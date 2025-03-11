더 이상 사용되지 않는 검색: AI 검색 시대 살펴보기

매주 새로운 AI 혁신의 물결이 일어나고 있으며, 검색도 예외는 아닙니다. 따라서 최근에 Google이 AI 응답과 선별된 링크로 쿼리에 답변하는 검색 모드인 AI 모드를 발표한 것은 놀라운 일이 아니었습니다.
Google Search의 제품 담당 부사장인 Robby Stein은 "고급 사용자는 검색에 AI 응답을 더 원한다는 이야기를 들어왔습니다."라고 LinkedIn에 썼습니다. AI 모드는 맞춤형 버전의 Gemini 2.0에서 실행됩니다. Google에 따르면 이를 통해 사용자는 보다 미묘한 질문을 하고, 더 많은 링크를 얻고, 컨텍스트를 고려할 수 있습니다.
IBM의 Content Manager인Ash Minhas는 "저는 더 이상 Google을 사용하지 않고 ChatGPT만 사용합니다."라고 말합니다. 그는 짧은 시간에 방대한 양의 소스를 스캔하고 합성할 수 있는 ChatGPT의 기능에 가치를 두고 있습니다.
물론 이는 끊임없이 진화하는 검색 환경에서 또 다른 변화를 의미합니다. Google은 여전히 지배적 위치를 유지하고 있으며, Similarweb에 따르면 2024년 12월부터 2025년 2월까지 월간 방문 건수가 810억 건 이상인 반면, OpenAI의 ChatGPT는 40억 건 미만에 그쳤습니다. 같은 기간 동안 AI 검색 엔진인 Perplexity는 1억 100만 건의 방문을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 전문가들은 앞으로 몇 년 동안 이러한 LLM에 대한 큰 가능성을 보고 있습니다.
"도입은 시작되었고 계속 증가하고 있습니다. ScalePost의 CEO이자 공동 설립자인 Ahmed Malik은 IBM Think과의 인터뷰에서 이러한 도구에 대해 아는 사람들의 수가 증가하고 있다고 말합니다. "전 세계에서 이렇게 기업과 소비자의 상상력을 사로잡은 것은 거의 없습니다."라고 그는 덧붙입니다. 2024년에 설립된 ScalePost는 AI 기업과 콘텐츠 소스 간의 마켓플레이스 역할을 합니다. 이 스타트업은 이미 최고의 퍼블리셔와 협력하기 시작했으며, Perplexity와 같은 AI 기업과의 파트너십을 촉진하고 확하도록 돕고 있습니다.
한편, Perplexity는 자체 검색 경험 구축에 대해 여전히 낙관적입니다. 최근 발표된 차기 브라우저 Comet을 통해 그 점은 분명해졌습니다. Perplexity의 CEO에 따르면 목표는 'AI가 우리를 위해 심층 연구와 작업을 수행하는 인터넷 브라우징의 미래를 구축'하는 것입니다.
"브라우저의 소유자는 누구인가요? Chrome, Bing, Safari가 있습니다. Perplexity는 채널을 소유하여 무언가를 성장시킬 수 있기를 원합니다. 이것이 바로 여정의 시작입니다."라고 조직이 AI 기반 검색에 적응할 수 있도록 지원하는 Scrunch의 Chris Andrew는 인터뷰에서 설명합니다. "브라우징은 그 자체로 비효율적입니다. 브라우징을 에이전트에게 아웃소싱하는 것은 당연한 일입니다."
AI 기반 검색 도구가 증가함에 따라 게시자와 콘텐츠 제작자에게 새로운 과제, 즉 수익 창출이 대두되고 있습니다. 기존 검색 엔진은 콘텐츠 제작자가 광고, 구독 또는 리드 생성을 통해 수익을 창출할 수 있는 웹사이트로 트래픽을 유도합니다. 그러나 AI 에이전트가 정보를 직접 요약하기 때문에 소스 페이지를 클릭하여 연결하는 사용자는 줄어들고 있습니다.
"AI 검색은 인터넷의 공식을 깨뜨렸습니다. 좀 더 구체적으로 말하자면, 콘텐츠를 무료로 스크랩하고 추천 트래픽을 보내는 등 검색 엔진과 콘텐츠 제작자 간의 계약을 파기했습니다."라고 Everstream Analytics의 수석 데이터 과학자이자 Skillenai의 설립자인 Jared Rand는 말합니다.
이제 AI 검색 엔진이 링크 목록 대신 (인용이 포함된) 답변을 제공하게 되면서 추천 트래픽은 예상대로 급감했습니다.
"에이전틱 브라우징 및 검색은 문제를 더욱 악화시킵니다. 두 경우 모두 사람들의 시선은 더 이상 퍼블리셔의 웹사이트에 있지 않습니다."라고 Rand는 말합니다. "더 많은 사람들이 소스를 방문하지 않고도 더 많은 질문에 대해 더 많은 답변을 얻을 수 있는 추세는 계속되고 있습니다."
AI 기반 및 에이전틱 검색은 추천 트래픽을 많이 보내지 않습니다. TollBit의 최초 보고서에 따르면 AI 챗봇이 기존 Google 검색보다 평균적으로 추천 트래픽을 96% 적게 유도하는 것으로 나타났습니다.
콘텐츠 소유자와 AI 회사 간의 중개자 역할을 하는 스타트업인 TollBit의 파트너십 담당 부사장인 Josh Stone은 "Google 검색을 하는 경우 한두 개의 웹사이트를 읽습니다."라고 설명합니다. "하지만 AI 기반 검색 도구를 사용하면 10개 또는 12개의 서로 다른 소스에서 정보를 가져와 합성된 답변을 반환할 수 있습니다."
콘텐츠 제작자의 경우 수익에 대한 우려가 커집니다. AI 에이전트는 광고에 참여하거나 구독을 신청하지 않습니다. 하지만 에이전트 빌더들에게도 도전 과제입니다. 대규모 웹 스크래핑은 무료가 아니기 때문입니다.
"웹 스크래핑은 무료가 아니며, 콘텐츠 결제와 비교적 비슷합니다."라고 Toshit Panigrahi와 함께 TollBit을 공동 창립한 Olivia Joslin은 말합니다. "AI 에이전트를 구축하는 많은 회사가 워크플로를 자동화하려고 합니다. 이들은 위험을 원하지 않으며, 차라리 콘텐츠에 대한 비용을 지불하고자 합니다."라고 그녀는 덧붙입니다. "이들은 소송 룰렛을 하는 게 아닙니다."
또 다른 문제는 AI 도구를 통한 콘텐츠 접근성입니다. Minhas는 퀵 서치 또는 딥 서치를 위해 ChatGPT를 사용하더라도 특정 소스(예: 페이월 뉴스 게시자)를 사용할 수 없다는 점도 한계라고 지적합니다. "그 말이 사실인지 아닌지 어떻게 알 수 있죠? 소스를 스캔하지 못한다면 정크를 스캔하는 건가요?"라고 Minhas가 묻습니다. "결국에는 AI 프론티어 모델과 데이터 소스 간에 더 많은 거래가 이루어질 것입니다."
마찬가지로, 웹사이트에서 사람이 상호작용하는 것은 미래에는 프리미엄이 될 수 있다고 IBM의 수석 엔지니어인 Chris Hay는 말합니다. "하지만 동시에 기업은 AI가 콘텐츠를 소비하는 방법에 대해 생각하기 시작할 것입니다."
Panigrahi는 앞으로 에이전트에게 신뢰할 수 있고 심층적인 데이터를 제공해야 할 필요성이 그 어느 때보다 커질 것이라고 믿습니다. "Tesla, Amazon, Meta 등 모든 대형 기업들이 휴머노이드 로봇을 개발하고 있습니다. 이 로봇들은 모두 거의 GPT 수준의 지능을 지니고 인터넷에 연결될 것입니다. 또한 데이터 액세스도 필요로 합니다. 이것이 바로 우리가 대비하려는 미래입니다."
