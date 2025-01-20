AI 탐지 도구의 경쟁을 촉발한 캘리포니아 산불

로스앤젤레스 주민들이 산불과 싸우고 있는 가운데, 다른 지역 지역사회에서는 인공 지능 기반 시스템을 배포하여 산불을 감지하고 경로를 예측하고 있습니다.
소방 기관은 화재 진압을 위해 다양한 AI 혁신 기술을 모색하고 있습니다(예: 위성 데이터를 분석하여 화재 확산 경로를 예측하는 머신 러닝 알고리즘). 동시에 스마트 센서 네트워크는 열 신호를 스캔하고 잘못된 경보를 걸러내어 소방관에게 중요한 조기 경고를 제공할 수 있습니다. 이러한 도구는 현재 캘리포니아 위기 상황에서 아직 배포되지 않았지만, 기술이 화재 감지 및 대응 속도를 획기적으로 높일 수 있는 미래를 예고합니다.
"위성을 사용하여 산불이 가장 많이 발생하는 지역을 보여주는 실시간 지도를 생성할 수 있습니다."라고 루이지애나 주립 대학교에서 AI 및 화재 예측을 연구하는 교수인 Supratik Mukhopadhyay는 설명하고 다음과 같이 덧붙입니다. "유휴 리소스를 이러한 고위험 영역에 선제적으로 배포할 수 있습니다."
화재 위험이 높은 구역을 파악하는 것은 첫 번째 단계에 불과합니다. 화재가 잠재적으로 더 빈번하고 강력해지면서 연구자들은 화재가 어디서 시작되고 어떻게 확산될지 예측하는 AI 시스템을 개발하기 위해 경쟁하고 있습니다.
남부 캘리포니아 대학 연구진은 이상적인 조건에서 시뮬레이션된 데이터를 기반으로 훈련된 조건부 Wasserstein 생성형 적대 네트워크(cWGAN)라는 AI 모델을 개발했습니다. 그 후 이 시스템은 2020년부터 2022년까지 캘리포니아 산불을 대상으로 테스트를 거쳐 날씨, 연료, 지형에 영향을 받는 패턴을 분석했습니다.
이 연구는 기관들이 이미 현장에 AI를 배포하고 있는 가운데 나온 것입니다. Austin Energy는 산불의 징후를 자동으로 스캔하여 불길이 번지기 전에 발견하는 AI 기반 카메라 네트워크를 텍사스 중부 전역에 배치했습니다. 이 시스템은 437평방마일 면적의 지역을 지속적으로 모니터링하는 13대의 고화질 카메라를 사용하여 연기가 감지되면 위치 데이터와 실시간 이미지로 소방관에게 알립니다.
다른 회사들도 확장된 기능을 갖춘 유사한 탐지 시스템을 개발하기 위해 경쟁하고 있습니다. 로스앤젤레스에 본사를 둔 PriviNet의 창립자 겸 최고경영자(CEO)인 Brad Listerman은 태양광으로 1년 이상 배터리 전원으로 작동할 수 있는 AI 기반 센서 네트워크를 개발 중입니다. 그의 회사는 프로토타입을 마무리하고 첫 제품 출시를 준비하고 있습니다.
"WiFi 또는 5G의 대역폭이 전체에 퍼져 있지 않는 한 지상에 저전력 센서가 있어야 합니다."라고 Listerman은 말합니다. 그의 시스템은 화재 위험을 식별하기 위해 적외선 센서, 열 감지 장치, 의심스러운 활동을 사용자에게 경고하는 다양한 사물인터넷(IoT) 센서 등 여러 감지 방법을 통합합니다. 그런 다음 카메라는 사진을 통해 상황을 시각적으로 확인할 수 있습니다.
이 기술은 최대 10km 거리에서 작동할 수 있는 무료 네트워크인 LoRaWAN을 사용합니다. "정말 중요한 것은 저전력 디바이스를 어떻게 유지하고 그 정보를 어떻게 얻을 수 있는지입니다." Listerman은 말합니다.
환경 데이터를 수집하고 분석하는 문제는 주요 기술 기업들도 해결해야 할 과제 중 하나입니다. IBM과 NASA는 과학자들이 과거 산불의 규모를 추정하는 데 도움을 줄 수 있는 지리공간 파운데이션 모델을 개발하여 Hugging Face에서 제공하고 있습니다. 이 모델은 기후 및 기상 애플리케이션의 접근성을 높이기 위한 광범위한 협력의 일환으로, 향후 산불로 이어질 수 있는 조건을 식별하는 것을 목표로 하는 개발을 진행합니다.
AI 기술은 앞서가고 있지만 위성 해상도는 여전히 산불 추적의 장벽으로 남아 있습니다.
유타대학교 대기과학과 연구 조교수인 Derek Mallia는 “오늘날의 위성은 픽셀로 화재 위치를 묘사하는데, 그 크기가 300×300m에서 2×2km 사이로 너무 거칠어 개별 화재 경계를 명확하게 그려내기 어려운 경우가 많습니다.”라고 말합니다. 그는 AI를 사용하여 이러한 화재 경계를 보다 정확하게 정의하기 위해 다양한 위성의 데이터를 통합하는 방법이 개발되고 있으며, 이는 뜨거운 연기나 따뜻한 표면으로 인한 오탐지를 식별하는 데 도움이 될 수 있다고 언급했습니다.
Mallia는 현재 화재를 촉발하는 상황을 보면 이러한 기술 개발의 시급성이 더욱 부각된다고 지적합니다. 그는 로스앤젤레스 산불이 하와이 2023년 라하이나 산불과 캘리포니아 2018년 캠프 산불을 비롯한 다른 파괴적인 산불들과 공통된 특징을 지닌다고 설명합니다. 예를 들어, 이 화재들은 모두 예외적인 산불 발생 조건을 조성한 강력한 활강 강풍(downslope windstorm)이 발생한 시기에 발생했습니다.
"이러한 조건에서는 화재가 폭발적으로 증가하기 때문에 화재를 진압할 수 있는 기회가 적습니다."라고 Mallia는 말합니다. 화재가 특정 크기에 도달하면 나무와 관목이 완전히 불길에 휩싸이며 '불똥'을 뿜어 냅니다. 이는 불타는 나뭇잎이나 잔가지는 바람에 실려 수 마일 전방까지 날아가 새로운 지점에 화재를 일으킬 수 있습니다.
소방서는 지역사회가 화재 위험과 대응을 관리하는 데 도움이 되는 정교한 예측 도구로 이러한 예방적 접근 방식을 보완할 수 있습니다. 캐나다 산불 기상 지수 시스템은 현재 미국과 캐나다의 많은 소방서에서 사용 중이며, 날씨 특징과 과학적 데이터를 결합하여 화재 위험을 평가합니다. 화재가 시작되면 확산 모델은 불길이 어떻게 진행될지 예측합니다.
"머신 러닝 또는 AI 기반 화재 확산 모델은 실시간으로 실행되며 화재 관리자가 화재 진압을 위한 최선의 전략을 파악하는 데 사용할 수 있습니다."라고 Mallia는 말합니다.
날씨 예측 모델은 위험한 상황을 며칠 전에 정확하게 예측할 수 있지만, 화재는 여전히 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 미국 기상청은 위험을 알리기 위해 '치명적인 활강 강풍' 및 '극도의 화재 위험'과 같은 용어를 사용합니다. 하지만 Mallia는 무엇보다 화재 예방에 더 집중해야 한다고 주장합니다.
"일반적으로 LA 화재는 예방적 소각을 시행하기에 적합한 지역에서 발생하지 않았습니다."라고 Mallia는 설명합니다. 그는 "전력 차단, 전력 인프라 유지보수 개선, 화재 발생 시 하지 말아야 할 활동에 대한 교육 강화"를 포함한 여러 예방 조치를 제안합니다.
IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
기업들은 신뢰할 수 없는 파운데이션 모델로는 생성형 AI를 확장할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 발췌문을 다운로드하여 플래그십 'Granite 모델'을 보유한 IBM이 뛰어난 성과를 내는 기업으로 선정된 이유를 알아보세요.
watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
IBM watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.