생성형 AI 붐이 일어난 지 3년이 지났지만, 지금도 AI는 여전히 미디어의 주요 화두입니다. 많은 업계 이벤트가 이 기술을 다루고 있습니다. 또한, 많은 출판사에서 뉴스룸 운영을 혁신하거나 콘텐츠 제작 및 배포 방식을 재고할 기회로서 AI를 도입하고 있으며, 일부 출판사는 OpenAI, Perplexity 또는 Mistral과 같은 선도적인 기업과 파트너십을 맺었습니다. 그리고 2년 연속 퓰리처상 수상자들은 작품 제작에 머신 러닝을 사용했다고 밝혔습니다.
하지만 전환이 항상 순조롭지만은 않았습니다. 기자들도 AI 기술을 경계하는 경우가 많습니다.
2,000명의 기자를 대상으로 실시한 최근 설문조사에 따르면 이들 중 절반 이상이 AI가 더 많은 일자리를 대체할 수 있다고 우려하고 있습니다. AI에 대한 투자를 늘리면서 일부 대형 출판사에서 감원 소식이 계속 나오고 있는 만큼 이러한 우려는 근거가 없는 것은 아닙니다. AI에 대한 또 다른 우려는 AI의 오용, 더 명확하게는 AI 사용과 관련된 투명성 부족으로 인해 촉발됩니다. 최근 호주의 한 라디오 프로그램에서는 AI가 생성한 아바타를 사전에 알리지 않고 진행자로서 사용했으며, 미국의 주요 출판사 두 곳은 AI로 작성된 여름 독서 목록에 가짜 책이 포함되어 있다는 사실을 깨닫지 못하고 게시한 것에 대해 사과했습니다.
생성형 AI의 특정 애플리케이션에 대해서는 여전히 논쟁의 여지가 있지만, 이 기술이 이미 콘텐츠 제작자와 출판사 모두에게 놀라울 정도로 도움이 되는 것으로 입증된 영역이 있습니다. 그중 하나는 IBM이 개발한 Djinn으로, 기자들이 지역 데이터와 문서에서 뉴스 가치 있는 스토리를 식별할 수 있도록 돕습니다. 처음에 노르웨이 뉴스룸 iTromsø를 위해 개발된 Djinn은 NLP, AI, 머신 러닝을 결합합니다.
2년 전, 생성형 AI의 물결이 시작될 무렵에 출시된 이후 Djinn은 iTromsø를 소유한 Polaris Media 그룹의 약 40개 뉴스룸에서 도입되었습니다. Djinn을 도입한 뉴스룸에서는 트래픽 공유가 1,300% 증가했으며, 기자들이 조사에 소요하는 시간이 94% 단축되었습니다. 무엇보다도 좋은 점은 언론인들이 이 도구를 채택했다는 것입니다.
덴마크 IBM의 자문 혁신 디자이너인 Silvia Podestá는 IBM Think과의 인터뷰에서 "시스템이 잘 설명되어 있고 사용자를 중심으로 구축되었기 때문에 사용자 도입률이 매우 높았습니다."라고 말합니다. 이 도구가 도입된 이후 전문가들은 이를 저널리즘을 위한 가장 우수한 AI 사용 사례 중 하나로 평가하고 있습니다. 자신의 산업 팟캐스트의 전체 에피소드를 Djinn에게 위임한 기자 겸 데이터 과학자인 Nikita Roy는 "편집자가 주도하는 훌륭한 혁신 사례입니다."라고 말합니다.
Djinn은 기자들과 지역 미디어의 핵심 과제 중 하나, 즉 리소스가 부족한 소규모 뉴스룸에서 운영하면서도 독창적인 기사를 발견할 수 있는 능력을 해결합니다. Djinn은 지방 정부 사이트에서 데이터를 수집하고, 순위를 매기고, 요약하고, 기자에게 어떤 기사를 보도할 수 있는지 알려줍니다. Djinn은 주로 생성형 AI와 머신 러닝을 결합한 watsonx.ai와 Watson NLP 기술을 활용합니다.
"언론인들은 지방 자치 단체에서 제공하는 공개 저장소에 있는 매우 다양한 데이터 세트에 액세스하곤 했습니다."라고 Podestá는 설명합니다. "정보의 양이 너무 많아 이 과정이 어려웠고, 기자들이 매일 모든 문서를 검토할 시간이 없었기 때문에 잠재적으로 좋은 기사를 놓칠 위험이 있었습니다."라고 Podestá는 말합니다. 그는 다가오는 We Make Future 컨퍼런스에서 Djinn과 신뢰할 수 있는 AI에 대해 발표할 예정입니다.
IBM 전문가들은 IBM이 언론인을 대체하는 대신 저널리즘을 강화하는 것을 염두에 두고 Djinn을 설계했다고 말합니다. 또한 이 도구는 긴밀한 협업 방식으로 개발되었으며, 프로젝트의 초기 단계뿐만 아니라 이후 반복적인 디자인 단계에서도 iTromø의 뉴스룸이 의견을 제공했습니다. 더불어, iTromø 기자들은 모델의 교육과 강화 학습에 참여했으며, 기자들은 전문 지식을 활용하여 AI가 뉴스 가치가 있는 내용을 인식하도록 가르쳤습니다.
현재 AI 플랫폼 Hugging Face에서 일하고 있는 전직 기자 Florent Daudens는 IBM Think와의 인터뷰에서 "미디어 측면에서 AI를 가장 흥미롭게 활용한 사례 중 하나"라고 말합니다. "그리고 AI가 저널리즘 업무에 대한 우리의 역량을 향상시킬 수 있다는 것을 분명히 보여줍니다." 실제로 AI는 콘텐츠 제작 외에도 뉴스 미디어와 출판사에게 많은 새로운 기회를 열어줄 수 있습니다. Daudens는 Hugging Face를 통해 기자들이 오픈 소스 도구를 공유하기 위한 커뮤니티를 구축해 왔습니다. 그는 뉴스 수집을 지원하는 것 외에도 AI가 워크플로와 배포를 최적화하여 재정적 압박에 직면한 조직의 주요 문제점을 해결하는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다.
전문가들은 저널리즘의 핵심은 언제나 인간미에 있다는 점을 강조합니다. "저널리즘에서 대체할 수 없는 인간적 요소, 즉 중요한 스토리를 파악하고, 문화적 맥락을 이해하고, 출처 및 청중과의 진정한 관계를 형성하는 것은 가까운 미래에도 근본적으로 인간적인 요소로 남을 것입니다."라고 Flatiron Software의 사장이자 The New York Times 및 The Wall Street Journal의 전 CTO인 Rajiv Pant는 말합니다. "인간의 본성 그리고 살아있는 경험에서 나오는 사회적 역학에 대한 직관적인 이해가 요구됩니다."
하지만 인간이 여전히 확고하게 개입하는 한, 미디어 분야에서 AI가 설 자리는 있다고 Pant는 주장합니다. "AI는 콘텐츠 전달을 개인화하고, 다양한 청중을 위해 내러티브 스타일을 조정하고, 편집 프로세스를 확장하는 등 구조적 및 최적화 문제에 탁월합니다."라고 그는 말합니다. "미래는 인간의 대체가 아니라, 인간의 인사이트가 '대상(what)'과 '이유(why)'를 판단하고 AI가 '방법(how)'을 강화하는 사려 깊은 분업에 달려 있습니다."
IBM의 디지털 마케팅 부사장인 Bryan Casey는 인터뷰에서 "AI는 일반적으로 큰 위협이며, 특히 웹에서 트래픽을 기반으로 생계를 유지하는 사람들에게는 특히 그렇습니다."라고 말합니다. "하지만 이러한 도구를 사용하여 다른 방법으로는 할 수 없었던 일을 할 수 있는 기회가 많이 있다고 생각합니다."
