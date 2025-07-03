Cloudflare '제로 클릭' 콘텐츠의 위험으로부터 인터넷을 보호할 수 있을까요?

Anthropic, OpenAI, Meta, Perplexity가 지원하는 생성형 AI와 AI 검색의 등장으로 웹에는 봇 스크래퍼라는 새로운 유형의 방문자가 생겨나고 있습니다. 이러한 변화는 저널리즘으로 수익을 창출하기 위해 추천 트래픽에 의존하는 뉴스 게시자뿐만 아니라 콘텐츠 제작자와 대규모 기술 플랫폼에도 영향을 미칩니다. 최근에는 Reddit이 Anthropic을 상대로 Anthropic의 봇들이 Reddit의 콘텐츠를 스크래핑한다고 주장하며 소송을 제기했으나, Anthropic은 이를 부인한 사례도 있었습니다.

Cloudflare의 AI 제어, 개인정보 보호 및 미디어 제품 책임자인 Will Allen은 IBM Think와의 인터뷰에서 "기술 기업도 AI 크롤러의 영향을 받습니다."라고 말했습니다. "Pinterest, Quora 및 Reddit은 ProRata AI 및 Hyperscience와 같은 AI 분야의 회사들과 함께 AI 크롤러에 대한 권한 기반 접근 방식을 지지하며 서명한 가장 인기 있는 사용자 생성 콘텐츠 기술 사이트에 속합니다."

봇은 학습뿐만 아니라 생성형 AI 모델을 인터넷에서 공개적으로 사용할 수 있는 콘텐츠와 같은 외부 지식 기반에 연결하는 검색 증강 생성(RAG)에도 사용됩니다. 기술 기업 TollBit가 지난달 발표한 보고서에 따르면, 파트너 사이트에서 관찰된 RAG 봇 트래픽은 49% 로 18%의 2.5배에 가까운 증가율을 보였습니다. Tollbit의 조사 결과, 2025년 1분기에 웹사이트를 크롤링한 상위 12개 봇 중 ChatGPT, Meta 및 Perplexity가 가장 활성화되어 AI 봇의 월 평균 스크랩 중 70% 가량을 차지한 것으로 나타났습니다.

이러한 새로운 트래픽은 서버에 부담을 주고 퍼블리셔 인프라 비용을 증가시킵니다. 4월에 Wikipedia의 비영리 단체인 Wikimedia는 가장 비용이 많이 드는 트래픽의 65%가 봇에서 발생한다고 지적했습니다. 이 조직은 블로그 게시물에서 "우리의 콘텐츠는 무료이지만, 인프라는 비용이 듭니다."라고 밝혔습니다.

데이터를 많이 사용하는 봇은 최근 몇 달 동안 급격히 감소한 검색 엔진 결과 페이지(SERP) 클릭률에도 영향을 미쳤습니다. 마케팅 회사 Ahrefs의 최근 연구에 따르면, 지난 5월 검색 대기업인 Google이 모든 사용자에게 배포한 제품인 AI Overviews가 클릭 수를 34.5% 줄인 것으로 나타났습니다. AI Ovrviews는 작년 3월 이후 116%의 성장률을 보이며 지속적으로 번창하는 가운데, SERP에 노출되는 사이트는 큰 타격을 입었습니다.

"이는 구독, 광고 또는 오늘날 콘텐츠 제작자가 하는 일을 통해 수익을 창출하는 사이트의 방문자들에게 이러한 광고가 노출되지 않는다는 것을 의미합니다."라고 Cloudflare의 Prince는 최근 CNBC와 진행한 인터뷰에서 발표했습니다. "방문자들은 더 이상 구독을 구매하지 않을 것이며, 따라서 콘텐츠 크리에이터가 되기가 훨씬 더 어려워질 것입니다."