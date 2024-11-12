점점 더 스마트해지는 AI 검색

OpenAI의 새로운 검색 엔진 프로토타입인 SearchGPT는 큰 열정의 물결을 일으켰습니다. 또한 AI는 검색 환경을 어떻게 재편할 것이며, 검색 엔진 최적화(SEO)에 어떤 의미가 있을까요? 등 몇 가지 시급한 질문을 촉발시켰습니다.

수년 동안 SEO는 주로 Google에 맞게 콘텐츠를 최적화하는 데 전념해 왔습니다. 이제 생성형 엔진 최적화(GEO)와 함께 규칙이 바뀌고 있습니다.

StatCounter에 따르면 Google은 2023~2024년 전 세계 검색 시장의 89%를 점유하며 여전히 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 마운틴뷰의 거대 기업인 이 회사는 5월에 미국 사용자에게 AI 개요를 도입한 후 100개 이상의 국가로 기능을 확장했습니다. 한편, 출판사와 기타 기업들은 Perplexity와 같은 AI 검색 툴과 ChatGPT, Microsoft Copilot 및 Meta AI와 같은 대규모 언어 모델(LLM)로 구동되는 채팅 어시스턴트를 통해 새로운 고객이 유입되는 것을 발견하기 시작했습니다.

IBM의 자체 디지털 플랫폼의 경우, 이러한 AI 기반 오디언스는 여전히 규모는 작지만 부인할 수 없는 가치가 있습니다. IBM의 글로벌 SEO 담당 매니저인 Matthew Blackshaw-Marschinke는 AI 기반의 오디언스가 Google이 제공하는 트래픽보다 100배 작지만 참여도가 더 깊다고 추정합니다. "백서 다운로드, 웹 양식 작성, 뉴스레터 구독 등 두 가지 [트래픽 소스]를 비교했을 때 AI 플랫폼의 전환율은 Google 검색의 전환율보다 두 배 더 높습니다."라고 Blackshaw-Marschinke는 말합니다. "아직 기술은 초기 단계이지만, 이러한 사용자들은 콘텐츠에 대한 의도가 더 높고 신뢰가 커지고 있습니다."