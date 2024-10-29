생물 다양성 보호를 위한 AI의 역할

AI와 생물 다양성은 모두 복잡성에서 번창합니다. AI의 경우 방대한 양의 데이터가 머신 러닝 모델을 촉진하여 패턴을 인식하고, 예측하고, 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 대부분의 경우 데이터가 풍부하고 다양할수록 AI는 더 스마트해지고 적응력이 높아집니다.
자연도 비슷한 방식으로 작동합니다. 에코시스템의 다양한 생물인 생물 다양성은 환경을 탄력적이고 적응력 있게 만듭니다. AI가 효과적으로 작동하기 위해 다양한 데이터 입력에 의존하는 것처럼, 에코시스템은 균형을 유지하고 혼란을 견디며 시간이 지남에 따라 진화하기 위해 생물 다양성에 의존합니다.
AI와 생물 다양성은 모두 강력하고 유연하며 복잡한 문제를 해결할 수 있는 시스템을 만드는 데 있어 다양성의 힘을 강조합니다. 제16차 생물 다양성협약 당사국 총회(COP16)를 앞두고 있는 지금, 정보의 다양성뿐만 아니라 이를 처리하고 이해하는 능력 또한 유엔 회원국들이 설정한 지구 생물 다양성 보호라는 공동의 목표를 달성하는 데 핵심이 될 수 있다는 것이 분명해졌습니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
지난주, 약 200개국의 환경 리더들이 COP16을 위해 콜롬비아 칼리로 향했습니다. 이 행사는 2022년 캐나다 몬트리올에서 개최된 COP15 이후 생물 다양성에 관한 첫 번째 주요 UN 회의로, 참가국가들은 자연 서식지 손실을 막기 위한 획기적인 글로벌 프레임워크를 수립했습니다.
195개국이 서명하고 '자연을 위한 파리 협약'이라고 불리는 이 협약은 서명국이 훼손된 에코시스템에 대한 추가 보호를 포함하여 보존 노력을 위해 영토의 최소 30%를 확보하도록 요구합니다. 2년 후, COP16 목표는 국가들의 계획을 검토하여 전 세계가 2030년 기한을 맞출 수 있는지 확인하는 것입니다.
초기 징후는 야망이 성공을 능가할 수 있음을 시사합니다. 서명국들은 회의 시작 전에 국가 생물 다양성 전략 및 행동 계획(NBSAP)을 제출해야 했습니다. 195개 국가 중 25개 국가만이 유엔 생물 다양성 사무국에 계획을 제출했으며, 전 세계 생물 다양성의 약 70%를 보유한 '메가다양성 국가'인 17개 국가 중 5개 국가만이 약속을 이행했습니다.
NBSAP는 국가가 관리하고 있는 서식지를 이해하고 정부 의사 결정의 모든 측면에 서식지 보호를 고려하는 방법을 결정하는 데 있어 핵심적인 요소입니다. 보존은 부문 간 노력이며, NBSAP를 통해 국가는 정책 결정 과정에서 이러한 조건을 고려할 수 있습니다.
또한 고려해야 할 조건이 너무 많고 분석해야 할 정보가 너무 많기 때문에 독특한 도전 과제를 제시합니다. WWF UK의 국제 옹호 책임자인 Bernadette Fischler Hooper는 "우리는 변화가 쉽지 않다는 것을 알고 있으며, 국가들은 자금 부족, 데이터 부족, 정치적 불안정 등의 문제에 직면해 있습니다."라고 지적했습니다. 그러나 전문가들은 기술 솔루션이 국가가 NBSAP를 수립하고 이행할 때 직면하는 몇 가지 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다.
국가가 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물 다양성 프레임워크에 서명한 이후 2년 동안 인공 지능 혁신이 폭발적으로 증가했습니다. AI 시스템이 더욱 강력해짐에 따라 생성형 AI는 정보 처리 및 요약부터 예측 분석에 이르기까지 모든 것을 위한 점점 더 기능적인 도구가 되었습니다.
국가들이 자국 내 생물 다양성을 측정하고 보존 계획을 수립하는 데 필요한 방대한 양의 데이터를 처리할 수 있는 새로운 방법을 모색하는 가운데, AI는 지구의 요구 사항과 이를 해결할 수 있는 방법에 대한 더 많은 인사이트를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.
IBM Consulting의 글로벌 지속 가능한 금융 및 ESG 오퍼링 리더인 Adam Thompson은 AI가 국가의 정보 처리, 처리 및 이해 방식을 어떻게 변화시킬 수 있는지 직접 확인했습니다.
"과거에는 '날씨 모델 출력을 통한 지구 관측부터 IoT 센서에 이르기까지 다양한 데이터 세트에서 임의의 지리 공간 문제를 효과적으로 해결하는 방법'이 문제였습니다."라고 그는 말합니다. "그리고 데이터의 양은 엄청날 수 있습니다."
Thompson은 5일마다 지구의 모든 육지 표면, 해안 지역 및 내륙 해역에 대한 새로운 이미지를 수집하는 유럽 우주국(European Space Agency)의 Sentinel-2 Satellite의 데이터가 하루에 약 3.2테라바이트에 달한다고 말합니다. 유럽 중기 예보 센터(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)에서 생성한 일기 예보는 하루에 최대 250테라바이트에 달할 수 있습니다.
Thompson은 "용량 측면에서 볼 때 많은 조직에서 모델링 목적으로 이러한 양의 데이터를 관리하는 것은 분명히 불가능합니다."라고 말합니다.
생성형 AI는 에너지 소비와 관련하여 고유한 문제가 있지만, 이해관계자가 모든 데이터를 확보하지 않고도 데이터 처리를 더 쉽게 할 수 있는 잠재적인 경로를 제공합니다. Thompson은 이를 달성하는 한 가지 방법은 연구자들이 지구 관측 및 에너지 소비와 같은 특정 지속가능성 관련 목적을 위해 배포할 수 있는 IBM Granite 파운데이션 모델과 같은 더 작은 모델을 사용하는 것이라고 말합니다. "기본 모델을 사용한 모델링의 정확성은 사용자가 결과를 개선하는 데 도움이 됩니다."라고 Thompson은 말합니다.
AI 도구는 데이터를 처리하고 예측 및 분석을 생성하는 것 외에도 주변 자연계가 어떻게 변화하고 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 올해 초 IBM은 콩고 분지에서 아프리카 숲 코끼리의 움직임을 추적하기 위해 WWF -Germany에 IBM® Maximo Visual Inspection(MVI) 도구를 대여했습니다.
아프리카 숲 코끼리는 1만여 종의 동물이 서식하는 콩고 유역의 전반적인 상황을 고려할 때 '생태계 엔지니어'로 불릴 만큼 중요한 종입니다. 코끼리는 식생을 제거하여 더 강하고 회복력 있는 식물이 번성할 공간을 만들어 과도한 성장과 경쟁으로 자원이 부족할 환경을 만드는 것으로 알려져 있습니다. 또한 식물과 수목 종의 다양성, 밀도 및 풍부함을 개선하여 산림의 탄소 저장 용량을 높이는 데 도움이 됩니다.
지구 온난화로 인해 심각한 위협을 받고 있는 산호초를 보존하는 데에도 유사한 기술이 활용되고 있습니다. 해양 생물의 약 25%가 생애 주기 중 한 번은 의존하는 것으로 추정되는 이 수중 구조물들은 바다와 육지의 생물들을 돕습니다. 이들은 거대한 탄소 흡수원 역할을 할 뿐만 아니라 인류의 식량 공급원이 되는 생태계를 보존하는 데 필수적인 존재입니다. 40억 명이 넘는 사람들이 동물성 단백질 섭취의 15%를 산호초와 상호작용하는 어류에 의존하고 있습니다.
기후 변화로 유실된 산호초를 복원하기 위해 인공 산호초를 만드는 Reef Company는 IBM과 협력하여 바다의 변화와 산호초가 필요한 곳에 대한 데이터를 수집했습니다. 이 회사는 IBM의 BluBoxx 해양 데이터 플랫폼을 사용하여 수역의 염분, 온도, pH, 용존 산소, 압력 및 이산화탄소를 측정하는 센서 데이터를 수집할 수 있습니다. 이러한 데이터를 축적하고 업로드하여 생태계가 어떻게 변화하고 있는지 심층적으로 분석할 수 있을 뿐만 아니라 빠르게 인사이트를 얻을 수 있습니다.
우리는 다양한 소스에서 방대한 양의 정보를 수집하고 처리할 수 있는 AI 기반 도구 덕분에 그 어느 때보다 지구에 대해 더 많이 알게 되었으며, 이는 자체적으로 관리하기 어려운 데이터이기도 합니다.
"오늘날 우리는 방대한 양의 데이터를 보유하고 있지만, 항상 액세스할 수 있거나, 관련성이 있거나, 과학적 표준에 따라 일관되게 계산되는 것은 아닙니다."라고 Thompson은 말합니다. "위험 및 기회 식별과 시정 조치를 위해서는 신뢰할 수 있고 투명한 데이터가 필요합니다."
다행히도 다양한 에코시스템과 마찬가지로 AI도 더 많은 데이터에 액세스할 수 있으므로 이점을 누릴 수 있습니다. AI 관련 에너지 문제를 완화해야 할 필요성은 분명하지만, 이 기술은 우리가 액세스할 수 있는 정보를 처리하고 이를 우리가 이해하고 조치를 취할 수 있는 형태로 추출함으로써 주변 세계를 더 잘 이해할 수 있는 잠재력을 제공합니다.
"결과는 일반 사람도 이해할 수 있는 소비 가능한 형식이어야 하며, 데이터가 나타내는 내용을 해석하기 위해 여러 박사 학위가 필요하지 않아야 합니다."라고 Thompson은 말합니다.
각국이 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물 다양성 프레임워크에서 정한 표준을 충족하기 위한 목표를 달성하는 데 도움이 되는 NBSAP를 생산하기 시작함에 따라, AI 도구는 자연계에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 그리고 어떻게 생물 다양성 보존을 위한 모든 것이 가능합니다.
지속가능성을 도입하면 많은 조직에서 볼 수 있는 보고나 회계 업무에 그치는 것이 아니라 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.
전략적 로드맵을 일상적인 운영 작업과 연결하여 지금 바로 지속 가능성 여정을 시작하세요.
IBM의 지속가능성 컨설팅 서비스를 사용하여 지속가능성 목표를 실행에 옮기고 보다 책임감 있고 수익성 있는 비즈니스가 될 수 있습니다.
개방형 AI 기반 솔루션과 플랫폼, IBM의 심층적인 업계 전문성을 바탕으로 지속 가능하고 수익성 있는 미래 경로를 계획하여 지속 가능성 여정의 속도를 높이세요.