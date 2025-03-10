소형 모델로 구동되는 AI 우선 휴대폰을 만나 보세요

베이징우전대학교 연구원들처럼 특별히 스마트폰을 위한 소형 언어 모델을 설계하는 연구진도 있습니다. 이 연구팀은 더 큰 모델을 스마트폰에 맞게 미세 조정하는 대신, 실행될 하드웨어에 특화해 설계된 소형 언어 모델이 “더 빠르고 효율적으로” 작동한다는 사실을 발견했다고 공동 연구 저자인 롱지에 이(Rongjie Yi)가 IBM Think에게 말합니다.

왜 지금 AI 휴대폰 경쟁이 가속화되고 있을까요? 엘 마그라위는 소규모 언어 모델(SLM)의 발전으로 모바일 기술의 이러한 진화가 가속화되고 있다고 말합니다. "이 작고 효율적이며 더 강력한 모델들은 실시간 처리를 수행하고 스마트폰 같은 엣지 디바이스에서 개인화된 안전한 상호 작용을 만들어낼 수 있습니다."라고 말합니다.

엘 마그라위는 사람들이 스마트폰에서 SLM을 사용함에 따라 소비자 영역 밖에서 가장 유용한 교훈을 얻을 수 있을 것이라고 덧붙입니다. 소형 모델은 휴대폰에 적합하지만 "민감한 제조 데이터를 로컬에서 처리해야 하는 공장의 임베디드 장치와 같이 더 중요하고 미션 크리티컬한 애플리케이션"에는 매우 중요합니다.

금융 서비스부터 의료, 제조에 이르기까지 기업에는 사내에 보관해야 하는 데이터가 있는 경우가 많습니다. 소규모 모델을 사용하면 데이터를 퍼블릭 클라우드로 보낼 필요 없이 해당 데이터에서 유용한 정보를 추출할 수 있습니다.

이러한 이유로 IBM은 Granite 시리즈와 같이 목적에 맞는 소형 모델을 우선시했습니다. 이러한 모델을 사용하면 기업이 적은 비용으로 프론티어 모델 수준의 성능을 추구할 수 있기 때문입니다.

IBM의 회장 겸 CEO인 아르빈드 크리슈나(Arvind Krishna)는 Fortune에 기고한 글에서 이렇게 설명했습니다. "IBM에서는 이미 목적에 맞는 모델을 통해 AI 추론 비용을 최대 30배까지 절감하여 학습의 효율성과 접근성을 높인 것을 확인했습니다."

많은 기업 환경에는 "시간과 정확성에 대한 제약이 더 엄격하다"라고 엘 마그라위는 말합니다. 지연이나 오류로 인해 많은 돈을 잃거나 손상되는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

"이러한 환경에서는 실수를 용납할 수 없습니다. 항공편 예약 실수를 하는 것보다 훨씬 더 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다."라고 엘 마그라위는 말합니다.

사용자가 SLM 기반 AI 우선 휴대폰을 계속 실험적으로 사용함에 따라 다른 분야의 사용자들도 이러한 엣지 디바이스를 통해 학습한 내용을 계속 주시할 것입니다.