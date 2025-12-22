2026년에는 가장 똑똑한 AI 모델이 반드시 가장 큰 모델은 아닐 수 있습니다.

이는 지난 1년간 기존의 가정이 무너지는 것을 지켜본 연구소, 투자자, 연구자들이 지금 걸고 있는 베팅입니다. 앞으로 12개월은 더 큰 시스템을 만드는 경쟁이 아니라, 말하기 전에 생각하고, 더 적은 자원으로 더 많은 일을 해내는 더 현명한 모델을 개발하려는 경쟁으로 규정될 것입니다.

“훨씬 더 큰 모델과 동일한 수준, 또는 그보다 더 뛰어난 성능을 내는 소형 언어 모델을 구현할 수 있습니다.”라고 IBM Fellow인 Kush Varshney는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다.

1년 전만 해도 이는 이단처럼 들렸을 것입니다. 지난 10년 동안 AI는 잔혹할 정도로 단순한 교리에 따라 발전해 왔습니다. 더 많은 데이터, 더 많은 파라미터, 더 많은 연산 자원, 더 높은 지능이라는 공식입니다. 연구소들은 마치 거울 앞에서 근육을 과시하는 보디빌더처럼 파라미터 수를 경쟁적으로 공개했습니다. 모델 학습에는 소도시 하나의 전력 생산량에 맞먹는 에너지가 소모되었습니다. 이 모든 과정은 마치 개척 시대의 골드러시와도 같았지만, 차이가 있다면 점령의 대상이 테라플롭스로 측정되는 영역이었다는 점입니다.

그리고 2025년 1월이 찾아왔습니다. 중국에 기반을 둔 DeepSeek라는 회사가 모델을 공개했고, 이로 인해 Nvidia의 주가는 하루 만에 17% 하락했습니다. 알고리즘적 정교함이 무식한 연산력 투입을 대체할 수 있다는 사실이 입증된 것입니다. 거대한 성당은 필요하지 않았습니다. 더 나은 설계도만 있으면 됐습니다.

미국의 주요 연구소들은 빠르게 방향을 전환했습니다. 불과 몇 달 만에 이들은 계속 더 큰 시스템을 만드는 것에서 벗어나, 답변하기 전에 멈춰서 추론하는 시스템을 구축하는 방향으로 전환했습니다. 노스캐롤라이나 대학교 Kenan-Flagler의 운영학 부교수인 Seyed Emadi는 IBM Think와의 대화에서 이를 단도직입적으로 표현했습니다. “AI에서 2025년을 요약하자면, 우리는 모델을 더 크게 만드는 일을 멈추고 더 현명하게 만들기 시작했습니다.”

이러한 전환은 이제 앞으로의 방향을 결정짓고 있습니다. 연구자들 사이의 공감대는 놀라울 정도로, 거의 섬뜩할 만큼 일치합니다. 지난해 가장 중요한 발전이 무엇인지 묻자 UC San Diego의 머신러닝 교수인 Misha Belkin은 “사고하는 모델의 부상과 추론 시간 스케일링”을 꼽으며, 인터뷰에서 이를 2026년의 토대라고 설명했습니다. 미시간 대학교 AI 연구실을 이끄는 Rada Mihalcea는 이에 보완적인 관점을 제시하며, “멀티 에이전트 시스템의 발전과 … 약점에 대한 더 깊은 이해”가 향후 방향을 규정할 것이라고 IBM Think에 말했습니다.

이러한 변화는 실리콘에서의 지능이 무엇을 의미하는지에 대한 재정의를 뜻합니다. 기존 접근법은 지능을 스튜에 양념을 넣듯 학습 단계에서 미리 주입하는 것으로 여겼습니다. 학습이 끝나면 모델은 그대로 고정되었습니다. 새로운 접근법은 모델에 더 많은 추론 시간을 부여함으로써 실행 시점에 지능이 발현될 수 있는 것으로 봅니다. 이를 추론 시점 연산이라고 부릅니다.

그 의미는 아직도 정리되고 있는 중입니다. 스탠퍼드 대학교에서 AI 추론을 연구하는 Gabriel Poesia는 모델들이 “더 긴 시간 동안 사고하는 능력”과 “장시간 사고 과정에서 툴을 매끄럽게 사용하는 능력”이 향상되고 있음을 관찰했습니다. 쉽게 말해, 기계가 말하기 전에 생각하는 법을 배운 것입니다.

기존 모델은 반사 신경처럼 작동했습니다. 입력이 들어오면 즉시 예측이 나왔고, 생각할 틈은 없었습니다. 새로운 모델은 숙고합니다. 어려운 질문을 던지면 모델은 때로는 몇 분 동안 논리를 점검하고 막다른 길에서 되돌아가며 고민합니다. 이는 놀라울 정도로 사고와 닮아 있습니다. 그것이 의미 있는 수준의 사고인지 여부는 여전히 풀리지 않은 큰 질문 중 하나입니다.