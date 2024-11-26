ChatGPT 2주년: ChatGPT의 초기 단계와 현재 상황

2년 전, Sam Altman, Greg Brockman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba, John Schulman이 2015년에 비영리 단체로 설립한 샌프란시스코의 스타트업 OpenAI는 테스트용으로 AI 챗봇을 공개했습니다. 이 릴리스는 열정과 질문, 심지어 몇 가지 실험을 촉발했습니다(The Daily의 이 에피소드를 기억하시나요?). 2024년 11월, ChatGPT는 현재 주간 활성 사용자 수가 2억 명을 넘었으며, OpenAI는 Microsoft 및 Apple과 같은 거대 기술 기업과의 파트너십을 통해 계속 확장하고 있습니다.
그러면 ChatGPT의 출시가 AI 환경을 어떻게 변화시켰을까요? IBM 전문가들과 지난 2년간 AI가 어떻게 발전했고 계속해서 변화하고 있는지에 대해 이야기를 나눴습니다.
인공 지능의 역사는 수십 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 예를 들어 1950년대에 IBM은 이미 체커와 백개먼을 사용하여 기계가 그랜드마스터를 꺾을 수 있도록 학습시키는 등 가장 초기 형태의 신경망을 학습시키고 있었습니다. 그러나 간단하고 무료로 사용할 수 있는 자연어 인터페이스를 갖춘 ChatGPT의 출시는 큰 전환점이 되었습니다.
IBM의 수석 엔지니어 Chris Hay는 "ChatGPT와 다른 점은 소비자에게 훌륭한 경험을 제공하고 기술 전문가가 아닌 사람들도 놀라운 일에 AI를 사용할 수 있다는 것입니다."라고 말합니다.
그 결과, 이전에는 대부분 부유한 기업만 이용할 수 있었던 강력한 기술을 컴퓨터와 인터넷에 연결된 사람이라면 누구나 사용할 수 있게 되었습니다. 한편, OpenAI의 움직임으로 인해 다른 기업들은 강력한 자체 툴을 출시하게 되었고, 전 세계적으로 AI 혁신에 중점을 둔 새로운 계층의 프로그래머와 기업가들이 부상하게 되었습니다.
IBM Consulting의 부사장 겸 시니어 파트너인 Shobhit Varshney는 "AI를 전기처럼 쉽게 이용할 수 있게 되면 세계 경제 환경이 근본적으로 변화합니다."라고 말합니다. Varshney는 이러한 변화의 징후 중 하나는 전례 없는 수의 프로그래머가 전 세계에서 GitHub에 합류하고 있다는 점이라고 말합니다. AI 및 기계 학습에 주로 사용되는 프로그래밍 언어인 Python이 플랫폼에서 가장 인기 있는 언어가 되었습니다.
"이제 사람들은 수백만 달러의 투자 없이도 이러한 도구를 활용할 수 있습니다."라고 그는 말합니다. "우리는 곧 1인 유니콘 기업을 보게 될 것입니다."
Chris Hay는 챗봇이 출시된 지 몇 주 후 자체 프로그래밍 언어를 개발하던 중 ChatGPT를 통해 '아하'의 순간을 맞았다고 말합니다. 그는 빠르게 GPT에 피드백을 요청했습니다.
"그때 저는 '이런 젠장! 프로그래밍 언어 설계에 대해 제대로 된 대화를 나누고 있어. 공동 작업자가 생겼어!"라는 생각이 들었습니다."
2년 후, IBM 기업가치연구소(IBV)에서 설문조사를 실시한 비즈니스 리더 중 92%가 2025년까지 AI를 워크플로에 통합할 것이라고 답했습니다. 이미 Apple Intelligence, Adobe, Meta AI와 같은 소비자 대상 서비스와 제품에 AI를 통합하려는 움직임이 있었습니다.
"이제 우리가 만지는 모든 것이 생성형 AI입니다."라고 Hay는 말합니다.
LLM은 텍스트에서 시작되었습니다. 하지만 산업은 이후 이미지, 오디오, 비디오, 텍스트 또는 코드 등 여러 데이터 유형을 통합하고 처리할 수 있는 멀티모달 모델로 이동하기 시작했습니다.
이제 모델은 글로 된 단어를 넘어 여러 유형의 데이터를 처리하고 처리할 수 있으며, 신약 발견 및 기후 추적과 같은 AI를 위한 완전히 새로운 애플리케이션의 세계를 열어가고 있습니다.
"텍스트나 코드만 있을 필요는 없기 때문에 AI 모델이 이해하고 표현하고 생성할 수 있는 다양한 양식이 엄청나게 증가했습니다."라고 Varshney는 말합니다.
인간은 모든 감각을 결합하여 결정을 내리는데, 이것이 바로 AI가 나아가고 있는 방향이라고 그는 말합니다.
올해 한 가지 중요한 발전은 이른바 '추론 모델'의 등장입니다. OpenAI의 o1 시리즈와 같은 모델은 인간의 추론을 반영하고 논리적 추론을 통해 복잡한 문제를 해결할 수 있는 생각의 연결고리 추론을 적용합니다.
"현재 모델들이 더 많이 생각하고 답을 찾기 시작하고 있습니다."라고 Hay는 말합니다. "아직 인간의 추론은 아니며 '추론'은 남용되는 용어이지만, 적어도 더 많은 시간을 투자하여 자신이 무엇을 하고 있는지 성찰하고 더 높은 품질의 답변을 제시할 수는 있습니다."
기존 GPT-3는 1,750억 개의 매개변수를 자랑했습니다. 오늘날에는 매개변수가 20억 개에 불과한 소규모 모델이 18개월 전 최고의 모델을 능가하고 있습니다.
"모델들은 점점 더 작아지고 있고, 더 나은 학습을 받기 때문에 더 높은 성능을 발휘하고 있습니다."라고 Hay는 말합니다. "제가 바라는 길은 모델이 커질수록 속도가 느려지는 것입니다. 저는 제 디바이스에서 실행되는 모델을 원합니다."
AI가 한계에 도달하고 있나요? 이 질문은 항상 제기되고 있으며, 최근 Reuters에서 AI 사전 학습 및 확장에 관한 OpenAI 공동 창립자의 말을 인용한 기사에서 인간과 더 유사한 방식으로 '사고'하기 위한 새로운 언어 모델 학습의 지연에 대한 많은 대중의 논평이 쏟아졌습니다.
하지만 Varshney는 AI를 인간의 능력으로 평가하는 것은 잘못된 것이라고 생각합니다.
"인간은 어떤 일에는 능숙하고 어떤 일에는 서툴기 때문에 AI를 인간의 지능 수준으로 판단해서는 안 됩니다."라고 그는 말합니다. "우리는 AI가 인간을 복제하는 것을 원하지 않습니다. 우리는 AI가 할당된 역할을 정말 잘하기를 바랍니다."
그는 일반적인 가전제품의 역사를 예로 들어 설명합니다. "식기 세척기가 사람처럼 일어서서 설거지를 시작할 것이라고는 생각하지 못했습니다."라고 그는 말합니다. 그는 AI가 실제로 무엇을 잘하는지 평가할 수 있는 더 나은 방법이 필요하다고 생각합니다.
Hay는 AI가 벽에 부딪힌 것이 아니라 합성 데이터 덕분에 아직 성장할 여지가 많다고 생각합니다. "모델을 학습시키는 데 필요한 데이터가 줄어들고 모델은 다양한 종류의 아키텍처 변경에 초점을 맞출 것입니다."라고 그는 말합니다. "혁신이 있을 것이며 하드웨어도 더 좋아질 것입니다. 그래서 벽이 있을 것이라고는 생각하지 않습니다."
OpenAI는 여전히 AI 혁신 및 배포를 위한 경쟁에서 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. Varshney는 ChatGPT가 출시된 지 2년이 지난 지금도 OpenAI에 심각한 경쟁자가 없다고 생각합니다. Hay는 OpenAI가 여전히 소비자에게 최고의 사용자 경험을 제공한다고 생각하기 때문에 이에 동의합니다.
"저는 여전히 ChatGPT를 사용하고 있습니다. 더 나은 소비자 경험을 제공하기 때문입니다."라고 그는 말합니다. 그럼에도 불구하고 그는 이 분야가 빠르게 변화하고 있음을 인정합니다. 이미 여러 전직 OpenAI 리더와 과학자들이 Anthropic 및 Safe Superintelligence Inc.와 같은 새로운 회사를 설립했으며, 시장에는 계속해서 새로운 기능들이 쏟아지고 있습니다.
"경쟁에서 누가 이길까요? 승자가 없었으면 합니다."라고 Hay는 말합니다. "한 회사만 경쟁에서 이기면 우리 모두가 지는 반면, 건전한 경쟁이 벌어지면 우리 모두는 훌륭한 AI 혁신에 접근할 수 있습니다."