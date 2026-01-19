AI가 보이지 않는 암 징후를 인식하다

과학자들은 표준 병리 슬라이드만을 사용해 종양 내부의 보이지 않는 면역 활동을 감지하는 AI를 훈련시켰습니다.

Microsoft Research의 연구진은 여러 대학과 협력해 일반 병리 슬라이드를 분석하여 종양 내 면역 세포의 보이지 않는 내부 상태를 추론하는 AI 시스템인 GigaTIME을 최근 개발했습니다. 이는 IBM Research의 연구를 포함해, 생물학을 고립된 데이터 포인트의 집합이 아닌 공간적 시스템으로 모델링하는 AI를 구축하려는 더 광범위한 노력의 일환입니다.

“우리가 하려는 것은 쉽게 구할 수 있는 데이터를 활용해, 그렇지 않으면 얻기 어려운 정보를 추론하는 것입니다.”라고 Microsoft Research의 General Manager인 Hoifung Poon은 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. “이는 이전에는 현실적으로 불가능했던 규모에서 면역 반응을 연구할 수 있는 길을 열어줍니다.”

기술적 과제는 상당합니다. 표준 병리 슬라이드는 헤마톡실린과 에오신으로 염색되며, 이는 조직 구조와 세포 형태를 드러내는 기법입니다. 현미경 아래에서 병리학자는 외형을 통해 서로 다른 세포 유형을 식별할 수 있습니다. 하지만 이러한 상태가 면역 체계가 암과 싸우고 있는지, 아니면 그렇지 않은지를 판단하는 데 중요함에도 불구하고, 면역 세포가 활성화되었는지, 탈진 상태인지, 억제되었는지는 알 수 없습니다.

“종양 조직을 현미경으로 보면 형태를 기준으로 서로 다른 세포를 대략적으로 구분할 수는 있습니다.”라고 Poon은 말했습니다. “문제는 세포의 내부 상태를 알 수 없다는 점입니다.”

기존 방식으로 이러한 정보를 얻으려면 다중 면역형광과 같은 특수 기법이 필요하며, 이는 완료까지 수일이 걸리고 샘플당 수천 달러의 비용이 듭니다. 표준 병리 슬라이드는 몇 달러에 불과합니다.