기술 대기업들은 점점 더 현실을 초월하는 질문(초지능 컴퓨터가 고통을 느낄 수 있는가?)에 대응하기 위해 ‘AI 복지(AI welfare)’ 전문가를 채용하고 있습니다.

Google과 Microsoft 같은 기업에서 등장하는 이러한 새로운 역할은 마치 공상과학 소설에서 나온 것처럼 들립니다. 그러나 AI 시스템이 점점 정교해지면서 일부 연구자들은 이를 디지털 윤리의 다음 전선으로 보고, 위험을 감수하지 않으려 하고 있습니다.

선도적 AI 개발 기업인 Anthropic은 최근 연구자 Kyle Fish를 최초의 AI 복지 연구자로 채용해 기술 커뮤니티에서 큰 화제를 모았습니다. 회사의 얼라인먼트 사이언스 팀 일원으로서 Fish의 역할은 조직이 AI 시스템을 윤리적으로 어떻게 다루어야 하는지에 대한 프레임워크를 만드는 데 집중합니다.

Anthropic에 합류하기 전에 Fish는 이러한 문제를 조사하는 보고서를 공동 저술했습니다. 보고서는 “명확히 하자면, 우리의 주장은 AI 시스템이 현재 또는 미래에 의식이 있거나, 강력한 행위성을 가지거나, 도덕적으로 중요한 존재라는 것이 아니다”라고 명시합니다. 대신 논문은 다양한 가능성에 대비하는 것의 중요성을 강조합니다.

Fish의 보고서는 생각하고, 학습하고, 잠재적으로는 느낄 수도 있는 인간 수준의 능력에 도달하는 것을 목표로 하는 일반 인공지능(AGI) 개념과 연결됩니다. OpenAI가 'AI 복지 전문가'를 찾는 것은 AI가 의식을 갖게 된다면 어떻게 대해야 할 것인가에 대한 고민이 커지고 있다는 신호입니다.

그러나 IBM Consulting 부사장인 Brent Smolinski는 현 단계에서 AI 복지에 대한 고려가 필요하다는 주장에 대해 회의적인 입장을 보입니다.

Smolinski는 “AI가 의식과 유사한 어떤 것을 경험하는 단계에 근접했다는 증거는 전혀 없다”고 말합니다. “현재의 기술 방향성으로는 그 능력에 접근하고 있다고 말하기도 어려운 상황입니다.”라고도 덧붙입니다.

Smolinski는 자신의 입장을 뒷받침하기 위해 인간 지능과 인공지능의 근본적 차이를 강조합니다. 인간은 제한된 경험만으로도 언어를 습득할 수 있지만, 현재 AI 시스템은 유사한 능력을 발휘하기 위해 사실상 인터넷 전체에 해당하는 방대한 데이터를 필요로 합니다. 그는 이러한 격차가 현재 AI 시스템이 진정한 의식과는 얼마나 거리가 먼지를 보여준다고 말합니다.

이 토론은 철학자와 컴퓨터 과학자 모두에게 오랫동안 도전해 온 질문인 '의식을 정의하는 것은 무엇인가?'에 초점을 맞추고 있습니다. Smolinski는 의식을 스스로와 주변 세계에 독립적으로 영향을 미칠 수 있는 능력으로 정의하는 철학적 관점을 언급합니다. 그는 현재 AI 시스템은 독립적 행위성이 아니라 외부 입력에 반응하는 방식으로만 작동한다고 설명합니다.