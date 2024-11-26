ChatGPT 2주년: ChatGPT의 초기 단계와 현재 상황

인공 지능의 역사는 수십 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 예를 들어 1950년대에 IBM은 이미 체커와 백개먼을 사용하여 기계가 그랜드마스터를 꺾을 수 있도록 학습시키는 등 가장 초기 형태의 신경망을 학습시키고 있었습니다. 그러나 간단하고 무료로 사용할 수 있는 자연어 인터페이스를 갖춘 ChatGPT의 출시는 큰 전환점이 되었습니다.

IBM의 수석 엔지니어 Chris Hay는 "ChatGPT와 다른 점은 소비자에게 훌륭한 경험을 제공하고 기술 전문가가 아닌 사람들도 놀라운 일에 AI를 사용할 수 있다는 것입니다."라고 말합니다.

그 결과, 이전에는 대부분 부유한 기업만 이용할 수 있었던 강력한 기술을 컴퓨터와 인터넷에 연결된 사람이라면 누구나 사용할 수 있게 되었습니다. 한편, OpenAI의 움직임으로 인해 다른 기업들은 강력한 자체 툴을 출시하게 되었고, 전 세계적으로 AI 혁신에 중점을 둔 새로운 계층의 프로그래머와 기업가들이 부상하게 되었습니다.

IBM Consulting의 부사장 겸 시니어 파트너인 Shobhit Varshney는 "AI를 전기처럼 쉽게 이용할 수 있게 되면 세계 경제 환경이 근본적으로 변화합니다."라고 말합니다. Varshney는 이러한 변화의 징후 중 하나는 전례 없는 수의 프로그래머가 전 세계에서 GitHub에 합류하고 있다는 점이라고 말합니다. AI 및 기계 학습에 주로 사용되는 프로그래밍 언어인 Python이 플랫폼에서 가장 인기 있는 언어가 되었습니다.

"이제 사람들은 수백만 달러의 투자 없이도 이러한 도구를 활용할 수 있습니다."라고 그는 말합니다. "우리는 곧 1인 유니콘 기업을 보게 될 것입니다."