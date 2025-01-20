AI 탐지 도구의 경쟁을 촉발한 캘리포니아 산불

화재 위험이 높은 구역을 파악하는 것은 첫 번째 단계에 불과합니다. 화재가 잠재적으로 더 빈번하고 강력해지면서 연구자들은 화재가 어디서 시작되고 어떻게 확산될지 예측하는 AI 시스템을 개발하기 위해 경쟁하고 있습니다.

남부 캘리포니아 대학 연구진은 이상적인 조건에서 시뮬레이션된 데이터를 기반으로 훈련된 조건부 Wasserstein 생성형 적대 네트워크(cWGAN)라는 AI 모델을 개발했습니다. 그 후 이 시스템은 2020년부터 2022년까지 캘리포니아 산불을 대상으로 테스트를 거쳐 날씨, 연료, 지형에 영향을 받는 패턴을 분석했습니다.

이 연구는 기관들이 이미 현장에 AI를 배포하고 있는 가운데 나온 것입니다. Austin Energy는 산불의 징후를 자동으로 스캔하여 불길이 번지기 전에 발견하는 AI 기반 카메라 네트워크를 텍사스 중부 전역에 배치했습니다. 이 시스템은 437평방마일 면적의 지역을 지속적으로 모니터링하는 13대의 고화질 카메라를 사용하여 연기가 감지되면 위치 데이터와 실시간 이미지로 소방관에게 알립니다.

다른 회사들도 확장된 기능을 갖춘 유사한 탐지 시스템을 개발하기 위해 경쟁하고 있습니다. 로스앤젤레스에 본사를 둔 PriviNet의 창립자 겸 최고경영자(CEO)인 Brad Listerman은 태양광으로 1년 이상 배터리 전원으로 작동할 수 있는 AI 기반 센서 네트워크를 개발 중입니다. 그의 회사는 프로토타입을 마무리하고 첫 제품 출시를 준비하고 있습니다.

"WiFi 또는 5G의 대역폭이 전체에 퍼져 있지 않는 한 지상에 저전력 센서가 있어야 합니다."라고 Listerman은 말합니다. 그의 시스템은 화재 위험을 식별하기 위해 적외선 센서, 열 감지 장치, 의심스러운 활동을 사용자에게 경고하는 다양한 사물인터넷(IoT) 센서 등 여러 감지 방법을 통합합니다. 그런 다음 카메라는 사진을 통해 상황을 시각적으로 확인할 수 있습니다.

이 기술은 최대 10km 거리에서 작동할 수 있는 무료 네트워크인 LoRaWAN을 사용합니다. "정말 중요한 것은 저전력 디바이스를 어떻게 유지하고 그 정보를 어떻게 얻을 수 있는지입니다." Listerman은 말합니다.

환경 데이터를 수집하고 분석하는 문제는 주요 기술 기업들도 해결해야 할 과제 중 하나입니다. IBM과 NASA는 과학자들이 과거 산불의 규모를 추정하는 데 도움을 줄 수 있는 지리공간 파운데이션 모델을 개발하여 Hugging Face에서 제공하고 있습니다. 이 모델은 기후 및 기상 애플리케이션의 접근성을 높이기 위한 광범위한 협력의 일환으로, 향후 산불로 이어질 수 있는 조건을 식별하는 것을 목표로 하는 개발을 진행합니다.