생물 다양성 보호를 위한 AI의 역할

국가가 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물 다양성 프레임워크에 서명한 이후 2년 동안 인공 지능 혁신이 폭발적으로 증가했습니다. AI 시스템이 더욱 강력해짐에 따라 생성형 AI는 정보 처리 및 요약부터 예측 분석에 이르기까지 모든 것을 위한 점점 더 기능적인 도구가 되었습니다.

국가들이 자국 내 생물 다양성을 측정하고 보존 계획을 수립하는 데 필요한 방대한 양의 데이터를 처리할 수 있는 새로운 방법을 모색하는 가운데, AI는 지구의 요구 사항과 이를 해결할 수 있는 방법에 대한 더 많은 인사이트를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.

IBM Consulting의 글로벌 지속 가능한 금융 및 ESG 오퍼링 리더인 Adam Thompson은 AI가 국가의 정보 처리, 처리 및 이해 방식을 어떻게 변화시킬 수 있는지 직접 확인했습니다.

"과거에는 '날씨 모델 출력을 통한 지구 관측부터 IoT 센서에 이르기까지 다양한 데이터 세트에서 임의의 지리 공간 문제를 효과적으로 해결하는 방법'이 문제였습니다."라고 그는 말합니다. "그리고 데이터의 양은 엄청날 수 있습니다."

Thompson은 5일마다 지구의 모든 육지 표면, 해안 지역 및 내륙 해역에 대한 새로운 이미지를 수집하는 유럽 우주국(European Space Agency)의 Sentinel-2 Satellite의 데이터가 하루에 약 3.2테라바이트에 달한다고 말합니다. 유럽 중기 예보 센터(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)에서 생성한 일기 예보는 하루에 최대 250테라바이트에 달할 수 있습니다.

Thompson은 "용량 측면에서 볼 때 많은 조직에서 모델링 목적으로 이러한 양의 데이터를 관리하는 것은 분명히 불가능합니다."라고 말합니다.

생성형 AI는 에너지 소비와 관련하여 고유한 문제가 있지만, 이해관계자가 모든 데이터를 확보하지 않고도 데이터 처리를 더 쉽게 할 수 있는 잠재적인 경로를 제공합니다. Thompson은 이를 달성하는 한 가지 방법은 연구자들이 지구 관측 및 에너지 소비와 같은 특정 지속가능성 관련 목적을 위해 배포할 수 있는 IBM Granite 파운데이션 모델과 같은 더 작은 모델을 사용하는 것이라고 말합니다. "기본 모델을 사용한 모델링의 정확성은 사용자가 결과를 개선하는 데 도움이 됩니다."라고 Thompson은 말합니다.