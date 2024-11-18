AI의 증가하는 에너지 수요를 해결하는 방법

일부에서는 AI의 에너지 수요를 줄이는 데 도움이 될 수 있는 도구 중 하나가 AI 자체라고 생각합니다. 올해 초 NVIDIA의 CEO인 젠슨 황은 이 기술에 대한 투자가 "더 나은 에너지, 더 나은 탄소 포집 시스템, 더 나은 에너지 생성 재료"로 이어질 것이며 궁극적으로 AI 에너지 수요를 지원할 수 있는 그리드로 이어질 것이라고 주장한 바 있습니다.

전 Google CEO인 Eric Schmidt는 현재의 기후 목표를 포기하는 대가를 치르더라도 AI의 신속한 개발을 지지하며, AI 자체가 보존보다 문제에 대한 해결책을 찾을 가능성이 더 높다고 주장했습니다. "저는 문제를 제한하고 문제를 일으키기보다는 AI가 문제를 해결하는 데 베팅하고 싶습니다."라고 그는 올해 초 AI 서밋에서 말했습니다.

Spring은 AI 도구가 지속가능성을 개선하는 과정에서 역할을 한다는 데 동의합니다. "특히 생성형 AI와 AI는 지속가능성 이니셔티브를 가속화하는 데 큰 도움이 됩니다."라고 그는 말합니다. "데이터를 실행 가능한 인사이트로 빠르게 변환할 수 있는 기능을 통해 저탄소 에너지 시스템의 맥락에서 더 많은 정보에 입각한 지속 가능한 의사 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공합니다." 그러나 그는 "AI의 혜택을 효과적으로 누리기 위해서는 기술을 배포하는 기업이 '광범위한 환경적 영향도 고려하는 전략적 접근 방식'을 취해야 한다"고 덧붙입니다.

에너지 부문은 잠재적인 솔루션으로 AI를 수용하고 있습니다. 최근 IBM의 연구에 따르면 에너지 및 자원 분야 임원 중 63%가 생성형 AI와 자동화를 통해 가치를 실현할 것으로 기대한다고 답했습니다. 이 기술이 AI뿐만 아니라 전기 자동차를 포함한 다른 주요 에너지 소비자의 증가하는 에너지 수요를 완화하는 데 도움이 될 수 있기를 바랍니다.

de Vries는 AI가 만들어내는 모든 에너지 관련 문제를 해결할 수 있는 AI의 능력에 대해 회의적입니다. "이는 희망사항일 수 있습니다. 역사적으로 효율성 향상은 수요 증가로 이어지는 경우가 많았고, 때로는 효율성 향상이 실현되기 전보다 총 리소스에 대한 수요가 더 많았습니다."라고 그는 설명합니다. de Vries는 AI의 수요 증가가 이미 에너지 생산과 소비에 미치는 실제 영향을 무시하면서 미래의 효율성에 베팅하는 것은 근시안적이라고 말합니다.