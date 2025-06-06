Apple WWDC의 AI에 대한 모든 시선: 느리고 꾸준한 것이 여전히 경쟁에서 승리할 수 있을까요?

Apple은 항상 자신만의 길을 개척해 왔습니다. 인공지능이 다시 한 번 중심이 될 것으로 예상되는 올해 세계개발자회의에서도 Apple의 입장은 변함이 없을 것입니다.

Apple은 볼거리를 추구하는 대신, 자연스럽고 맥락에 맞으며 개인적인 느낌을 주는 방식으로 AI를 사용자 경험에 통합한다는 철학을 더욱 발전시킬 준비가 되어 있는 것으로 보입니다. 2024년에 도입된 Apple Intelligence는 새로운 장의 시작을 알렸습니다. 이제 이러한 기능을 확장하고 이를 통해 작동하는 인터페이스를 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.

IBM AI 하드웨어 센터의 수석 연구 과학자인 Kaoutar El Maghraoui는 IBM Think와의 인터뷰에서 Apple의 접근 방식이 오랜 디자인 윤리를 반영한다고 말했습니다.

"당시 전반적인 감정은 Apple이 Google과 같은 경쟁사에 뒤처지고 있다는 것이었습니다."라고 그녀는 말합니다. "하지만 Apple은 지능형 시스템과 개인화된 컨텍스트를 결합한 Apple Intelligence를 도입하여 상당한 도약을 이루었습니다."