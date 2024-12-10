AI 기반 채용 툴의 사용이 증가함에 따라 주 및 시 의회도 이에 주목하기 시작했습니다. 뉴욕시는 이제 기업에게 AI 채용 시스템의 성능을 공개하고 편견 감사를 실시하도록 요구하고 있습니다. 캘리포니아에서는 (AI를 명시하지는 않았지만) 교차 정체성을 이유로 한 차별을 금지하는 새로운 법이 시행되고 있습니다. 또한 미국 노동부는 이러한 툴의 사용이 증가함에 따라 고용주들이 포용적 채용을 촉진할 수 있도록 돕는 프레임워크를 마련했습니다.

워싱턴 대학교 정보 학교의 박사 과정 학생인 Kyra Wilson은 AI 채용 툴이 다양한 직업과 사회 집단을 어떻게 차별할 수 있는지 조사하는 데 관심이 있습니다. 최근 그녀는 다양한 성별과 인종을 나타내도록 이름이 변경된 554개의 이력서와 571개의 직무 설명을 검토하는 연구를 주도했습니다. "우리는 이러한 툴이 특정 후보자에게 부당한 불이익을 줄 수 있는지 확인하고 싶었습니다."라고 Wilson은 말합니다.

연구원들은 Salesforce, Contextual AI 및 Mistral AI의 세 가지 오픈 소스 LLM을 테스트했습니다. 연구 결과, 경력이나 교육과 같은 자격을 통제했음에도 불구하고 모델이 여전히 백인과 관련된 이름을 가진 후보자를 선호하는 비율은 85%, 여성과 관련된 이름을 가진 후보자를 선호하는 비율은 11%에 불과했습니다. 그리고 그들은 모델이 기존의 사회적 편견을 복제할 뿐만 아니라 새로운 패턴도 도입한다는 것을 발견했습니다.

"우리가 사용한 모델은 도메인별 데이터 세트에서 미세 조정되지 않았기 때문에 일반적으로 이러한 그룹과 관련이 없는 직책에서도 백인과 남성을 선호하는 전반적인 사회적 편견이 발생하기 시작하는 것을 관찰했습니다."라고 Wilson은 말합니다. "이러한 모델을 대규모로 사용하면 사회적 고용 패턴을 부정적인 방식으로 변화시킬 수 있습니다."

교차성과 관련된 편견(이 경우 인종과 성별이 겹치는 부분)도 결과에서 나타났으며, 특히 흑인 남성의 경우 최대 100%의 사례에서 불이익을 받았습니다. "교차성은 우리 조사에서 중요한 부분이었는데, 이는 사람들이 실제로 어떻게 차별받는지 더 잘 보여주기 때문입니다."라고 Wilson은 말했습니다. "사람들은 성별이나 인종과 같은 특성을 단독으로 인식하지 않기 때문에 이러한 특성을 개별적으로 연구한다고 해서 이러한 시스템의 진정한 사회적 영향을 전체적으로 파악할 수 있는 것은 아닙니다."

Wilson의 연구는 이름으로 드러나는 정체성만 조사했지만, 현실 세계에서는 사람들이 수상 경력, 거주지, 심지어 이력서에 사용하는 단어를 통해 자신의 정체성을 드러낼 수도 있다는 점에 주목했습니다. 이러한 모든 요소는 AI가 이들을 평가하는 데 중요한 역할을 할 수 있으며, 많은 요소가 강력한 후보자를 구별하는 것과도 관련이 있기 때문에 중요한 정보를 제거하지 않고는 검토 과정에서 이름을 쉽게 제거할 수 없습니다.

Wilson은 "이러한 요소가 교차하는 ID에 어떻게 신호를 보낼 수 있는지, 그리고 이것이 AI 평가에 중요한 역할을 하는지에 대해 더 많이 배우는 것은 연구자와 모델 개발자에게 중요한 다음 단계입니다."라고 말합니다.