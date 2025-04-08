채팅하는 뇌: 실제 대화를 분석하는 AI

대규모 언어 모델이 사람의 말을 이해하는 데 점점 더 능숙해지고 있지만, 만약 이 모델이 뇌 자체를 반영한다면 어떨까요?

Nature Human Behaviour에 발표된 새로운 연구에서 과학자들은 OpenAI의 Whisper 모델이 실제 뉴런이 자연스러운 대화 중 반응하는 방식과 놀라울 정도로 유사한 언어 처리를 한다는 사실을 발견했습니다. 수석 연구원인 Ariel Goldstein은 IBM Think에 자신이 팀원들과 함께 대본을 사용하지 않은 대화를 하는 사람들로부터 수집한 100시간 이상의 뇌 기록을 분석했다고 말했습니다. 이러한 녹음을 Whisper의 내부 작동과 비교한 결과, 팀은 모델의 계층화된 표현이 원시 소리에서 의미에 이르기까지 뇌가 음성을 처리하는 방식과 거의 일치한다는 사실을 발견했습니다.

Goldstein은 이 발견이 상업적으로 중요한 의미를 가질 수 있다고 말합니다. 언젠가 기업들은 뇌처럼 유연하고 효율적으로 음성을 해독하여 훈련 시간을 단축하고, 트랜스크립션을 개선하고, 심지어 차세대 신경 보철을 구동하는 AI 음성 도구를 설계할 수 있습니다.

Goldstein은 “언어는 멸균된 실험실이 아니라 지저분하고 사회적인 상황에서 발생합니다.”라며, "우리 연구에 따르면, 인간의 인지와 AI 모델은 대화를 처리하는 데 있어 더욱 심층적이고 유연한 코드를 공유하는지도 모릅니다."라고 말했습니다.

기록은 뇌 표면에 직접 전극을 배치하는 전기피질 촬영법(ECoG)을 사용하여 수집되었습니다. 이 기술은 침습적이지만 신경 활동을 매우 충실하게 관찰할 수 있습니다. Goldstein의 팀은 기존에 간질 수술 모니터링을 받고 있는 환자의 뇌 활동을 기록하여 단어나 인공적인 프롬프트 대신 즉흥적이고 일상적인 대화를 캡처했습니다.

뇌와 AI의 연결은 IBM Research의 혁신에 영감을 주었으며, 과학자들은 기존의 메모리 컴퓨팅 병목 현상을 제거하여 신경 아키텍처를 모방한 NorthPole과 같은 칩을 개발했습니다. IBM의 프로토타입은 주요 GPU보다 최대 46.9배 빠르게 대규모 AI 모델에서 추론을 수행하여 놀라운 효율성을 입증했습니다.