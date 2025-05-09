IBM Think 2025, AI의 실질적 비즈니스 적용 본격화

이번 주 보스턴에서 열린 IBM Think 2025 컨퍼런스 중앙에는 유리 케이스에 전시된 스쿠데리아 페라리 포뮬러 1 경주용 차량이 자리하고 있었습니다. 그 주변에는 참석자들이 둘러서 있었으며 뒤편에는 푸른빛으로 빛나는 IBM 로고가 배치되어 있었습니다. 짙은 붉은색 섀시와 공기역학적 곡선은 끊임없이 카메라 세례를 받았지만 이 차량의 존재는 단순한 상징을 넘어서는 의미를 지니고 있습니다. IBM에 따르면 이 차량은 초당 100만 개가 넘는 데이터 포인트를 생성하며 압력, 마찰, 온도, 속도 등을 실시간으로 수집합니다. 이렇게 수집된 정보는 IBM® watsonx 플랫폼을 기반으로 팬들에게 개인화된 모바일 경험을 제공하는 데 활용되고 있습니다.
이 전시는 AI가 더 이상 가설적인 단계의 기술이 아니라는 IBM의 입장을 밝히며 행사의 개막을 알렸습니다. 인공 지능, 양자 컴퓨팅, 하이브리드 클라우드 인프라 및 자동화는 미래의 개념이 아니라 이미 전 세계 기업들의 운영 방식을 재편하고 있는 현재의 기술력으로 소개되었습니다.
기조 발표 세션과 패널 토론에서는 국방, 유통, 금융 등 다양한 산업의 발표자들이 아키텍처, 인재, 데이터 관리, 상호운용성 측면에서 근본적인 변화가 이미 진행 중임을 설명했습니다. PepsiCo, Meta, Lockheed Martin, The Heineken Company, BNP Paribas 등의 임원들과 엔지니어들은 IBM 리더들과 함께 인공지능, 양자 컴퓨팅, 자동화 기술이 어떻게 가시적인 성과를 내고 있는지 사례를 공유했습니다.
IBM 회장 겸 CEO인 Arvind Krishna는 “AI는 생산성의 엔진입니다.”라고 말합니다. "AI는 데이터의 가치를 실현합니다."
한 기조 발표 세션에서는 엔터프라이즈 AI 개발 방식의 전환에 초점을 맞추었습니다. IBM은 프롬프트 엔지니어링에서 벗어나 대규모 언어 모델(LLM)을 위한 구조화된 프로그래밍으로 전환하는 접근 방식인 생성 컴퓨팅을 소개합니다. IBM 전문가들은 이 방식이 모델이 발전함에 따라 AI 애플리케이션을 더 확장 가능하고, 더 안전하며, 더 잘 적응하도록 만드는 것을 목표로 한다고 설명합니다.
이 새로운 프레임워크는 고성능 컴퓨팅과 양자 시스템을 연결하여 IBM이 "양자 중심 고성능 컴퓨팅"이라고 부르는 방식을 가능하게 합니다. IBM Research의 과학 및 기술 담당 이사인 Zaira Nazario에 따르면 이러한 연결은 이미 진행 중이라고 합니다.
이 새로운 접근 방식은 개발자가 자연어 프롬프트 대신 모듈형 구성 요소와 프로그래밍 가능한 제약 조건을 사용하여 AI 동작을 정의할 수 있게 합니다. IBM Research AI의 부사장인 Sriram Raghavan은 현재의 프롬프트 엔지니어링 방식이 ‘프롬프트로 가득한 책이 여러 권 생기는’ 상황을 초래해 결국 그가 ‘기도에 의존하는 보안’이라고 부르는 상태로 이어진다고 말했습니다.
IBM 전문가들은 내부 테스트 결과 생성형 컴퓨팅이 10억 개의 매개변수만으로도 700억 개의 매개변수 모델과 동등한 수준의 정확도를 달성할 수 있음을 보여주었다고 설명합니다. Raghavan은 그 결과 다양한 사용 사례에서 더 빠른 속도, 더 안정적인 성능 그리고 더 강력한 보안이 가능해진다고 말합니다.
IBM 컨설팅의 데이터 및 AI 책임자인 Shobhit Varshney는 행사에 참석해 IBM Think와의 인터뷰에서 지금만큼 생성형 컴퓨팅으로의 전환이 절실했던 때는 없다고 말합니다.
그는 “기업이 멀티에이전트 솔루션을 배치하고 더 복잡한 작업을 AI에 위임할수록 영어 프롬프트보다 더 투명하고 견고한 방식으로 이러한 모델을 프로그래밍할 필요가 있습니다.”라고 말합니다. Varshney는 개발자들로부터 같은 의견을 반복해서 들었다고 말하며 AI가 핵심 비즈니스 영역에 깊이 적용될수록 더 높은 수준의 통제력과 신뢰성이 필요하다는 점을 강조합니다. “바로 그 부분에서 IBM의 새로운 프레임워크가 판도를 바꾸는 역할을 합니다. 이 프레임워크는 소프트웨어 공학의 엄밀함과 규율을 도입하여, AI를 책임감 있게 확장할 수 있도록 해 줍니다.”라고 그는 덧붙입니다.
그러나 더 빠르고 더 경량화된 모델을 구축하는 것은 도전 과제의 일부에 불과합니다. 기업이 자동화를 심층적으로 추진하고 운영 전반에 에이전트를 배포함에 따라 감독과 거버넌스와 비용에 대한 새로운 질문들이 제기되고 있습니다. IBM watsonx.ai의 제품 관리 담당 수석 이사인 Maryam Ashoori는 행사에 참석해 Think와의 인터뷰에서, 더 많은 기업이 AI를 프로덕션에 도입하고 있지만 에이전트는 아직 초기 단계에 머물러 있다고 설명합니다. 그녀는 “16%의 기업이 실험 단계에서 확장 단계로 전환했지만 에이전트는 이제 막 형태를 갖추기 시작한 수준입니다.”라고 말합니다.
그녀는 기존 생성형 AI 시스템에서 더 많은 가치를 끌어내기 위해 에이전트를 활용하려는 관심이 높아지고 있다고 지적합니다. "에이전트는 도구 및 함수 호출을 통해 생성형 AI를 워크플로에 더 깊이 도입할 수 있게 해 주지만 대부분의 기업은 여기에 수반되는 위험을 아직 충분히 검토하지 못한 상태입니다.”라고 그녀는 말합니다.
IBM의 전문가들은 또한 양자 컴퓨팅에 대한 회사의 노력을 강조하면서 새로운 기술적 이정표에 도달했다고 밝혔습니다. IBM Quantum 부문 부사장인 Jay Gambetta의 설명에 따르면 Quantum 유틸리티란 양자 프로세서가 기존의 고전 컴퓨터로는 시뮬레이션할 수 없는 문제를 풀 수 있는 수준에 도달했음을 의미합니다. 최근 일련의 실험에서 IBM 연구진은 45큐비트 프로세서를 일본의 슈퍼컴퓨터 Fugaku와 연동해 복잡한 분자를 시뮬레이션했으며 그 결과는 기존 최고 수준의 고전적 방법과 일치하는 것으로 나타났습니다. 이어진 77큐비트 실험에서도 동일한 결과가 재확인되었습니다.
Gambetta는 "우리는 데모에 관심이 없습니다. 우리는 실제로 작동하는 시스템을 구축하고 있습니다."라고 말했습니다.
IBM은 2026년까지 양자 시스템이 실제 업무 환경에서 검증된 정확도로 고전 컴퓨터를 능가하는 양자 이점 단계에 도달할 것으로 전망합니다.
컨퍼런스의 다른 세션에서는 인프라 준비 수준에 관심이 집중되었습니다. IBM의 소프트웨어 부문 수석 부사장 겸 최고 커머셜 책임자인 Rob Thomas는 AI를 실제 운영 시스템에 통합하는 데 따르는 어려움을 지적했습니다. “앞으로 3년 동안 10억 개에 달하는 애플리케이션이 생성형 AI를 기반으로 개발될 것입니다. 이 애플리케이션들은 서로 간에 매끄럽게 연동되어야 합니다.”라고 그는 말합니다.
Deutsche Telekom을 비롯한 여러 기업들이 이러한 진전의 사례를 공유했습니다. Deutsche Telekom의 CIO인 Peter Leukert는 자동화를 통해 패치 작업 시간이 80% 단축되었다고 밝히며 이 접근 방식이 눈에 띄는 화려함은 없을 수 있지만 핵심 운영 요구사항을 해결해 준다고 설명합니다.
기업 전반에 AI 에이전트를 도입하는 문제도 또 하나의 핵심 주제였습니다. 예를 들어 PepsiCo는 가치 사슬 전반에 걸쳐 1,500개가 넘는 AI 기반 봇을 운영하고 있습니다. PepsiCo의 수석부사장 겸 최고 데이터 및 AI 책임자인 Magesh Bagavathi는 플랫폼 중심 전략이 이러한 도구들을 하나로 통합하는 데 중요한 역할을 했다고 설명합니다.
이처럼 시스템이 빠르게 확산되면서 새로운 복잡성도 함께 증가하고 있습니다. IBM의 데이터 및 AI 총괄 관리자인 Ritika Gunnar는 서로 단절된 봇들이 사일로에서 작동하는 '에이전트 스프롤' 현상이 점점 더 큰 문제로 부상하고 있다고 지적합니다. 이를 해결하기 위해 IBM은 여러 벤더와 워크플로 전반에 걸친 에이전트들을 조율해 주는 watsonx Orchestrate를 고도화하고 있습니다. "강력한 에이전트를 구축하는 것은 시작에 불과합니다. 진짜 마법은 이 에이전트들이 서로 연결될 때 일어납니다."라고 Gunnar는 말합니다.
IBM의 자체 HR 운영에서도 이미 100만 건이 넘는 업무가 자동화되었으며 직원 서비스 요청의 95%를 상위 단계로 이관 없이 해결하고 있습니다. IBM® Consulting의 글로벌 매니징 파트너인 Neil Dhar는 그 결과 HR 기능이 조직에 맞춰 함께 확장될 수 있게 되었다고 설명합니다.
이러한 변화를 준비하는 데에는 도구만으로는 충분하지 않습니다. 예를 들어 인력 전략은 여전히 핵심적인 요소로 남아 있습니다. Oracle의 북미 HCM 클라우드 운영 담당수석 부사장인 Laura-Elizabeth Ware는 HR 시스템에 에이전트를 도입하기에 앞서 기업이 보유 역량을 명확히 파악하는 스킬 인벤토리를 수행해야 한다고 강조합니다. 최근 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 CEO의 3분의 1은 직원 재교육을 계획하고 있으며 절반은 1년 전에는 존재하지 않았던 역할을 위해 직원을 채용하고 있는 것으로 나타났습니다.
Meta는 자사의 Llama 모델 시리즈가 12억 회 이상의 다운로드를 기록하며 빠르게 채택되고 있다고 강조하며 자사의 오픈소스 전략을 부각했습니다. Meta는 에이전트, 평가 도구, 후속 학습용 구성 요소 등을 개발자가 조합해 활용할 수 있도록 지원하는 새로운 모듈형 프레임워크인 Llama Stack을 선보였습니다. Meta의 AI 파트너십 담당 부사장인 Ash Javeri는 행사에서 “개방의 장점은 커뮤니티가 힘을 배가시키는 존재가 된다는 점”이라고 말했습니다. 이 같은 접근법은 변화하는 기업 요구에 신속히 대응할 수 있는 유연하고 조합 가능한 AI 아키텍처로 업계 전반이 이동하고 있는 흐름을 보여줍니다.
오픈소스 모델을 관리 가능한 방식으로 확장하기 위해 IBM은 watsonx를 Llama Stack에 통합했습니다. 그러나 모든 산업 분야가 완전히 개방적인 접근 방식을 취할 수 있는 것은 아닙니다. Lockheed Martin의 Richard Vitek은 국방 및 의료 분야와 같은 산업을 예로 들며 보다 엄격한 통제와 규제 준수의 필요성을 강조했습니다.
IBM의 소프트웨어 제품 담당 수석 부사장인 Dinesh Nirmal은 이러한 수요가 IBM의 전략을 형성하고 있다고 설명했습니다. watsonx.data 플랫폼은 기업의 독점 데이터가 모델 파이프라인에 투입되기 전에 이를 관리합니다. "이 플랫폼은 이제 기업이 활용할 AI용 데이터를 5분 이내에 준비할 수 있습니다’."라고 Nirmal은 덧붙였습니다.
Krishna의 발표에서 Scuderia Ferrari HP Formula 1 차량이 두 번째로 등장했습니다. 이번에는 유리 케이스 뒤가 아니라 무대 위 스포트라이트 아래에서 고속 및 고위험 데이터를 상징하는 아이콘으로 소개되었습니다. 그는 차량의 센서 기반 원격 측정 데이터를 활용해, 기업들이 방대한 데이터를 실시간으로 관리하는 다양한 산업과의 공통점을 설명했습니다.
Lumen Technologies의 사장 겸 CEO인 Kate Johnson은 자사의 네트워크 엣지에 인공지능을 더욱 가깝게 도입하기 위해 IBM의 도구를 활용하고 있다고 말했습니다. "모든 밀리초가 중요합니다. Ferrari만큼은 아니지만 개념은 같습니다.”라고 그녀는 말합니다.
BNP Paribas 역시 비슷한 길을 걷고 있습니다. 이 은행은 IBM 및 Red Hat과 7년 동안 협력해왔습니다. 현재 이들은 인프라를 통합하고 규제된 환경에서 AI 배포를 지원하기 위한 ‘AI 팩토리’를 개발 중입니다. 은행의 CTO인 Jean-Michel Garcia는 하이브리드화, 컨테이너화, 그리고 일관된 데이터 거버넌스의 필요성을 강조했습니다. IBM 인프라 CTO인 Hillery Hunter는 “이것은 안전벨트를 착용한 AI입니다.”라고 설명합니다.
이번 컨퍼런스의 주제들은 더 광범위한 변화를 시사했습니다. 모듈형 도구, 에이전트 기반 시스템, 하이브리드 클라우드 아키텍처, 관리형 데이터 파이프라인은 더 이상 새로운 개념이 아닙니다. 이제 그러한 방식이 점점 더 일반적인 비즈니스 수행 방식이 되고 있습니다.
“이는 실험이 아닙니다. 바로 지금 일어나고 있는 일입니다.”라고 Krishna는 말합니다.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.