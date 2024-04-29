Apple M 시리즈 칩의 주요 하드웨어 결함

DMP는 캐시를 스캔하고 해당 정보를 프리페치하여 코드가 액세스할 가능성이 가장 높은 메모리 주소를 예측합니다. 이 기술은 Apple 사용자에게 향상된 컴퓨터 속도와 전반적인 컴퓨팅 성능을 제공합니다. 이러한 직관적인 컴퓨팅은 효율성과 생산성을 높여주는 Apple 제품 사용의 장점 중 하나입니다.

그러나 DMP의 GoFetch 취약점으로 인해 긍정적인 점이 심각한 문제로 바뀌었습니다. Ars Technica가 설명하듯, GoFetch는 사이드 채널 결함으로, "공격자가 널리 사용되는 암호화 작업을 수행할 때 Mac에서 비밀 키를 추출할 수 있게 한다"고 합니다. 간단히 말해, M-칩에 저장된 데이터는 합법적인 메모리 주소로 오인되어 캐시될 수 있습니다. 그러나 악성 앱이 취약점을 통해 액세스 권한을 얻으면 이 오류를 반복적으로 푸시하고 결국 키의 암호를 해독할 수 있습니다. 한 그룹의 연구자들은 이 취약점이 실제로 "constant-time 코딩 패러다임에 심각한 위험을 초래한다"는 사실을 발견했습니다.

결정적으로 GoFetch의 취약점은 M 시리즈 칩의 핵심 설계에서 비롯되며, 이는 Apple이 간단한 소프트웨어 패치로 취약점을 해결할 수 없음을 의미합니다. 대신 모든 완화 조치를 사용하려면 타사 암호화 소프트웨어에 보호 코드를 추가해야 합니다. 이로 인해 특히 구형 M1 및 M2 Mac 모델에서 성능이 크게 저하될 수 있습니다.