센터 구축에는 시간이 걸리고 전력망에 대한 AI의 압박은 제한적일 것"이기 때문에 전력망은 단기적으로 압박을 받는 기능을 유지해야 한다고 말합니다. 그러나 그는 AI의 빠른 채택과 이를 지원하기 위한 인프라 확장으로 인해 적절하게 해결되지 않으면 향후 문제가 발생할 수 있다고 지적합니다.
일부에서는 AI의 에너지 수요를 줄이는 데 도움이 될 수 있는 도구 중 하나가 AI 자체라고 생각합니다. 올해 초 NVIDIA의 CEO인 젠슨 황은 이 기술에 대한 투자가 "더 나은 에너지, 더 나은 탄소 포집 시스템, 더 나은 에너지 생성 재료"로 이어질 것이며 궁극적으로 AI 에너지 수요를 지원할 수 있는 그리드로 이어질 것이라고 주장한 바 있습니다.
전 Google CEO인 Eric Schmidt는 현재의 기후 목표를 포기하는 대가를 치르더라도 AI의 신속한 개발을 지지하며, AI 자체가 보존보다 문제에 대한 해결책을 찾을 가능성이 더 높다고 주장했습니다. "저는 문제를 제한하고 문제를 일으키기보다는 AI가 문제를 해결하는 데 베팅하고 싶습니다."라고 그는 올해 초 AI 서밋에서 말했습니다.
Spring은 AI 도구가 지속가능성을 개선하는 과정에서 역할을 한다는 데 동의합니다. "특히 생성형 AI와 AI는 지속가능성 이니셔티브를 가속화하는 데 큰 도움이 됩니다."라고 그는 말합니다. "데이터를 실행 가능한 인사이트로 빠르게 변환할 수 있는 기능을 통해 저탄소 에너지 시스템의 맥락에서 더 많은 정보에 입각한 지속 가능한 의사 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공합니다." 그러나 그는 "AI의 혜택을 효과적으로 누리기 위해서는 기술을 배포하는 기업이 '광범위한 환경적 영향도 고려하는 전략적 접근 방식'을 취해야 한다"고 덧붙입니다.
에너지 부문은 잠재적인 솔루션으로 AI를 수용하고 있습니다. 최근 IBM의 연구에 따르면 에너지 및 자원 분야 임원 중 63%가 생성형 AI와 자동화를 통해 가치를 실현할 것으로 기대한다고 답했습니다. 이 기술이 AI뿐만 아니라 전기 자동차를 포함한 다른 주요 에너지 소비자의 증가하는 에너지 수요를 완화하는 데 도움이 될 수 있기를 바랍니다.
de Vries는 AI가 만들어내는 모든 에너지 관련 문제를 해결할 수 있는 AI의 능력에 대해 회의적입니다. "이는 희망사항일 수 있습니다. 역사적으로 효율성 향상은 수요 증가로 이어지는 경우가 많았고, 때로는 효율성 향상이 실현되기 전보다 총 리소스에 대한 수요가 더 많았습니다."라고 그는 설명합니다. de Vries는 AI의 수요 증가가 이미 에너지 생산과 소비에 미치는 실제 영향을 무시하면서 미래의 효율성에 베팅하는 것은 근시안적이라고 말합니다.
전문가들은 AI가 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 여러 가지 방법이 있다고 말합니다. 그러나 이 문제를 해결하려면 "AI 라이프사이클의 모든 단계에서 보다 지속 가능한 선택을 해야"한다고 Spring은 말합니다.
에너지 수요를 제한하는 데 도움이 되는 한 가지 접근 방식은 파운데이션 모델을 사용하는 것입니다. 파운데이션 모델은 지속적으로 성장하는 대규모 언어 모델과 달리 한 번만 학습하면 되는 모델입니다.
Spring은 NASA와 협력하여 개발한 IBM의 파운데이션 모델을 언급했는데, 이 모델은 조직에서 추가 교육 없이도 삼림 벌채를 추적하고, 온실 가스를 감지하고, 작물 수확량을 예측하도록 미세 조정할 수 있습니다.
"모델 크기를 염두에 두는 것도 중요합니다."라고 Spring은 말합니다. "더 큰 것이 항상 더 나은 것은 아닙니다. 실제로 선별된 고품질 데이터로 훈련된 소규모 모델은 에너지 효율이 높으면서 유사하거나 더 나은 결과를 얻을 수 있는 경우가 많습니다."
올바른 처리 위치를 선택하면 과도한 에너지 수요를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. Spring은 하이브리드 클라우드 접근 방식이 조직이 에너지 소비를 줄이고 전체 사용량에 대한 추가 가시성을 제공하여 AI 기술을 실행하는 방법에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다.
Spring은 “재생 에너지원이 있는 지역에 데이터 센터를 배치하면 상당한 에너지 절감과 탄소 발자국 감소로 이어질 수 있습니다.”라며 2023년 IBM 데이터 센터가 소비한 전력의 74%가 재생 에너지원에서 나왔다고 언급했습니다.
궁극적으로 인공 지능의 부상은 지속가능성을 발전시킬 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 그러나 이는 또한 청정 에너지로의 전환의 필요성과 증가하는 AI의 에너지 수요 사이에서 균형을 맞추는 긴급한 딜레마를 야기하기도 합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 비즈니스 리더의 90%는 여전히 AI가 지속가능성 목표에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다. 앞으로의 핵심은 AI의 에너지 소비를 책임감 있게 관리하여 지속 가능한 미래를 저해하는 것이 아니라 기여하는 방식으로 AI의 잠재력을 활용하는 것입니다.