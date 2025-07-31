AI가 스스로를 예측하는 법을 배울 수 있을까요?

AI 시스템은 테스트를 능가하고 전문가를 모방할 수 있지만, 언제 손을 들고 자신이 틀릴 수 있음을 인정해야 할지 알지 못합니다.

이제 대규모 언어 모델(LLM)은 텍스트를 번역하고, 정보를 요약하고, 코드를 생성하고, 놀라울 정도로 유창하게 대화를 진행할 수 있으며 심지어 빠르고 유창하며 설득력이 있기까지 합니다. 하지만 이러한 모델은 자신이 추측한다는 사실을 알지 못하며, 혼란스럽거나 질문을 이해하지 못할 때에도 자신 있는 어조를 띨 수 있습니다.

LLM에게는 한 걸음 물러서서 성찰하는 방법, 즉 언제 멈추고 재평가해야 하는지 알 수 있는 시스템이 없니다. 인간의 경우 이 성찰 계층을 메타인지라고 합니다. IBM 연구원들은 유사한 기능이 AI의 신뢰성과 적응성을 높이는 열쇠가 될 수 있다고 믿습니다.

IBM 펠로우이자 글로벌 AI 윤리 책임자인 Francesca Rossi와 동료들은 빠른 휴리스틱과 의도적인 추론을 분리하고 그 위에 반성적 감독 시스템을 덧입힌 새로운 아키텍처를 옹호하고 있습니다. 이 아키텍처의 이름인 SOFAI는 'Slow and Fast AI'의 약자입니다. 이 아키텍처는 심리학과 인지 과학에서 영감을 받아 이를 AI 공학 원리로 전환합니다.

Rossi는 IBM Think와의 인터뷰에서 "우리는 신경 접근 방식과 기호 접근 방식의 강점을 결합하되, 하나의 하이브리드에 억지로 통합하고 싶지는 않았습니다."라며, "따라서 어떤 추론 모드를 언제 사용할지 관리할 수 있는 구조를 만들어야 했습니다."라고 설명했습니다.