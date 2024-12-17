심층 분석: 기후 변화 솔루션을 제공하는 지하 탄소 저장

Hayton은 CCS 노력에 대한 좋은 소식은 "대부분의 지역에 적합한 부지가 풍부하다"는 것입니다. 미국 지질학 설문조사에 따르면 미국에서만 미국 전역의 지질 분지에 3,000 지표 기가톤의 CO2를 저장할 수 있는 탄소 저장 잠재력이 있는 것으로 나타났습니다. 참고로 1850년부터 2019년까지 인간 활동에 의해 2,400기가톤의 CO2가 배출된 것으로 추정됩니다.

그리고 탄소는 한 번 저장되면 그 자리에 머무르는 경향이 있습니다. "일단 지하로 들어가면 자연 경로를 통한 누출이 적다는 연구 결과가 있습니다."라고 Hayton은 말합니다. 그럼에도 불구하고 그는 우물에 결함이 있거나 플러그의 성능이 저하되면 더 많은 누출이 발생할 수 있다고 경고합니다. "사용 및 유지 관리에 대한 규제를 강화하면 이러한 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다."라고 그는 설명합니다.

"광물화된 이산화탄소를 수천 년 동안 저장할 수 있다는 점을 고려할 때, 지질학적 저장소를 확장하면 감축 목표를 달성하는 데 크게 기여할 수 있습니다."라고 Steiner는 말합니다.

새로운 기술은 또한 연구자들이 성공률이 높은 탄소 저장 장소를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, IBM Research는 과학자들이 다양한 유형의 암석에 탄소 주입을 시뮬레이션하여 재료가 액화 가스에 얼마나 효율적으로 유지되는지 결정할 수 있는 도구를 개발했습니다.

"기공 규모에 따른 암석의 표면 특성은 저수지의 이산화탄소 저장 잠재력을 결정하는 데 필수적입니다."라고 Steiner는 말합니다. "지질학적 추정에 따르면 전 세계적으로 지질층에 존재하는 기공 공간의 양은 원칙적으로 일단 포집된 모든 공기 중 이산화탄소를 저장하기에 충분해야 합니다."

하지만 위험도 따릅니다. 탄소 저장이 장기적으로 미치는 영향은 아직 알려지지 않았습니다. 단기적인 해결책이라고 해도 잠재적인 함정이 없는 것은 아닙니다. 지구에 탄소를 주입하면 지진을 유발할 위험이 있습니다. 제대로 고정되지 않은 주사 부위에서는 유정 파열이 발생할 수 있으며 누출의 가능성이 남아 있습니다.

지하 탄소 저장은 기후 변화에 대응하고 배출량 감축 목표를 달성하는 데 중요한 도구가 될 수 있지만, 그 자체로는 해결책이 될 수 없습니다. CCS 기술이 발전하고 탄소 주입이 보다 보편화됨에 따라 과학자와 업계 전문가는 안전한 현장을 결정하고 위험을 완화하기 위한 추가 조치를 취해야 합니다.