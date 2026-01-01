2026년 AI와 기술 분야의 지형을 바꿀 트렌드

기술 분야의 1년은 여타 분야의 10년에 맞먹는 속도로 흘러갑니다.

1년 전만 해도 우리는 ChatGPT가 "strawberry"의 "r"의 개수를 계산하지 못하는 문제에 대해 논의하고 있었습니다. DeepSeek-R1과 같은 중국의 선도적인 연구소들이 내놓은 추론 모델들은 아직 세계적인 반향을 일으키기 전이었으며, 오픈소스 추론 에이전트들 역시 마찬가지였습니다.

그 당시 Claude의 전용 코딩 에이전트는 존재하지도 않았습니다. IBM에서는 Granite 3.0을 이제 막 출시한 시기였습니다. 에이전트를 둘러싼 담론은 이제 막 시작되는 단계였습니다. MCP(Model Context Protocol)는 지난봄 Sam Altman의 공개적인 지지에 힘입어 본격적으로 탄력을 받기 시작했습니다.

한편, 인프라 분야에서는 칩과 컴퓨팅 리소스가 부족해지면서 새로운 영역이 경쟁 우위를 점하게 되었습니다.

지난 몇 주 동안 IBM Think는 다가올 한 해의 전망을 살펴보기 위해 IBM 안팎의 연구원, 창업자, 리더 등 12명의 기술 전문가들을 만나 그들의 심도 있는 인사이트를 살펴보았습니다. 이들은 2026년에도 혁신의 속도는 둔화되지 않을 것이라는 공통된 견해를 내놓았습니다.

IBM Research Zurich 연구소의 수석 연구원인 Peter Staar는 IBM Think와의 인터뷰에서 "지금은 정말 엄청난 시기입니다. 그리고 그 속도는 점점 더 빨라지고 있습니다."라고 말했습니다.

새로운 에이전트 능력은 기업과 개인 모두에게 새로운 가능성을 제공할 것입니다. IBM의 저명한 엔지니어인 Chris Hay는 IBM Think과의 인터뷰에서 "Rick Rubin 스타일의 음악 제작과 AI 콘텐츠 제작 사이에 유사점이 많다고 생각합니다."라고 말했습니다. "저는 코딩에만 국한하지 않습니다. 마케터, 프로그래머, PM 등 우리 모두가 AI 작곡가가 될 수 있다고 생각합니다."

많은 사람이 효율성의 시대가 열릴 것이라고 생각합니다. IBM의 수석 연구 과학자인 Kaoutar El Maghraoui는 이번 주 Mixture of Experts에서 "GPU는 여전히 왕좌를 지키겠지만 ASIC 기반 가속기, 칩렛 설계, 아날로그 추론, 심지어 양자 기반 옵티마이저도 발전할 것"이라고 말했습니다. "에이전트 작업을 위한 새로운 종류의 칩이 등장할지도 모릅니다."

AI의 투자 대비 수익(ROI)에 대한 수많은 회의론을 뒤로하고, 이제 고도화된 AI 역량은 기업이 비즈니스를 수행하는 새로운 길을 열어줄 것입니다. 그리고 오픈 소스 추론 모델과 에이전트는 엔터프라이즈 AI를 정복하기 위해 계속 그 경계를 뛰어넘을 것입니다.

동시에 많은 기업이 AI 주권에 대한 관심이 높아짐에 따라 신뢰와 보안이 핵심 우선순위가 될 것입니다.

이는 앞으로 기업 기술 분야에서 펼쳐질 일들의 서막에 불과합니다. 2026년에 주목해야 할 18가지 전문가 예측을 확인해 보세요.