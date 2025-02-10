당신과 똑같이 행동하는 AI 트윈

당신의 디지털 도플갱어가 도착했습니다. Stanford 연구진은 실제 사람 1,000여 명을 바탕으로 그들과 비슷하게 생각하고 의사결정을 내리도록 설계된 AI 버전들을 구현했습니다. 최근 발표된 논문에서 자세히 다룬 이 가상 복제본들은 기본적인 행동만 흉내 내는 것이 아니라 원래 인물의 성격과 도덕적 선택, 의사 결정 양식까지 놀라울 정도로 정밀하게 재현합니다.
기업들은 제트 엔진부터 도시 전체에 이르기까지 다양한 대상을 디지털 복제본으로 만들어 실제로 도입하기 전에 가상 환경에서 아이디어를 시험해 보기를 점점 더 선호하고 있습니다. 이처럼 인간의 마음을 모델링하려는 도약은 새로운 영역을 열어 줍니다. 정책 변화에 수천 명이 어떻게 반응할지, 소비자들이 신제품을 어떻게 받아들일지를 시행 전에 미리 시험해 보는 모습을 상상해 보세요.
IBM® watsonx.ai 제품 관리 선임 이사인 Maryam Ashoori는 “디지털 트윈은 기업이 제품과 아이디어를 빠르게 시험해 보는 데 도움을 줄 수 있습니다.”라고 말합니다.
디지털 트윈 혁명은 산업 시스템이라는 구체적인 세계와 인간 행동이라는 복잡한 세계, 이 두 세계 전반에 걸쳐 전개되고 있습니다. 영국의 가스 배급사 SGN은 IBM을 비롯한 여러 파트너와 함께 네트워크 운영을 개선하기 위한 디지털 트윈 프로젝트를 주도하고 있습니다. 독일 Siemens의 디지털 라이트하우스 공장에서는 가상 복제본이 생산성을 69% 높이고 운영 비용을 42% 줄이는 데 기여한 것으로 나타났습니다.
한편 Stanford의 인간 중심 인공지능(HAI) 연구소는 인간의 의사 결정을 복제하는 또 다른 영역에 도전하고 있습니다. Stanford, Northwestern University, University of Washington 및 Google DeepMind 소속 교수진으로 구성된 이 연구팀은 정책과 제품 아이디어를 시험하기 위한 가상 인구를 구축하는 작업에 착수했습니다.
이러한 접근 방식에는 매우 정교한 검증 과정이 필요했습니다. Stanford 연구진은 미국 인구 구성(연령, 인종, 성별, 민족성, 교육 수준, 정치 성향 등)을 대표하도록 신중히 선발한 1,052명의 참여자를 대상으로 표준화된 인터뷰를 진행했습니다. “실제 사람들을 이렇게 개방형 에이전트 형태로 만들어낼 수 있었다는 점이 상당히 놀랍습니다.”라고 이번 연구를 이끈 Stanford 컴퓨터과학 박사과정생인 박준성은 말합니다.
하지만 이러한 디지털 분신들이 정말로 인간을 그대로 재현해 낼 수 있을까요? 검증 결과는 매우 놀라웠습니다. 연구팀은 인간과 디지털 트윈을 대상으로 성격 평가, 경제적 의사결정 게임, 사회과학 실험을 모두 수행했습니다. 디지털 복제본은 일반사회조사에서 실제 인간 피험자의 응답과 85%의 정확도로 일치했는데 이는 같은 피험자에게 2주 간격으로 동일한 질문을 했을 때 스스로의 응답을 얼마나 일관되게 유지하는지와 비슷한 수준입니다. 에이전트들은 성격 검사에서 80%의 상관성을, 경제 게임에서는 66%의 상관성을 기록했습니다.
“이런 종류의 에이전트가 앞으로 정책 결정과 과학 연구의 상당 부분을 떠받치는 기반이 될 것이라고 생각합니다.”라고 박준성은 말합니다. 그와 그의 팀은 이러한 시뮬레이션 인구를 정책 제안을 연구하고 의사결정 과정을 개선하기 위한 시험대로 활용하는 미래를 그리고 있습니다.
이 기술의 활용 범위는 유틸리티 분야를 넘어 제조업으로까지 확대되고 있습니다. Siemens AG의 프로그램 관리자인 Theo Papadopoulos에 따르면 Siemens의 디지털 라이트하우스 공장에서는 가상 테스트를 통해 생산성이 69% 향상되었습니다.
Papadopoulos는 "우리는 단순히 결과를 시뮬레이션하고 시험하는 단계를 넘어 실제 세계의 데이터를 반영한 동적인 도구를 활용하는 단계로 나아가고 있습니다."라고 말합니다. "이제 디지털 트윈은 실시간 데이터를 분석하고 미래 시나리오를 예측하며 실시간으로 조치를 추천하거나 심지어 직접 실행할 수도 있습니다."
그는 "디지털 트윈은 부서 간은 물론 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 더 긴밀한 협업을 촉진합니다."라고 설명합니다.
Domino Data Lab의 AI 전략 책임자인 Kjell Carlsson은 디지털 트윈 기술의 이러한 진화는 인공 지능과 인간 행동의 관계에 대한 더 넓은 진실을 보여준다고 말합니다.
"인간은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 예측 가능한 존재입니다"라고 그는 덧붙입니다. "우리의 선호와 반복적인 행동 가운데 상당 부분, 어쩌면 대부분까지도, 머신러닝과 생성형 AI를 통해 선의든 악의든 다양한 목적에 활용 가능한 수준으로 설득력 있게 포착디고 복제될 수 있습니다."
마케팅 에이전시는 이미 AI 페르소나를 사용하여 가상 포커스 그룹을 만들고 서로 다른 인구 집단을 대상으로 메시지를 시험해 보고 있습니다. 콜센터에서는 IBM의 Ashoori가 고객의 감정을 파악하고 그에 맞게 대응하는 AI 에이전트를 구상하고 있습니다.
"예를 들어 어떤 서비스 때문에 답답함을 느끼고 있다고 상상해 보세요. 앞으로는 고객 서비스용 AI 에이전트가 고객의 감정 상태를 감지해 상황을 진정시키기 위해 자신의 말투와 표현을 자동으로 조정하게 될 것입니다. 이렇게 되면 고객은 기분이 나아지고 기업은 문제를 더 빨리 해결할 수 있으니 서로에게 이득이 되는 결과가 됩니다."라고 그녀는 설명합니다.
하지만 이러한 기술에도 한계는 존재합니다. Carlsson은 "누군가에게 자신의 선호를 곰곰이 생각해 보거나 어려운 결정을 이성적으로 판단해 보라고 요구하는 순간 이런 모델들은 곧바로 어려움을 겪게 됩니다."라고 경고합니다.
개인 정보 보호 및 안전 문제로 인해 산업용 디지털 트윈과 행동 기반 디지털 트윈 모두 세심한 관리와 감독이 필요합니다. Stanford의 연구진은 강력한 안전장치를 마련했습니다. 참여자가 자신의 디지털 복제본에 대한 소유권을 가지며 감사 로그를 통해 사용 내역을 모니터링하거나 동의를 완전히 철회할 수 있도록 한 것입니다. 외부 연구자는 접근 권한을 신청해야 하며 그 과정에서 개인정보 보호 조치를 보장해야 합니다.
지금까지 논의의 상당 부분이 콘텐츠 생성과 자동화에서의 AI 역할에 초점을 맞추고 있지만 Ashoori는 이러한 에이전트들이 다양한 맥락에서 인간의 소통 방식에 맞춰 스스로 적응하는 훨씬 더 광범위한 미래상을 그리고 있습니다. Ashoori는 이러한 기술이 진정성 그리고 의사결정 방식에 대해 근본적인 질문을 던진다고 강조합니다.
"오늘날 우리는 어떤 결과가 AI의 것인지, 인간의 것인지 확실히 검증하기가 쉽지 않습니다. 콘텐츠 제작자로서 저는 이 아바타가 나의 스타일, 말하는 톤, 메시지를 전달하는 방식을 있는 그대로 반영해 주기를 바랍니다. 직장처럼 전문적인 환경에서 이야기할 때와 집에서 아이들과 이야기할 때가 다르듯 에이전트가 각 상황에서 나의 행동과 성격을 학습해 그대로 모방하기를 원합니다."라고 Ashoori는 설명합니다.
연구자들이 이러한 질문과 씨름하고 있는 상황에서도 도입을 결정할 때에는 현실적인 고려 사항이 이끌어야 한다고 Ashoori는 말합니다.
그녀는 "문제는 그 에이전트가 어떤 가치를 제공하느냐입니다.”라고 설명합니다. "추가되는 가치가 무엇인지 따져봐야 합니다. 그렇지 않으면 시스템을 불필요하게 복잡하게 만들 뿐입니다. 만약 가치가 분명하고 그 가치를 통해 투자 대비 효과를 기대할 수 있는 상황이라면 기업은 그런 기회를 적극적으로 활용해야 합니다."
