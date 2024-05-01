수년간의 노력과 입법 시도에 실패한 끝에 최근 연방 데이터 개인정보 보호법 초안이 발표되었습니다. 미국 하원 에너지 및 상업 위원회는 2024년 4월 7일에 미국 개인정보 보호 권리법을 발표했습니다. 과거에는 주정부가 더 엄격한 규칙을 발표할 수 있는지, 개인이 회사를 개인정보 침해로 고소할 수 있는지 등 여러 가지 문제가 과거 법안 통과에 걸림돌이 되었습니다.

2024년 미국 개인정보 보호법에 따라 미국 정부는 국가 소비자 데이터 개인정보 보호 권리를 확립하는 최초의 국가 개인정보 보호정책을 수립하고 데이터 보안에 대한 표준도 설정했습니다. 중소기업, 정부, 정부를 대신하여 활동하는 기관, 국립실종학대아동센터(NCMEC) 등 특정 기관은 법안에서 제외됩니다. 사기 비영리 단체는 데이터 보안 표준만 준수하면 됩니다. 이 법의 일환으로 연방거래위원회(FTC)는 위반을 집행하기 위한 새로운 국을 설립할 예정이며, 이는 FTC 법에 따라 불공정하거나 기만적인 관행으로 취급됩니다.

“이번 초당적·양원 합동 초안 법안은 사람들이 자신의 개인정보를 통제할 수 있도록 하는 국가 차원의 데이터 프라이버시 및 보안 기준을 수립할 수 있는, 수십 년 만에 찾아온 최고의 기회입니다.”라고 하원 에너지·상무위원회 위원장 Cathy McMorris Rodgers(공화·워싱턴)와 상원 상무·과학·교통위원회 위원장 Maria Cantwell(민주·워싱턴)은 보도자료에서 밝혔습니다. "이 획기적인 법안은 하원과 상원 모두에서 수년간 성실하게 노력한 결과입니다. 이는 포괄적인 데이터 프라이버시 법안을 의회를 통해 추진하는 데 핵심적인 쟁점들에 대해 의미 있는 균형을 이룹니다. 미국인들은 자신의 데이터를 통제할 권리를 가져야 하며, 하원과 상원의 동료들도 이 법안을 법률로 제정하는 데 함께해 주기를 기대합니다.”