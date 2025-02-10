당신과 똑같이 행동하는 AI 트윈

Domino Data Lab의 AI 전략 책임자인 Kjell Carlsson은 디지털 트윈 기술의 이러한 진화는 인공 지능과 인간 행동의 관계에 대한 더 넓은 진실을 보여준다고 말합니다.

"인간은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 예측 가능한 존재입니다"라고 그는 덧붙입니다. "우리의 선호와 반복적인 행동 가운데 상당 부분, 어쩌면 대부분까지도, 머신러닝과 생성형 AI를 통해 선의든 악의든 다양한 목적에 활용 가능한 수준으로 설득력 있게 포착디고 복제될 수 있습니다."

마케팅 에이전시는 이미 AI 페르소나를 사용하여 가상 포커스 그룹을 만들고 서로 다른 인구 집단을 대상으로 메시지를 시험해 보고 있습니다. 콜센터에서는 IBM의 Ashoori가 고객의 감정을 파악하고 그에 맞게 대응하는 AI 에이전트를 구상하고 있습니다.

"예를 들어 어떤 서비스 때문에 답답함을 느끼고 있다고 상상해 보세요. 앞으로는 고객 서비스용 AI 에이전트가 고객의 감정 상태를 감지해 상황을 진정시키기 위해 자신의 말투와 표현을 자동으로 조정하게 될 것입니다. 이렇게 되면 고객은 기분이 나아지고 기업은 문제를 더 빨리 해결할 수 있으니 서로에게 이득이 되는 결과가 됩니다."라고 그녀는 설명합니다.

하지만 이러한 기술에도 한계는 존재합니다. Carlsson은 "누군가에게 자신의 선호를 곰곰이 생각해 보거나 어려운 결정을 이성적으로 판단해 보라고 요구하는 순간 이런 모델들은 곧바로 어려움을 겪게 됩니다."라고 경고합니다.

개인 정보 보호 및 안전 문제로 인해 산업용 디지털 트윈과 행동 기반 디지털 트윈 모두 세심한 관리와 감독이 필요합니다. Stanford의 연구진은 강력한 안전장치를 마련했습니다. 참여자가 자신의 디지털 복제본에 대한 소유권을 가지며 감사 로그를 통해 사용 내역을 모니터링하거나 동의를 완전히 철회할 수 있도록 한 것입니다. 외부 연구자는 접근 권한을 신청해야 하며 그 과정에서 개인정보 보호 조치를 보장해야 합니다.

지금까지 논의의 상당 부분이 콘텐츠 생성과 자동화에서의 AI 역할에 초점을 맞추고 있지만 Ashoori는 이러한 에이전트들이 다양한 맥락에서 인간의 소통 방식에 맞춰 스스로 적응하는 훨씬 더 광범위한 미래상을 그리고 있습니다. Ashoori는 이러한 기술이 진정성 그리고 의사결정 방식에 대해 근본적인 질문을 던진다고 강조합니다.

"오늘날 우리는 어떤 결과가 AI의 것인지, 인간의 것인지 확실히 검증하기가 쉽지 않습니다. 콘텐츠 제작자로서 저는 이 아바타가 나의 스타일, 말하는 톤, 메시지를 전달하는 방식을 있는 그대로 반영해 주기를 바랍니다. 직장처럼 전문적인 환경에서 이야기할 때와 집에서 아이들과 이야기할 때가 다르듯 에이전트가 각 상황에서 나의 행동과 성격을 학습해 그대로 모방하기를 원합니다."라고 Ashoori는 설명합니다.

연구자들이 이러한 질문과 씨름하고 있는 상황에서도 도입을 결정할 때에는 현실적인 고려 사항이 이끌어야 한다고 Ashoori는 말합니다.

그녀는 "문제는 그 에이전트가 어떤 가치를 제공하느냐입니다.”라고 설명합니다. "추가되는 가치가 무엇인지 따져봐야 합니다. 그렇지 않으면 시스템을 불필요하게 복잡하게 만들 뿐입니다. 만약 가치가 분명하고 그 가치를 통해 투자 대비 효과를 기대할 수 있는 상황이라면 기업은 그런 기회를 적극적으로 활용해야 합니다."