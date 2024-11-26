인공 지능의 도입은 그 속도를 늦추지 않고 있습니다. 실제로 Epoch AI의 연구원들은 지난 몇 년 동안 AI 학습 컴퓨팅이 매년 4배씩 증가하고 있다는 사실을 발견했습니다. 모델이 더 작아지거나 더 효율적이더라도 점점 더 많은 데이터 센터가 확장되고 더 많은 에너지를 요구함에 따라 모델을 학습하는 데 필요한 엄청난 양의 컴퓨팅으로 인해 큰 전력 부족이 발생할 가능성이 높습니다.
빠르게 성장하는 데에는 단점도 있습니다. 기술 기업의 에너지 수요가 계속 증가함에 따라 전력 공급업체는 대기 중으로 상당한 양의 탄소 배출량을 배출하는 석탄 발전소를 포함하여 쉽게 사용할 수 있는 모든 에너지원을 늘리면서 이를 따라잡으려고 노력해 왔습니다.
더러운 연료원에 의존하는 해결책은 지구에도 좋지 않으며, 향후 몇 년 동안 배출량을 제로로 줄이겠다고 약속한 기술 회사의 평판에도 좋지 않습니다. 그 결과, 기업들은 지속가능성 목표를 달성하면서 AI 개발을 지속적으로 지원할 수 있는 방법을 점점 더 많이 모색하고 있습니다. 특히 많은 관심을 받고 있는 솔루션이 있습니다. 바로 원자력 에너지입니다.
미국의 원자력 발전은 지난 30년 동안 사실상 정체되어 있었는데, 이는 주로 몇 차례의 세간의 이목을 끄는 재해에 따른 비용 증가와 안전 문제의 결과입니다. 하지만 에너지 수요가 증가함에 따라 인기 있는 청정 에너지 옵션은 수요를 충족하는 데 필요한 용량을 항상 제공하지는 못한다는 문제점이 있습니다.
반면 원자력은 더 안정적이고 예측 가능합니다. "원자력 시설은 90% 이상의 시간 동안 전력을 생산할 수 있습니다."라고 스탠퍼드 대학교 프리코트 에너지 연구소의 수소 프로젝트 펠로우인 Maksim Sonin은 말합니다. 특히 항상 켜져 있고 작동하도록 설계된 데이터 센터의 경우 지속적인 전력 액세스가 중요하다고 Sonin은 말합니다.
물론 원자로를 온라인 상태로 전환하는 데는 시간이 걸립니다. 옥스퍼드 대학교 연구원 Hannah Ritchie의 분석에 따르면 원자로를 가동하는 데 평균 6년에서 8년이 걸립니다. Sonin은 "매우 긴 승인 주기, 온라인 가동을 위한 일정 연장, 높은 자본 지출"로 인해 이러한 리드 타임이 발생했다"고 말합니다.
하지만 최근에는 원자력 분야의 발전과 일부 규제 완화를 위한 노력 덕분에 소형 모듈형 원자로(SMR)의 실현 가능성이 높아졌습니다. SMR은 기존 원자로의 약 3분의 1의 전력을 생산하지만, 가동 비용과 구축 시간은 훨씬 적습니다. 이러한 이유로 Google, Amazon, Microsoft와 같은 기업들은 기존 옵션보다 더 빠르게 증가할 수 있는 청정 에너지 발전 옵션으로 SMR을 주목하고 있습니다.
그렇다고 해서 SMR에 어려움이 없는 것은 아닙니다. "사회, 안전 및 기타 문제는 이러한 기술 상용화의 모든 단계에서 장애물이 될 수 있습니다."라고 Sonin은 말합니다. 이러한 잠재적 우려 때문에 Sonin은 SMR이 향후 몇 년 동안 원자력 에너지 성장의 약 10%만 기여할 것으로 보고 있습니다.
AI 개발이 원자력에 대한 새로운 관심을 불러일으키고 있는 가운데, AI 자체가 청정 에너지 솔루션의 개발과 효율성을 가속화하여 증가하는 에너지 수요 문제를 해결하는 데 도움이 될 수도 있습니다.
"빠른 AI 개발을 위해서는 점점 더 많은 에너지 용량이 필요하지만, 더 빠르고 지속 가능한 방식으로 이 전력을 생산하기 위해 더 많은 기술로 에너지 부문을 혁신하는 데도 도움이 될 수 있습니다."라고 Sonin은 말합니다.
IBM의 2024년 지속가능성 준비 현황 보고서에 따르면, 비즈니스 리더가 지속가능성 목표를 평가할 때 고려하는 주요 성능 지표 목록의 상위권은 재생 에너지 사용량과 총 에너지 소비량입니다. 또한 AI는 새로운 에너지 발전 기술 개발 지원부터 그리드 전반의 최적화 및 부하 관리 개선에 이르기까지 잠재적인 솔루션을 제시할 수 있습니다.
Sonin은 "전략적으로는 이러한 기술 혁신의 속도가 단기적으로는 인프라 관련 우려를 불러일으키지만, 결국에는 극복할 수 있는 문제이기 때문에 매우 긍정적으로 보고 있습니다."라고 말합니다.
원자력 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있지만 원자력이 유일한 옵션은 아닙니다. 미국에서는 2024년 상반기에 풍력, 태양광과 같은 청정 에너지가 가장 빠르게 성장하는 전력 공급원이었습니다 . 수력 발전도 계속 성장하고 있지만 가뭄과 물 부족과 같은 문제에 직면해 있어 기업들은 앞으로 수력 발전의 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.
Sonin은 에너지 자원에 투자할 때 대부분의 기업이 모든 달걀을 한 바구니에 담는 것을 피할 것이라고 말합니다. 따라서 원자력 발전은 아직 시간이 걸리고 있지만 기업들이 모색하는 유일한 옵션은 아닐 것입니다.
Sonin은 "변수, 알려지지 않은 것, 다양한 시나리오가 너무 많기 때문에 장기적인 실행 가능성 측면에서 이것이 올바른 실용적인 접근 방식이라고 생각합니다."라고 말합니다. "특정 유형의 청정 에너지가 다른 유형보다 더 우수하다고 간주된다는 의미는 절대 아닙니다."
Sonin은 원자력 발전소와 기타 에너지 솔루션이 상호 배타적인 것이 아니라 청정 에너지 전환을 지원하는 더 광범위하고 포괄적인 솔루션의 구성 요소라고 강조합니다.
"원자력은 수력, 지열, 태양열, 풍력, 수소, 암모니아 및 기타 청정 에너지원과 순전히 경쟁하는 것은 아니라고 생각합니다. 이 모든 에너지는 상호 보완적이기 때문입니다."라고 그는 말합니다. "모두 각기 다른 상황에서 가장 잘 작동합니다. 따라서 이들 중 어느 누구도 대형 기술 기업의 유일한 승자가 될 [가능성이 낮으며], 포트폴리오 접근 방식을 통해 더 많은 가치를 창출할 수 있습니다."
