미국의 원자력 발전은 지난 30년 동안 사실상 정체되어 있었는데, 이는 주로 몇 차례의 세간의 이목을 끄는 재해에 따른 비용 증가와 안전 문제의 결과입니다. 하지만 에너지 수요가 증가함에 따라 인기 있는 청정 에너지 옵션은 수요를 충족하는 데 필요한 용량을 항상 제공하지는 못한다는 문제점이 있습니다.

반면 원자력은 더 안정적이고 예측 가능합니다. "원자력 시설은 90% 이상의 시간 동안 전력을 생산할 수 있습니다."라고 스탠퍼드 대학교 프리코트 에너지 연구소의 수소 프로젝트 펠로우인 Maksim Sonin은 말합니다. 특히 항상 켜져 있고 작동하도록 설계된 데이터 센터의 경우 지속적인 전력 액세스가 중요하다고 Sonin은 말합니다.

물론 원자로를 온라인 상태로 전환하는 데는 시간이 걸립니다. 옥스퍼드 대학교 연구원 Hannah Ritchie의 분석에 따르면 원자로를 가동하는 데 평균 6년에서 8년이 걸립니다. Sonin은 "매우 긴 승인 주기, 온라인 가동을 위한 일정 연장, 높은 자본 지출"로 인해 이러한 리드 타임이 발생했다"고 말합니다.

하지만 최근에는 원자력 분야의 발전과 일부 규제 완화를 위한 노력 덕분에 소형 모듈형 원자로(SMR)의 실현 가능성이 높아졌습니다. SMR은 기존 원자로의 약 3분의 1의 전력을 생산하지만, 가동 비용과 구축 시간은 훨씬 적습니다. 이러한 이유로 Google, Amazon, Microsoft와 같은 기업들은 기존 옵션보다 더 빠르게 증가할 수 있는 청정 에너지 발전 옵션으로 SMR을 주목하고 있습니다.

그렇다고 해서 SMR에 어려움이 없는 것은 아닙니다. "사회, 안전 및 기타 문제는 이러한 기술 상용화의 모든 단계에서 장애물이 될 수 있습니다."라고 Sonin은 말합니다. 이러한 잠재적 우려 때문에 Sonin은 SMR이 향후 몇 년 동안 원자력 에너지 성장의 약 10%만 기여할 것으로 보고 있습니다.