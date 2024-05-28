CCPA AI 규정 초안에는 세 가지 핵심 요구사항이 있습니다. ADMT가 적용되는 경우 조직은 소비자에게 사전 사용 고지를 제공하고, ADMT에서 옵트아웃할 수 있는 방법을 제공하며, ADMT 사용이 소비자에게 어떤 영향을 미치는지 설명해야 합니다.

CPPA는 규정을 한 차례 개정했으며 규칙이 공식 적용되기 전 다시 개정할 가능성이 있지만, 지금까지 각 초안에서 이러한 핵심 요구 사항은 유지되고 있습니다. 이 요구 사항이 지속된다는 것은 세부 구현 방식이 바뀌더라도 최종 규정에 유지될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

사전 사용 고지

조직은 ADMT를 적용 목적에 사용하기 전에 소비자에게 명확하고 눈에 띄게 사전 사용 고지를 제공해야 합니다. 고지에는 회사가 ADMT를 어떻게 사용하는지 쉽게 이해할 수 있는 언어로 설명해야 하며, 소비자가 ADMT에 대한 추가 정보를 열람하고 프로세스에서 옵트아웃할 권리에 대해 안내해야 합니다.

회사는 “서비스를 개선하기 위해 자동화 툴을 사용합니다.”와 같은 포괄적 문구로는 ADMT 사용 방식을 설명할 수 없습니다. 대신 조직은 구체적인 사용 방식을 설명해야 합니다.

고지는 ADMT가 어떻게 작동하는지, 툴의 논리, 기업이 그 출력물을 어떻게 사용하는지에 대한 추가 정보를 소비자가 확인할 수 있도록 안내해야 합니다. 이 정보는 고지 본문에 포함될 필요는 없습니다. 조직은 소비자에게 하이퍼링크 또는 접근 방식만 제공하면 됩니다.

기업이 자동화된 결정에 대해 소비자의 항소를 허용하는 경우, 사전 사용 고지는 항소 절차도 설명해야 합니다.

옵트아웃 권리

소비자는 ADMT가 적용되는 대부분의 사용 사례에서 옵트아웃할 권리가 있습니다. 기업은 소비자가 옵트아웃 요청을 제출할 수 있도록 최소 두 가지 이상의 방법을 제공해야 합니다.

옵트아웃 방법 중 최소 하나는 기업이 소비자와 주로 소통하는 동일한 채널을 사용해야 합니다. 예를 들어, 디지털 소매업체는 사용자가 작성할 수 있는 웹 양식을 제공할 수 있습니다.

옵트아웃 방법은 단순해야 하며 사용자에게 계정 생성과 같은 불필요한 절차를 요구해서는 안 됩니다.

옵트아웃 요청을 받으면 기업은 15일 이내에 해당 자동화된 의사 결정 기술을 사용하여 소비자의 개인 정보를 처리하는 것을 중단해야 합니다. 기업은 이전에 처리했던 소비자의 데이터를 더 이상 사용할 수 없습니다. 기업은 소비자의 데이터를 공유했던 모든 서비스 제공자 또는 타사에도 이를 통지해야 합니다.

면제 사항

조직은 안전, 보안, 사기 방지 목적으로 사용되는 ADMT에 대해 소비자의 옵트아웃을 허용할 필요가 없습니다. 초안 규칙은 데이터 보안 사고를 탐지 및 대응하고, 사기 및 불법 행위를 방지 및 처벌하며, 자연인의 신체적 안전을 보장하기 위해 ADMT를 사용하는 것을 구체적으로 언급합니다.

인간 검토 항소 예외에 따라, 조직이 자격을 갖춘 인간 검토자에게 자동화된 결정을 뒤집을 권한을 부여하여 항소를 허용하는 경우, 옵트아웃을 제공할 필요가 없습니다.

조직은 직장 및 학교 환경에서 ADMT의 특정 제한적 사용에 대해 옵트아웃을 제공하지 않을 수 있습니다. 이러한 사용에는 다음이 포함됩니다.

입학, 합격, 채용 결정을 위해 개인의 성과를 평가하는 것.

직장에서 업무를 배분하고 보상을 결정하는 것.

학생 또는 직원의 성과를 평가하기 위한 목적에만 사용되는 프로파일링.

그러나 이러한 직장 및 학교 환경에서의 사용은 다음 기준을 충족하는 경우에만 옵트아웃 대상에서 면제됩니다.

해당 ADMT는 기업의 특정 목적을 달성하는 데 필요해야 하며, 그 목적에만 사용되어야 합니다.

기업은 ADMT가 정확하며 차별을 유발하지 않는지 공식적으로 평가해야 합니다.

기업은 ADMT가 지속적으로 정확하고 편향되지 않도록 보호 장치를 마련해야 합니다.

이러한 면제 사항은 행동 기반 광고나 ADMT 훈련에는 적용되지 않습니다. 소비자는 이러한 사용에 대해 언제든지 옵트아웃할 수 있습니다.

ADMT 사용 정보에 접근할 권리

소비자는 기업이 자신에게 ADMT를 어떻게 사용하는지에 대한 정보를 열람할 권리가 있습니다. 조직은 소비자가 이 정보를 쉽게 요청할 수 있는 방법을 제공해야 합니다.

접근 요청에 응답할 때 조직은 ADMT 사용 이유, 소비자와 관련된 ADMT의 출력, 그리고 기업이 해당 출력을 의사 결정에 어떻게 활용했는지에 대한 설명을 제공해야 합니다.

접근 요청 응답에는 소비자가 자신의 데이터를 삭제 요청하거나 불만을 제기하는 등 CCPA 권리를 어떻게 행사할 수 있는지에 대한 정보도 포함해야 합니다.

중요한 결정에 대한 통지

기업이 ADMT를 사용해 소비자에게 중대한 불이익을 주는 결정을 내린 경우—예를 들어 해고에 이르게 하는 결정—기업은 이 결정과 관련한 소비자의 접근 권리에 대해 특별 통지를 보내야 합니다.

통지에는 다음이 포함되어야 합니다.

기업이 불리한 결정을 내리는 데 ADMT를 사용했다는 설명.

기업이 소비자가 CCPA 권리를 행사했다는 이유로 보복할 수 없다는 통지.

소비자가 ADMT 사용 방식에 대한 추가 정보를 어떻게 열람할 수 있는지에 대한 설명.