소형 모델로 구동되는 AI 우선 휴대폰을 만나 보세요

놀라운 일이 있습니다! 이제 휴대폰에서도 AI 에이전트를 사용할 수 있습니다. 올해 Mobile World Congress에서 T-Mobile 모회사인 Deutsche Telekom과 AI 거대 기업 Perplexity가 공동 개발한 최신 'AI Phone'이 이목을 끌었습니다.
Google과 Apple도 수년 동안 휴대폰에 AI 기능을 추가해 왔지만, 2025년에 출시되는 AI 우선 휴대폰이 더 큰 변화를 의미할 수 있다고 수석 연구 과학자이자 매니저인 카우타르 엘 마그라위(Kaoutar El Maghraoui)와 같은 IBM 전문가들은 말합니다. AI 거대 기업들은 이제 대형 통신사들과 손잡고 기존 기기에 사후적으로 AI를 추가하는 대신, 하드웨어 설계 초기 단계부터 AI를 통합하고 있습니다.
이러한 엔드투엔드 협업은 사람들이 휴대폰을 사용하는 방식을 바꿀 수 있다고 엘 마그라위는 말합니다. 예를 들어, Deutsche Telekom의 AI Phone 사용자는 휴대폰 측면의 버튼을 누르고 말을 하기만 하면 저녁 식사 예약, 택시 예약, 실시간으로 한 언어를 다른 언어로 번역하는 Perplexity 어시스턴트를 활성화할 수 있습니다. 잠금 화면을 열거나 앱을 열지 않고도 이 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
"이를 통해 사용자가 스마트폰과 상호 작용하는 방식을 재정의하고 있습니다. 그 의미는 엄청납니다."라고 엘 마그라위는 말합니다.
이것이 첫 번째 AI 폰도 아니고, 심지어 에이전트 탑재를 자랑하는 첫 AI 폰도 아니며, 마지막도 아닐 것입니다. 올해 초 Samsung은 Google의 Gemini 어시스턴트를 통해 자사의 Samsung Galaxy 시리즈 폰에 에이전틱 AI를 도입한다고 발표했으며, 이제 앱 간 이동이 가능해졌습니다. 사용자는 휴대폰 측면의 버튼을 클릭하여 Gemini를 활성화하고 Gemini에게 국내선 항공편을 찾아 친구에게 보내달라고 요청할 수 있습니다. 그런 다음 Gemini는 항공편 옵션을 검색 및 취합하고 특정 연락처로 보내기 위한 이메일 초안을 미리 작성했습니다.
Google의 자체 Pixel 휴대폰은 2024년 12월부터 에이전트 기능을 갖춘 Gemini도 제공합니다. Gemini Live라는 실시간 AI 어시스턴트를 사용하면 식물의 사진을 찍고 마당에서 식물이 살아남을 수 있는지, 언제 심어야 하는지 대화하듯 물어볼 수 있습니다.
Apple은 경쟁사를 따라잡기 위해 노력해 왔으며, Apple Intelligence 기능을 자사 휴대폰에 적용하겠다고 대대적으로 발표했습니다. 헤드라인의 의미를 바꾸는 뉴스 요약 도구와 같은 결함과 지연으로 인해 Apple은 여러 가지로 어려움을 겪었습니다. 3월 7일 Apple 관계자는 성명을 통해 다음과 같이 밝혔습니다. "Apple은 또한 더욱 개인화된 Siri를 개발하여 사용자의 개인적 맥락을 더 잘 알 수 있는 기능과 앱 내에서 그리고 앱 전반에서 사용자를 대신하여 조치를 취할 수 있는 기능을 제공하고자 노력하고 있습니다. 이러한 기능을 구현하는 데 생각보다 시간이 오래 걸릴 것입니다."
쇼빗 바르쉬니는 궁극적으로 AI 모델의 품질에 따라 AI 휴대폰의 승자가 결정될 것이라고 말합니다. 이어서 Google이 YouTube와 같은 모회사(Alphabet)가 소유한 다른 기업으로부터 혜택을 받고 있다는 사실을 지적합니다.
“YouTube에서 제공하는 수십억 분 분량의 오디오를 사용하여 모델을 학습시킬 수 있습니다. 소규모 AI 기업들보다 훨씬 많은 분량입니다.” 라고 바르쉬니는 말합니다.
베이징우전대학교 연구원들처럼 특별히 스마트폰을 위한 소형 언어 모델을 설계하는 연구진도 있습니다. 이 연구팀은 더 큰 모델을 스마트폰에 맞게 미세 조정하는 대신, 실행될 하드웨어에 특화해 설계된 소형 언어 모델이 “더 빠르고 효율적으로” 작동한다는 사실을 발견했다고 공동 연구 저자인 롱지에 이(Rongjie Yi)가 IBM Think에게 말합니다.
왜 지금 AI 휴대폰 경쟁이 가속화되고 있을까요? 엘 마그라위는 소규모 언어 모델(SLM)의 발전으로 모바일 기술의 이러한 진화가 가속화되고 있다고 말합니다. "이 작고 효율적이며 더 강력한 모델들은 실시간 처리를 수행하고 스마트폰 같은 엣지 디바이스에서 개인화된 안전한 상호 작용을 만들어낼 수 있습니다."라고 말합니다.
엘 마그라위는 사람들이 스마트폰에서 SLM을 사용함에 따라 소비자 영역 밖에서 가장 유용한 교훈을 얻을 수 있을 것이라고 덧붙입니다. 소형 모델은 휴대폰에 적합하지만 "민감한 제조 데이터를 로컬에서 처리해야 하는 공장의 임베디드 장치와 같이 더 중요하고 미션 크리티컬한 애플리케이션"에는 매우 중요합니다.
금융 서비스부터 의료, 제조에 이르기까지 기업에는 사내에 보관해야 하는 데이터가 있는 경우가 많습니다. 소규모 모델을 사용하면 데이터를 퍼블릭 클라우드로 보낼 필요 없이 해당 데이터에서 유용한 정보를 추출할 수 있습니다.
이러한 이유로 IBM은 Granite 시리즈와 같이 목적에 맞는 소형 모델을 우선시했습니다. 이러한 모델을 사용하면 기업이 적은 비용으로 프론티어 모델 수준의 성능을 추구할 수 있기 때문입니다.
IBM의 회장 겸 CEO인 아르빈드 크리슈나(Arvind Krishna)는 Fortune에 기고한 글에서 이렇게 설명했습니다. "IBM에서는 이미 목적에 맞는 모델을 통해 AI 추론 비용을 최대 30배까지 절감하여 학습의 효율성과 접근성을 높인 것을 확인했습니다."
많은 기업 환경에는 "시간과 정확성에 대한 제약이 더 엄격하다"라고 엘 마그라위는 말합니다. 지연이나 오류로 인해 많은 돈을 잃거나 손상되는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
"이러한 환경에서는 실수를 용납할 수 없습니다. 항공편 예약 실수를 하는 것보다 훨씬 더 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다."라고 엘 마그라위는 말합니다.
사용자가 SLM 기반 AI 우선 휴대폰을 계속 실험적으로 사용함에 따라 다른 분야의 사용자들도 이러한 엣지 디바이스를 통해 학습한 내용을 계속 주시할 것입니다.
IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
기업들은 신뢰할 수 없는 파운데이션 모델로는 생성형 AI를 확장할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 발췌문을 다운로드하여 플래그십 'Granite 모델'을 보유한 IBM이 뛰어난 성과를 내는 기업으로 선정된 이유를 알아보세요.
watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
IBM watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.