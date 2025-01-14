5세 어린이가 중력에 대해 알고 있는 것을 AI가 학습하도록 돕는 세계 모델

Cosmos 플랫폼에는 AI 시스템 학습을 위한 물리 기반 시뮬레이션을 생성할 수 있는 파운데이션 모델과 함께 Blackwell 플랫폼을 사용하여 단 2주 만에 2천만 시간 분량의 비디오를 처리하고 레이블링할 수 있는 고급 도구가 포함되어 있습니다. 기존 CPU 처리로는 3년 이상 걸리던 작업입니다.

다른 AI 모델이 텍스트나 이미지를 생성하는 반면, Cosmos는 산업 및 운전 환경에서의 물리학 기반 상호 작용에 중점을 둡니다. 개발자는 창고 로봇의 영상이나 자율 주행 테스트 영상과 같은 데이터로 시스템을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 플랫폼은 이미 자율 주행 차량의 잠재적인 패스트 트랙으로 보고 있는 Uber와 같은 파트너들의 관심을 끌고 있습니다.

NVIDIA는 Hugging Face와 같은 플랫폼을 통해 오픈 라이선스로 모델을 출시하고 있습니다. CEO 젠슨 황은 이를 로보틱의 잠재적인 "ChatGPT 순간"이라고 부르며 , 대규모 언어 모델(LLM)이 텍스트 생성을 변화시킨 것처럼 세계 파운데이션 모델이 물리적 AI를 민주화할 수 있다고 제안했습니다.

AI 플랫폼을 전문으로 하는 IBM Software의 제품 담당 부사장인 Armand Ruiz는 LinkedIn 게시물에서 로봇 훈련 시스템을 "기술적 걸작"이라고 부르며 Cosmos 프로젝트에 대해 언급했습니다. 이 오픈 소스 시스템은 2천만 시간 동안 훈련되었습니다. 실제 영상의 비율은 로봇의 움직임과 상호 작용을 위한 파운데이션 모델을 만들려는 Nvidia의 시도를 나타냅니다.

"가장 좋은 점은 이 프로젝트가 오픈 소스라는 점입니다!" Ruiz는 Cosmos가 창고에 상자가 떨어지는 것과 같은 시나리오를 시뮬레이션할 수 있으며 기업이 자체 데이터로 교육을 맞춤화할 수 있도록 한다고 언급했습니다. 이 시스템은 NVIDIA의 Isaac 시뮬레이션 플랫폼과 함께 작동하지만 성능은 아직 테스트되지 않았습니다.

IBM 연구원들은 이 개념을 Prithvi-Climate-and-Weather 파운데이션 모델을 통해 날씨 예측에 사용했습니다. Moreno는 "대기 시스템의 글로벌 프로세스에 대한 물리적 역학을 배웠습니다."라고 말했습니다. "물리적으로 호환되는 시뮬레이션과 다차원 예측 작업을 생성하고 여러 해상도로 다운스케일링하는 데 사용할 수 있습니다."

Uber, 로봇 제조업체 Figure AI, 자율주행차 개발업체 Waabi 등 3개 회사가 이 기술을 구현하기 위해 샌드박스에 참여했습니다. 이 플랫폼은 커스터마이징을 위한 오픈 모델 라이선스와 함께 제공됩니다.