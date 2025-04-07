Anthropic의 Claude AI 모델은 단순히 시를 쓰는 데 그치지 않고 운율까지 생각합니다. 단순히 질문에 답하는 것이 아니라 언어 전반에 걸쳐 의미를 평가하고 내부 개념을 구축하며, 때로는 가짜 논리를 만들어서 사용자의 의견에 동의하기도 합니다. 그리고 역대 최초로, 연구자들은 이 과정이 전개되는 것을 실시간으로 지켜보고 있습니다.

Anthropic은 새로운 연구에서 새로운 해석 가능성 세트, 즉 AI 모델이 의사 결정을 내리는 방법과 이유를 설명하도록 도와주는 도구를 사용하여 Claude 언어 모델에서 계층을 제거했습니다. 그 결과 내부 계획을 세우고 개념적 추상화를 할 수 있으며 때때로 인지 편향을 보이는, 인간의 인지와 유사한 방식으로 복잡한 추론 작업을 처리하는 시스템이 탄생했습니다. 투명성의 경계를 뛰어넘는 이 발견은, IBM의 모델에서 해석 가능성을 연구하고 있는 IBM 팀들에게 이미 반향을 일으키고 있습니다. 이 혁신은 두 기업에 모두 과학적 호기심을 해결하는 것 이상으로 이해, 신뢰, 개선 가능한 모델을 구축하기 위한 중요한 단계입니다.

IBM의 수석 연구원 Kaoutar El Maghraoui는 IBM Think와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. "Anthropic이 하는 일은 정말 놀랍습니다. 모델이 연상 기억과 매우 흡사한 내부 추론 구조를 개발한다는 것을 보여주기 시작했어요. 우리의 자체 모델에서도 비슷한 행동을 관찰했습니다."