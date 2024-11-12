점점 더 스마트해지는 AI 검색

OpenAI의 새로운 검색 엔진 프로토타입인 SearchGPT는 큰 열정의 물결을 일으켰습니다. 또한 AI는 검색 환경을 어떻게 재편할 것이며, 검색 엔진 최적화(SEO)에 어떤 의미가 있을까요? 등 몇 가지 시급한 질문을 촉발시켰습니다.
수년 동안 SEO는 주로 Google에 맞게 콘텐츠를 최적화하는 데 전념해 왔습니다. 이제 생성형 엔진 최적화(GEO)와 함께 규칙이 바뀌고 있습니다.
StatCounter에 따르면 Google은 2023~2024년 전 세계 검색 시장의 89%를 점유하며 여전히 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 마운틴뷰의 거대 기업인 이 회사는 5월에 미국 사용자에게 AI 개요를 도입한 후 100개 이상의 국가로 기능을 확장했습니다. 한편, 출판사와 기타 기업들은 Perplexity와 같은 AI 검색 툴과 ChatGPT, Microsoft Copilot 및 Meta AI와 같은 대규모 언어 모델(LLM)로 구동되는 채팅 어시스턴트를 통해 새로운 고객이 유입되는 것을 발견하기 시작했습니다.
IBM의 자체 디지털 플랫폼의 경우, 이러한 AI 기반 오디언스는 여전히 규모는 작지만 부인할 수 없는 가치가 있습니다. IBM의 글로벌 SEO 담당 매니저인 Matthew Blackshaw-Marschinke는 AI 기반의 오디언스가 Google이 제공하는 트래픽보다 100배 작지만 참여도가 더 깊다고 추정합니다. "백서 다운로드, 웹 양식 작성, 뉴스레터 구독 등 두 가지 [트래픽 소스]를 비교했을 때 AI 플랫폼의 전환율은 Google 검색의 전환율보다 두 배 더 높습니다."라고 Blackshaw-Marschinke는 말합니다. "아직 기술은 초기 단계이지만, 이러한 사용자들은 콘텐츠에 대한 의도가 더 높고 신뢰가 커지고 있습니다."
20년 만에 처음으로 생성형 AI가 검색 시장에서 새로운 기회를 열어가고 있습니다. 2022년 12월에 출시된 AI 기반 검색 엔진인 Perplexity는 현재 일주일에 1억 건 이상의 쿼리를 처리하고 있다고 합니다. 2020년에 출시된 또 다른 AI 검색 엔진인 You.com은 2023년에 멀티모달 채팅 검색을 추가하여 사용자가 이미지, 차트 등 텍스트 이상의 결과물을 얻을 수 있도록 했습니다.
가장 최근 등장한 기업 중 하나는 Rhymes AI가 올가을 발표한 BeaGo이며, 이 회사는 Anita Huang과 Junnan Li가 공동 설립하고 Kai-Fu Lee가 벤처 방식으로 구축한 스타트업입니다. 이 회사는 LLM 다중 모달리티에 집중하여, 오픈소스 다중 모달 네이티브 mixture-of-experts(MoE) 오픈 모델인 Aria와 텍스트를 동영상으로 변환하는 모델 Allegro를 개발했습니다.
"현재 AI 검색이 매우 경쟁적이지만, 여전히 다양한 사용자 세그먼트와 다양한 사용 사례가 있어 더 많은 플레이어가 소비자의 요구를 충족시킬 수 있다고 생각합니다,"라고 Yahoo! Taiwan과 Google China의 전 임원인 Huang은 말합니다.
BeaGo의 인터페이스는 간단합니다. 그 목표는 어떨까요? 사용자에게 고품질의 단일 답변을 제공합니다.
"우리는 매우 빠르게 무언가를 가져오는 똑똑한 비글견과 같은 기능을 제공하여 이동 중에도 검색하는 내용에 대한 간결하고 구조화된 개요를 제공할 수 있기를 원했습니다."라고 Huang은 말합니다. Huang은 또한 BeaGo가 지원 이미지와 그래프를 통해 답변을 개선하는 방법을 강조하며, 짧은 동영상도 추가할 계획입니다. "대규모 언어 모델의 인텔리전스와 웹 검색의 힘을 결합했습니다."라고 그녀는 말합니다. "우리는 즉석에서 데이터를 수집하고 LLM을 사용하여 가능한 최상의 방식으로 정보를 합성하고 제시합니다."
Scrunch AI의 공동 설립자이자 CEO인 Chris Andrew는 콘텐츠와 디자인의 단순성도 중요하다고 말합니다. 그의 스타트업은 Fortune 500 기업이 생성형 AI가 지배하는 새로운 디지털 환경을 헤쳐나갈 수 있도록 지원합니다.
"소비자들은 항상 단순함을 선호한다는 것이 제 생각입니다. 그들은 10개의 링크보다는 답변을 얻고 싶어 합니다."라고 그는 말합니다. "AI는 간단하고 정확하며 구조화된 콘텐츠를 원합니다. 인터랙티브하거나 복잡한 레이아웃은 AI가 답변을 추출하기 어렵게 만듭니다. 깔끔하고 잘 정리된 텍스트는 콘텐츠가 노출되도록 보장합니다."
물론 사용자가 Google AI 개요 또는 SearchGPT에서 만족스러운 답변을 얻은 경우 링크를 클릭하지 않을 수도 있습니다. 최근 Google은 AI 개요 오른쪽에 클릭 가능한 링크를 추가했지만 일부는 여전히 페이지 트래픽 손실을 우려하고 있습니다.
마케팅 에이전시인 Amsive의 SEO 전략 및 연구 담당 부사장인 Lily Ray는 "AI 오버뷰를 사용해 본 결과, 클릭 수가 절대적으로 줄었습니다."라고 말합니다.
Ray가 예측했듯이 AI 검색 엔진으로의 전환은 브랜드를 보다 포괄적인 마케팅 접근 방식으로 이끌 것입니다. "브랜드 평판, 사람들이 리뷰에서 말하는 내용, 소셜 미디어 입지를 관리해야 합니다."라고 그녀는 말합니다. "이러한 모든 총체적인 마케팅 전략은 대규모 언어 모델에서 귀사가 표현되는 방식에 영향을 미칩니다."
Blackshaw-Marschinke는 챗봇이 고품질 콘텐츠를 선호할 것이라고 생각합니다. "제 생각에 첫 번째 핵심 아이디어는 '정보 획득'입니다. 게시자는 모델에 이미 존재하는 일반적인 합의를 뛰어넘는 고유한 특성을 가진 콘텐츠를 만들어야 한다는 개념입니다."라고 그는 말합니다.
Andrew는 검색 혁명은 이제 막 시작되었다고 강조합니다. 콘텐츠에 액세스하고 사용자를 대신하여 조치를 취할 수 있는 AI 에이전트의 등장으로 기업은 GEO를 다시 생각해야 할 수도 있습니다. 브랜드와 대상 고객 사이에 직접적인 대화가 이루어지지 않으며, 에이전트에게 영향을 미치기가 더 어려울 것입니다.
"이러한 모델은 계속 개선될 것입니다."라고 그는 말합니다. 문제는 브랜드와 마케터가 이를 따라잡을 수 있느냐는 것입니다.
