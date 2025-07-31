AI가 스스로를 예측하는 법을 배울 수 있을까요?

AI 시스템은 테스트를 능가하고 전문가를 모방할 수 있지만, 언제 손을 들고 자신이 틀릴 수 있음을 인정해야 할지 알지 못합니다.
이제 대규모 언어 모델(LLM)은 텍스트를 번역하고, 정보를 요약하고, 코드를 생성하고, 놀라울 정도로 유창하게 대화를 진행할 수 있으며 심지어 빠르고 유창하며 설득력이 있기까지 합니다. 하지만 이러한 모델은 자신이 추측한다는 사실을 알지 못하며, 혼란스럽거나 질문을 이해하지 못할 때에도 자신 있는 어조를 띨 수 있습니다.
LLM에게는 한 걸음 물러서서 성찰하는 방법, 즉 언제 멈추고 재평가해야 하는지 알 수 있는 시스템이 없니다. 인간의 경우 이 성찰 계층을 메타인지라고 합니다. IBM 연구원들은 유사한 기능이 AI의 신뢰성과 적응성을 높이는 열쇠가 될 수 있다고 믿습니다.
IBM 펠로우이자 글로벌 AI 윤리 책임자인 Francesca Rossi와 동료들은 빠른 휴리스틱과 의도적인 추론을 분리하고 그 위에 반성적 감독 시스템을 덧입힌 새로운 아키텍처를 옹호하고 있습니다. 이 아키텍처의 이름인 SOFAI는 'Slow and Fast AI'의 약자입니다. 이 아키텍처는 심리학과 인지 과학에서 영감을 받아 이를 AI 공학 원리로 전환합니다.
Rossi는 IBM Think와의 인터뷰에서 "우리는 신경 접근 방식과 기호 접근 방식의 강점을 결합하되, 하나의 하이브리드에 억지로 통합하고 싶지는 않았습니다."라며, "따라서 어떤 추론 모드를 언제 사용할지 관리할 수 있는 구조를 만들어야 했습니다."라고 설명했습니다.
최근 미국 컴퓨터 학회에서 발표한 논문의 설명대로 SOFAI 시스템은 다층적으로 사고합니다. 첫 번째 수준에는 LLM과 같은 머신 러닝 모델이나 보다 전통적인 머신 러닝 모델을 비롯한 빠른 솔버가 있습니다. 이러한 모델은 빠르게 응답하고 익숙한 문제를 쉽게 처리합니다. 이는 시스템의 본능적인 부분으로, 주저 없이 반응합니다.
그런 다음 좀 더 신중한 길을 택하는 느린 솔버가 등장합니다. 이러한 엔진은 종종 상징적 추론과 구조화된 규칙에 의존하여 문제를 단계별로 해결합니다. 시간은 더 오래 걸리지만, 답변이 더 정확합니다. 이 두 계층 위에는 세 번째 층인 메타인지가 있습니다. SOFAI의 이 부분은 시스템이 수행하는 작업을 평가하고, 컨텍스트를 고려하여 빠른 답변이 만족스러운지 여부를 결정하며, 다른 접근 방식이 필요한 경우 개입합니다. 메타인지 계층은 일종의 내부 가이드 역할을 하며, 언제 빠르게 움직이고 언제 느리게 움직일지 선택합니다.
Rossi는 “빠른 솔버가 항상 먼저 움직입니다.”라고 말했습니다. "그럴듯한 답변이 나오고 위험도가 낮으면 프로세스는 거기서 끝이 납니다. 하지만 메타인지 모듈이 답이 부족하다고 판단하면, 그 문제는 더 엄격한 추론 엔진으로 보내집니다."
이 설계는 사람들의 사고 방식을 반영합니다. 사람들은 읽기, 운전 또는 잡담과 같은 일상적인 작업의 경우 신속하게 자동으로 반응합니다. 하지만 불확실성, 위험 또는 복잡성에 직면하면 속도를 늦춥니다. 이러한 경우 사람들은 대안을 고려하거나, 자신의 추론을 확인하거나, 다른 사람들에게 자문을 구합니다. SOFAI는 이러한 반영 프로세스를 복제하도록 구축되었습니다.
Rossi의 팀은 빠른 솔버와 메타인지 모듈 사이의 제한된 피드백 루프도 느린 시스템으로의 에스컬레이션 없이 결과를 크게 개선할 수 있다는 것을 발견했습니다. SOFAI의 아키텍처는 반복적인 수정도 지원합니다. 즉, 시스템이 더 비용이 많이 드는 느린 솔버를 사용하기 전에 빠른 솔버가 안내식 피드백에 따라 아웃풋을 수정할 수 있습니다.
Rossi는 "한두 번 반복하면 양질의 답변에 도달할 수 있는 경우가 많습니다."라고 말합니다. "이렇게 하면 시간이 절약되고 에너지 사용량이 감소하며 정말 필요한 경우에만 에스컬레이션할 수 있는 옵션이 유지됩니다."
SOFAI의 의미는 LLM의 맥락에서 특히 강력합니다. 이러한 모델은 챗봇, 콘텐츠 생성 도구, 고객 지원 플랫폼 및 코딩 어시스턴트를 구동합니다. 그러나 그 아웃풋은 일관성이 없고 예측 불가능하며, 인간의 가치와 일치하지 않을 수 있습니다. 조직은 LLM을 사용할 때 특히 컨텍스트, 합법성 또는 윤리가 위태로운 경우 모델이 말하는 내용을 통제하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
"한 가지 문제는 언어 모델이 노이즈, 편향과 불완전한 관점을 포함하는 방대한 양의 인터넷 데이터로 학습한다는 것입니다."라고 Rossi는 설명했습니다. "주어진 환경에서 어떤 값을 적용해야 하는지 모델이 알고 있다고 가정해서는 안 됩니다."
SOFAI는 기본 언어 모델을 재훈련할 필요 없이 AI 시스템을 정상 궤도로 유지할 수 있는 실용적인 접근 방식을 제공합니다. 대신 내장된 리뷰 팀처럼 작동하는 감독 계층을 도입하여 AI의 집중과 일관성을 유지합니다. 여기에는 모델의 답변을 검토하고 이를 내부 정책, 윤리 기준 또는 작업에 대한 특정 규칙과 비교하는 평가자가 포함됩니다. 문제가 발생하면 시스템이 자동으로 더 나은 버전을 요청할 수 있습니다. Rossi는 "이를 시스템에 스스로 리뷰를 남기는 방법을 가르치는 것으로 생각해도 좋습니다."라고 말합니다. "모든 문제를 모델을 재훈련하여 해결할 필요는 없습니다. 때로는 입력과 아웃풋 사이에 지적인 판단자가 있는 것만으로도 충분합니다.
이러한 모듈성을 통해 SOFAI는 다양한 문화, 조직 및 규제 요구 사항에 적응할 수 있습니다. 관할 구역 또는 사업부마다 다른 평가자를 정의할 수도 있습니다. 가이드라인이 변경되면 평가자만 업데이트하면 됩니다. 핵심 솔버는 그대로 유지됩니다.
"메타인지 분리의 장점은 조정이 용이하다는 것입니다."라고 Rossi는 말했습니다. "덕분에 사용자가 시스템을 처음부터 다시 구축할 필요 없이 AI 동작을 공동 생성할 수 있는 도구가 제공됩니다."
Rossi는 SOFAI가 이론에 의존하도록 만들어지지 않았으며, 어지러운 실생활에서 사용하도록 설계되었다는 점을 분명히 합니다. Rossi는 기업이 검색 엔진, 스프레드시트, 일정 관리 앱과 같은 도구에 언어 모델을 연결할수록 그 결과가 강력해지지만 제어하기는 더 어려워지는 경우가 많다고 말합니다. SOFAI는 AI 환경이 점점 더 상호 연결됨에 따라 각 작업에 적합한 시스템을 선택하고, 에스컬레이션 시기를 결정하고, 아웃풋을 정책에 맞게 유지함으로써 이러한 복잡성을 관리하는 데 도움이 됩니다.
Rossi는 "미래에는 엔터프라이즈 AI가 단일한 모놀리식 모델처럼 보이지 않을 것이며, 다양한 에이전트, 도구, API 및 추론 시스템이 복합적으로 사용될 것입니다. SOFAI는 에코시스템을 관리하기 위한 프레임워크입니다.”라고 설명했습니다.
많은 가상 시나리오에서 SOFAI는 사고를 위한 프로젝트 관리자 역할을 합니다. 즉, SOFAI는 요청을 모니터링하고, 작업의 복잡성을 평가하고, 적절한 솔버 또는 솔버 조합을 선택한 다음 결과를 감독합니다. 또한 시간 경과에 따른 패턴을 추적하여 어떤 조합이 신뢰할 수 있는 결과를 산출하는지 학습하고 그에 따라 조정합니다.
Rossi는 "성능과 설명 가능성을 모두 얻을 수 있습니다."라며, "결정을 감사하고, 어떤 해결책이 사용되었는지 추적하고, 필요하다면 메타인지 매개변수를 조정할 수 있습니다."라고 말했습니다.
이 구조는 환경 및 운영상의 이점도 제공합니다. 특히 대규모 추론 그래프나 실시간 기호 논리에 의존하는 경우, 많은 대규모 추론 시스템은 실행에 비용이 많이 듭니다. SOFAI는 이러한 중량 솔버의 호출을 최소화함으로써 높은 정확도를 유지하면서 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
Rossie는 "효율성은 속도에만 국한되지 않습니다. 과도하게 생각해서는 안 될 때를 아는 것이 중요합니다. 메타인지는 바로 이를 가능하게 합니다."라고 말했습니다.
생성형 AI의 등장으로 조직과 정책 입안자들은 어려운 문제에 직면하게 되었습니다. 시스템이 적절하게 작동하도록 하려면 어떻게 해야 할까요? 자율적으로 의사 결정이 이루어질 때 책임성이란 무엇일까요? 글로벌 데이터로 학습된 모델에 다양한 값을 어떻게 반영할 수 있을까요?
SOFAI는 한 가지 답을 제시합니다. 이 아키텍처는 인간과 유사한 메타인지를 모방한 의사 결정 계층을 통합하여 유연하고 현실에 기반한 감독을 용이하게 합니다. 이를 애플리케이션 전반으로 확장하고 현지 표준에 맞게 조정하며 사용자에게 기계 동작에 대한 실시간 제어를 제공할 수 있습니다.
"우리는 AI를 더 인간적으로 만들려는 것이 아닙니다."라고 Rossi는 말했습니다. "우리는 AI를 더 책임감 있게 만들려고 노력하고 있습니다. 이는 언제 멈추고, 재고하고, 진로를 변경해야 하는지 아는 것에서 시작됩니다."
Rossi에 따르면 이 아키텍처는 에이전트 기반 시스템의 미래를 예측하기도 합니다. Rossi는 미래의 AI 에코시스템에서 모델이 협업하고, 하위 작업을 배정하고, 데이터베이스를 쿼리하고, 목표를 달성하기 위한 단계를 반복할 것이라고 말했습니다. 조율 없이는 이러한 복잡성을 관리하지 못하게 될 수 있습니다. 그러나 SOFAI는 조정 에이전트를 위한 가볍고 적응 가능하며 원칙적인 거버넌스 구조를 제공합니다.
Rossi는 "SOFAI를 독재자가 아닌 지휘자로 생각하면 됩니다. 오케스트라의 조화를 유지해야 하지만, 즉흥성도 필요하죠."라고 설명했습니다.
Rossi는 AI에 메타인지를 구현하는 것은 단순한 기술적 결정이 아니라 책임감 있는 결정이라고 믿습니다. 이는 투명성, 적응성 및 공유 기관에 대한 약속을 반영합니다. 목표는 위에서부터 통제권을 부여하는 것이 아니라 인간이 지능형 시스템과 의미 있게 협업할 수 있는 방법을 제공하는 것입니다.
Rossi는 "우리는 세상에서 배우고, 적응하고, 행동하는 시스템을 구축하고 있습니다."라고 말했습니다. "또한 AI는 언제 멈추고, 반성하고, '내가 옳은 일을 하고 있는 걸까'라는 질문을 해야 할 때를 배워야 합니다."
