Apple WWDC의 AI에 대한 모든 시선: 느리고 꾸준한 것이 여전히 경쟁에서 승리할 수 있을까요?

Apple은 항상 자신만의 길을 개척해 왔습니다. 인공지능이 다시 한 번 중심이 될 것으로 예상되는 올해 세계개발자회의에서도 Apple의 입장은 변함이 없을 것입니다.
Apple은 볼거리를 추구하는 대신, 자연스럽고 맥락에 맞으며 개인적인 느낌을 주는 방식으로 AI를 사용자 경험에 통합한다는 철학을 더욱 발전시킬 준비가 되어 있는 것으로 보입니다. 2024년에 도입된 Apple Intelligence는 새로운 장의 시작을 알렸습니다. 이제 이러한 기능을 확장하고 이를 통해 작동하는 인터페이스를 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.
IBM AI 하드웨어 센터의 수석 연구 과학자인 Kaoutar El Maghraoui는 IBM Think와의 인터뷰에서 Apple의 접근 방식이 오랜 디자인 윤리를 반영한다고 말했습니다.
"당시 전반적인 감정은 Apple이 Google과 같은 경쟁사에 뒤처지고 있다는 것이었습니다."라고 그녀는 말합니다. "하지만 Apple은 지능형 시스템과 개인화된 컨텍스트를 결합한 Apple Intelligence를 도입하여 상당한 도약을 이루었습니다."
AI 에코시스템은 지난 한 해 동안 급속한 발전을 거듭해 왔습니다. OpenAI는 전 Apple 디자인 책임자 Jony Ive와 협력하여 화면이 없는 AI 컴패니언 디바이스를 개발하고 있습니다. Perplexity는 대화형 검색을 스마트폰에 도입하기 위해 삼성과 협의 중인 것으로 알려졌습니다. Similar 및 Dia와 같은 스타트업에서 브라우저 기반 어시스턴트와 운영 체제가 등장하고 있으며, 이는 전적으로 생성형 모델을 중심으로 구축된 새로운 상호 작용 패러다임을 시사하고 있습니다.
Apple의 전략은 다른 형태를 취하고 있습니다. 현재까지 개선된 기능 대부분은 메일, 메시지, 사진 등의 기본 제공 도구를 기기 내 인텔리전스와 프라이빗 클라우드 컴퓨팅을 통해 더 유용하게 사용할 수 있도록 개선하는 데 중점을 두었습니다.
그런 긴밀한 통합은 오랫동안 Apple의 전략의 기둥이었습니다. Apple의 칩, 운영 체제, 사용자 인터페이스가 함께 발전하여 AI가 여러 기기에서 원활하게 작동할 수 있도록 지원합니다. Apple은 새로운 독립형 어시스턴트나 챗봇을 출시하는 대신에 이미 사용하는 앱과 서비스에 인텔리전스를 직접 구축하는 데 중점을 둡니다.
많은 관측통들은 오늘 기조연설에서 iOS의 시각적 재설계가 소개될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 변화는 겉으로 보기에는 미미해 보일 수 있지만, 이는 Apple Intelligence를 제공하고 액세스하는 방식에 있어 중요한 진전을 의미할 수 있습니다.
"플랫폼 전반에 걸쳐 보다 통합된 설계가 될 것입니다."라고 El Maghraoui는 말합니다. "직접적인 AI는 아니지만 AI 기능을 보다 직관적이고 원활하게 통합할 수 있는 새로운 인터페이스입니다."
Apple은 역사적으로 디자인 분야에서 선도해왔으며, 종종 기본 기계에 주목하지 않고 사람들이 기술을 사용하는 방식을 조용히 변화시켜 왔습니다. iOS를 재설계하면 제안 작성, 스마트 알림, 이미지 편집과 같은 도구가 선택적 추가 기능이 아닌 내장 기능처럼 느껴질 수 있습니다.
기조 연설에는 Apple의 바로 가기 앱 및 자동화 프레임워크에 대한 개선 사항도 포함될 수 있습니다. 이러한 도구는 사용자에게 루틴 및 개인화를 더 잘 제어할 수 있는 기능을 제공하며, 보다 사전 예방적인 기능을 제공하도록 발전할 수 있습니다. 다른 플랫폼이 자율 에이전트에 막대한 투자를 하고 있는 반면, Apple은 권한과 개인의 상황에 따라 작동하는 지능형 시스템을 위한 기반을 지속적으로 구축하고 있습니다.
기술 산업 전반의 AI 혁신은 신속한 반복, 무한 탐색, 과감한 프로토타입으로 향하고 있습니다. Apple의 접근 방식은 다른 신념 체계를 반영합니다. Apple은 일관성, 통합성, 장기적인 사용성을 우선시합니다. 이러한 철학은 모바일에서 웨어러블, 칩 설계에 이르기까지 이전의 기술 변화에서 내구성이 입증되었습니다.
오늘 WWDC 발표에도 같은 생각이 반영될 것입니다. Apple은 새로운 AI 플랫폼이나 독립형 제품을 도입하기보다는 인텔리전스가 운영 체제 자체의 필수적인 부분이 되고 있음을 보여줄 준비가 되어 있는 것으로 보입니다. 재설계된 인터페이스, 향상된 자동화 툴, 개선된 온디바이스 처리 기능은 AI가 존재하지만 결코 과도하지는 않은 시스템의 기반을 형성합니다.
"점진적인 출시는 Apple이 보수적이며, 신속하고 광범위한 배포보다 품질과 개인정보 보호를 우선시하려고 노력하고 있음을 나타냅니다."라고 El Maghraoui는 말합니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.