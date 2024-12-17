심층 분석: 기후 변화 솔루션을 제공하는 지하 탄소 저장

문제가 발생했을 때 가장 하고 싶지 않은 일은 문제를 덮어버리는 것인데, 이산화탄소가 대기 중에 갇히는 것을 막기 위한 잠재적 도구 중 하나가 발밑에 묻어두는 것이라는 사실은 다소 아이러니합니다. 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술이 계속 발전함에 따라 과학자와 스타트업은 유해한 탄소 배출을 지하로 주입할 수 있는 기회를 점점 더 많이 찾고 있습니다.
탄소 포집은 폐쇄 루프라는 개념을 기반으로 작동합니다. 다양한 기술을 사용하여 화석 연료를 태울 때 발생하는 CO2를 포집하여 지구 표면 아래 깊은 암석층에 저장하여 온실가스를 원래의 발생지로 되돌릴 수 있습니다.
기후 변화를 완화하고 산업화 이전 수준보다 섭씨 1.5도까지 높이는 것을 제한한다는 전 세계적으로 합의된 목표를 달성하기 위한 핵심 기술로 이 기술을 점점 더 중요하게 여기고 있는 가운데, 각 주와 국가는 탄소 격리에 잠재적으로 사용할 수 있는 토지를 점점 더 많이 개방하고 있습니다.
탄소 포집 및 저장은 배출원에서 배출을 차단하고 지하에 안전하게 저장하여 대기 중 이산화탄소를 줄이도록 설계된 혁신적인 환경 기술입니다. 이 과정은 산업 시설과 발전소에서 시작되며, 화학 여과나 연소 전 분리와 같은 기술을 사용하여 배출 흐름에서 이산화탄소를 직접 포집합니다.
포집된 이산화탄소는 고밀도 액체로 압축되어 지하 저장소로 이송됩니다. 이러한 장소는 일반적으로 사암, 석회암, 현무암과 같은 다공성 물질이 포함된 깊은 지질층입니다.
"저수지 암석의 특성은 특히 중요합니다."라고 IBM Research에서 지속 가능한 재료를 담당하는 관리자이자 선임 기술 직원인 Mathias Steiner는 말합니다. "주입하는 동안 이산화탄소는 저류층 암석의 연결된 기공 공간으로 들어가 염수 및 오일과 같은 상주 유체를 대체합니다. 궁극적으로 이산화탄소는 암석의 기공 공간 내에서 화학 반응을 일으켜 고체 탄산염으로 광물화됩니다."
압축된 CO2는 엄청난 압력을 사용하여 지구 깊숙이 주입되는 경우가 많으며, 셰일과 같은 불투과성이고 밀도가 높은 다른 층이 그 위에 앉을 수 있을 만큼 깊은 경우가 많습니다. Cleantech Group의 재료 및 화학 그룹 책임자인 Ian Hayton에 따르면, 이러한 밀도가 높은 층이 탄소를 포함하는 '천연 장벽' 역할을 한다고 합니다.
CCS는 만병통치약과는 거리가 멀지만, 배출량 감축을 위한 잠재적인 해결책으로 주목받고 있습니다. 올해 영국은 자국 내 탄소 저장 프로젝트의 유치와 개발을 촉진하기 위해 이 기술에 285억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 마찬가지로 미국 에너지부도 장기 탄소 저장 프로젝트에 5억 1,800만 달러를 배정했습니다.
탄소 포집 노력이 계속 증가함에 따라 업계의 관심은 탄소를 저장할 수 있는 곳으로 향하고 있습니다.
올여름 초, 텍사스는 멕시코만 연안의 100만 에이커가 넘는 땅과 물을 기업들이 탄소 유정, 즉 탄소를 천연 암석에 저장할 수 있는 주입 장소를 시추할 수 있도록 개방하겠다고 발표했습니다. 캘리포니아는 지난 10월에 주 최초의 탄소 유정을 승인했으며, EPA는 연말까지 웨스트버지니아에 지하 탄소 저장 프로젝트에 대한 허가를 내줄 것으로 예상됩니다.
Hayton에 따르면, '고갈된 유전 및 가스전, 식염수 대수층 및 기타 [적합한 지질층]' 등 주입하기에 적합한 장소가 여러 군데 있습니다. 이는 이러한 장소가 일반적으로 탄소 주입에 필요한 지질 구성을 가지고 있기 때문입니다. 예를 들어, 한때 석유와 가스 자원을 담고 있던 같은 암석이 사실상 CO2를 저장하는 용도로 재활용될 수 있습니다.
Hayton은 CCS 노력에 대한 좋은 소식은 "대부분의 지역에 적합한 부지가 풍부하다"는 것입니다. 미국 지질학 설문조사에 따르면 미국에서만 미국 전역의 지질 분지에 3,000 지표 기가톤의 CO2를 저장할 수 있는 탄소 저장 잠재력이 있는 것으로 나타났습니다. 참고로 1850년부터 2019년까지 인간 활동에 의해 2,400기가톤의 CO2가 배출된 것으로 추정됩니다.
그리고 탄소는 한 번 저장되면 그 자리에 머무르는 경향이 있습니다. "일단 지하로 들어가면 자연 경로를 통한 누출이 적다는 연구 결과가 있습니다."라고 Hayton은 말합니다. 그럼에도 불구하고 그는 우물에 결함이 있거나 플러그의 성능이 저하되면 더 많은 누출이 발생할 수 있다고 경고합니다. "사용 및 유지 관리에 대한 규제를 강화하면 이러한 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다."라고 그는 설명합니다.
"광물화된 이산화탄소를 수천 년 동안 저장할 수 있다는 점을 고려할 때, 지질학적 저장소를 확장하면 감축 목표를 달성하는 데 크게 기여할 수 있습니다."라고 Steiner는 말합니다.
새로운 기술은 또한 연구자들이 성공률이 높은 탄소 저장 장소를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, IBM Research는 과학자들이 다양한 유형의 암석에 탄소 주입을 시뮬레이션하여 재료가 액화 가스에 얼마나 효율적으로 유지되는지 결정할 수 있는 도구를 개발했습니다.
"기공 규모에 따른 암석의 표면 특성은 저수지의 이산화탄소 저장 잠재력을 결정하는 데 필수적입니다."라고 Steiner는 말합니다. "지질학적 추정에 따르면 전 세계적으로 지질층에 존재하는 기공 공간의 양은 원칙적으로 일단 포집된 모든 공기 중 이산화탄소를 저장하기에 충분해야 합니다."
하지만 위험도 따릅니다. 탄소 저장이 장기적으로 미치는 영향은 아직 알려지지 않았습니다. 단기적인 해결책이라고 해도 잠재적인 함정이 없는 것은 아닙니다. 지구에 탄소를 주입하면 지진을 유발할 위험이 있습니다. 제대로 고정되지 않은 주사 부위에서는 유정 파열이 발생할 수 있으며 누출의 가능성이 남아 있습니다.
지하 탄소 저장은 기후 변화에 대응하고 배출량 감축 목표를 달성하는 데 중요한 도구가 될 수 있지만, 그 자체로는 해결책이 될 수 없습니다. CCS 기술이 발전하고 탄소 주입이 보다 보편화됨에 따라 과학자와 업계 전문가는 안전한 현장을 결정하고 위험을 완화하기 위한 추가 조치를 취해야 합니다.