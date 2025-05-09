IBM Think 2025, AI의 실질적 비즈니스 적용 본격화

한 기조 발표 세션에서는 엔터프라이즈 AI 개발 방식의 전환에 초점을 맞추었습니다. IBM은 프롬프트 엔지니어링에서 벗어나 대규모 언어 모델(LLM)을 위한 구조화된 프로그래밍으로 전환하는 접근 방식인 생성 컴퓨팅을 소개합니다. IBM 전문가들은 이 방식이 모델이 발전함에 따라 AI 애플리케이션을 더 확장 가능하고, 더 안전하며, 더 잘 적응하도록 만드는 것을 목표로 한다고 설명합니다.

이 새로운 프레임워크는 고성능 컴퓨팅과 양자 시스템을 연결하여 IBM이 "양자 중심 고성능 컴퓨팅"이라고 부르는 방식을 가능하게 합니다. IBM Research의 과학 및 기술 담당 이사인 Zaira Nazario에 따르면 이러한 연결은 이미 진행 중이라고 합니다.

이 새로운 접근 방식은 개발자가 자연어 프롬프트 대신 모듈형 구성 요소와 프로그래밍 가능한 제약 조건을 사용하여 AI 동작을 정의할 수 있게 합니다. IBM Research AI의 부사장인 Sriram Raghavan은 현재의 프롬프트 엔지니어링 방식이 ‘프롬프트로 가득한 책이 여러 권 생기는’ 상황을 초래해 결국 그가 ‘기도에 의존하는 보안’이라고 부르는 상태로 이어진다고 말했습니다.

IBM 전문가들은 내부 테스트 결과 생성형 컴퓨팅이 10억 개의 매개변수만으로도 700억 개의 매개변수 모델과 동등한 수준의 정확도를 달성할 수 있음을 보여주었다고 설명합니다. Raghavan은 그 결과 다양한 사용 사례에서 더 빠른 속도, 더 안정적인 성능 그리고 더 강력한 보안이 가능해진다고 말합니다.

IBM 컨설팅의 데이터 및 AI 책임자인 Shobhit Varshney는 행사에 참석해 IBM Think와의 인터뷰에서 지금만큼 생성형 컴퓨팅으로의 전환이 절실했던 때는 없다고 말합니다.

그는 “기업이 멀티에이전트 솔루션을 배치하고 더 복잡한 작업을 AI에 위임할수록 영어 프롬프트보다 더 투명하고 견고한 방식으로 이러한 모델을 프로그래밍할 필요가 있습니다.”라고 말합니다. Varshney는 개발자들로부터 같은 의견을 반복해서 들었다고 말하며 AI가 핵심 비즈니스 영역에 깊이 적용될수록 더 높은 수준의 통제력과 신뢰성이 필요하다는 점을 강조합니다. “바로 그 부분에서 IBM의 새로운 프레임워크가 판도를 바꾸는 역할을 합니다. 이 프레임워크는 소프트웨어 공학의 엄밀함과 규율을 도입하여, AI를 책임감 있게 확장할 수 있도록 해 줍니다.”라고 그는 덧붙입니다.

그러나 더 빠르고 더 경량화된 모델을 구축하는 것은 도전 과제의 일부에 불과합니다. 기업이 자동화를 심층적으로 추진하고 운영 전반에 에이전트를 배포함에 따라 감독과 거버넌스와 비용에 대한 새로운 질문들이 제기되고 있습니다. IBM watsonx.ai의 제품 관리 담당 수석 이사인 Maryam Ashoori는 행사에 참석해 Think와의 인터뷰에서, 더 많은 기업이 AI를 프로덕션에 도입하고 있지만 에이전트는 아직 초기 단계에 머물러 있다고 설명합니다. 그녀는 “16%의 기업이 실험 단계에서 확장 단계로 전환했지만 에이전트는 이제 막 형태를 갖추기 시작한 수준입니다.”라고 말합니다.

그녀는 기존 생성형 AI 시스템에서 더 많은 가치를 끌어내기 위해 에이전트를 활용하려는 관심이 높아지고 있다고 지적합니다. "에이전트는 도구 및 함수 호출을 통해 생성형 AI를 워크플로에 더 깊이 도입할 수 있게 해 주지만 대부분의 기업은 여기에 수반되는 위험을 아직 충분히 검토하지 못한 상태입니다.”라고 그녀는 말합니다.