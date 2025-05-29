생성형 AI의 특정 애플리케이션에 대해서는 여전히 논쟁의 여지가 있지만, 이 기술이 이미 콘텐츠 제작자와 출판사 모두에게 놀라울 정도로 도움이 되는 것으로 입증된 영역이 있습니다. 그중 하나는 IBM이 개발한 Djinn으로, 기자들이 지역 데이터와 문서에서 뉴스 가치 있는 스토리를 식별할 수 있도록 돕습니다. 처음에 노르웨이 뉴스룸 iTromsø를 위해 개발된 Djinn은 NLP, AI, 머신 러닝을 결합합니다.

2년 전, 생성형 AI의 물결이 시작될 무렵에 출시된 이후 Djinn은 iTromsø를 소유한 Polaris Media 그룹의 약 40개 뉴스룸에서 도입되었습니다. Djinn을 도입한 뉴스룸에서는 트래픽 공유가 1,300% 증가했으며, 기자들이 조사에 소요하는 시간이 94% 단축되었습니다. 무엇보다도 좋은 점은 언론인들이 이 도구를 채택했다는 것입니다.

덴마크 IBM의 자문 혁신 디자이너인 Silvia Podestá는 IBM Think과의 인터뷰에서 "시스템이 잘 설명되어 있고 사용자를 중심으로 구축되었기 때문에 사용자 도입률이 매우 높았습니다."라고 말합니다. 이 도구가 도입된 이후 전문가들은 이를 저널리즘을 위한 가장 우수한 AI 사용 사례 중 하나로 평가하고 있습니다. 자신의 산업 팟캐스트의 전체 에피소드를 Djinn에게 위임한 기자 겸 데이터 과학자인 Nikita Roy는 "편집자가 주도하는 훌륭한 혁신 사례입니다."라고 말합니다.

Djinn은 기자들과 지역 미디어의 핵심 과제 중 하나, 즉 리소스가 부족한 소규모 뉴스룸에서 운영하면서도 독창적인 기사를 발견할 수 있는 능력을 해결합니다. Djinn은 지방 정부 사이트에서 데이터를 수집하고, 순위를 매기고, 요약하고, 기자에게 어떤 기사를 보도할 수 있는지 알려줍니다. Djinn은 주로 생성형 AI와 머신 러닝을 결합한 watsonx.ai와 Watson NLP 기술을 활용합니다.

"언론인들은 지방 자치 단체에서 제공하는 공개 저장소에 있는 매우 다양한 데이터 세트에 액세스하곤 했습니다."라고 Podestá는 설명합니다. "정보의 양이 너무 많아 이 과정이 어려웠고, 기자들이 매일 모든 문서를 검토할 시간이 없었기 때문에 잠재적으로 좋은 기사를 놓칠 위험이 있었습니다."라고 Podestá는 말합니다. 그는 다가오는 We Make Future 컨퍼런스에서 Djinn과 신뢰할 수 있는 AI에 대해 발표할 예정입니다.