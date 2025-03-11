더 이상 사용되지 않는 검색: AI 검색 시대 살펴보기

AI 기반 및 에이전틱 검색은 추천 트래픽을 많이 보내지 않습니다. TollBit의 최초 보고서에 따르면 AI 챗봇이 기존 Google 검색보다 평균적으로 추천 트래픽을 96% 적게 유도하는 것으로 나타났습니다.

콘텐츠 소유자와 AI 회사 간의 중개자 역할을 하는 스타트업인 TollBit의 파트너십 담당 부사장인 Josh Stone은 "Google 검색을 하는 경우 한두 개의 웹사이트를 읽습니다."라고 설명합니다. "하지만 AI 기반 검색 도구를 사용하면 10개 또는 12개의 서로 다른 소스에서 정보를 가져와 합성된 답변을 반환할 수 있습니다."

콘텐츠 제작자의 경우 수익에 대한 우려가 커집니다. AI 에이전트는 광고에 참여하거나 구독을 신청하지 않습니다. 하지만 에이전트 빌더들에게도 도전 과제입니다. 대규모 웹 스크래핑은 무료가 아니기 때문입니다.

"웹 스크래핑은 무료가 아니며, 콘텐츠 결제와 비교적 비슷합니다."라고 Toshit Panigrahi와 함께 TollBit을 공동 창립한 Olivia Joslin은 말합니다. "AI 에이전트를 구축하는 많은 회사가 워크플로를 자동화하려고 합니다. 이들은 위험을 원하지 않으며, 차라리 콘텐츠에 대한 비용을 지불하고자 합니다."라고 그녀는 덧붙입니다. "이들은 소송 룰렛을 하는 게 아닙니다."

또 다른 문제는 AI 도구를 통한 콘텐츠 접근성입니다. Minhas는 퀵 서치 또는 딥 서치를 위해 ChatGPT를 사용하더라도 특정 소스(예: 페이월 뉴스 게시자)를 사용할 수 없다는 점도 한계라고 지적합니다. "그 말이 사실인지 아닌지 어떻게 알 수 있죠? 소스를 스캔하지 못한다면 정크를 스캔하는 건가요?"라고 Minhas가 묻습니다. "결국에는 AI 프론티어 모델과 데이터 소스 간에 더 많은 거래가 이루어질 것입니다."

마찬가지로, 웹사이트에서 사람이 상호작용하는 것은 미래에는 프리미엄이 될 수 있다고 IBM의 수석 엔지니어인 Chris Hay는 말합니다. "하지만 동시에 기업은 AI가 콘텐츠를 소비하는 방법에 대해 생각하기 시작할 것입니다."

Panigrahi는 앞으로 에이전트에게 신뢰할 수 있고 심층적인 데이터를 제공해야 할 필요성이 그 어느 때보다 커질 것이라고 믿습니다. "Tesla, Amazon, Meta 등 모든 대형 기업들이 휴머노이드 로봇을 개발하고 있습니다. 이 로봇들은 모두 거의 GPT 수준의 지능을 지니고 인터넷에 연결될 것입니다. 또한 데이터 액세스도 필요로 합니다. 이것이 바로 우리가 대비하려는 미래입니다."