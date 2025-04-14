새로운 AI 업무 동반자를 만나보세요

2025년은 AI가 직장에서 인간을 지원하는 해가 될까요? NVIDIA의 CEO인 젠슨 황의 말을 믿는다면 대답은 '그렇다'입니다. 그는 최근 GTC에서 2시간 동안 기조 연설을 하면서 에이전트가 어디에나 있는 세상에 대한 비전을 제시했습니다.
"이것이 앞으로 기업이 일하게 될 방식입니다."라고 그는 말합니다. "우리는 디지털 인력의 일부가 되는 AI 에이전트를 보유하게 될 것입니다." 그는 향후 10년이 지날 무렵에는 전 세계에 인간 노동력 부족 현상이 나타날 수 있다고 덧붙였습니다. "로봇이 일을 하려면 연간 5만 달러를 지불해야 할 것입니다. 이 산업은 매우 큰 산업이 될 것입니다."
San Jose의 Figure, Amazon, Tesla와 같은 회사가 가정용 로봇을 현실화하기 위해 노력함에 따라 기업용 AI 에이전트를 구축하는 스타트업도 등장하고 있습니다. Roam은 사람과 상담원 등 인력을 위한 가상 본사를 구축하여 "사람과 사무실, AI 에이전트가 나란히 일할 수 있도록 연결하여 분주한 가상 본사를 만들겠다"고 약속하고 있습니다.
또 다른 스타트업인 Artisan은 아웃바운드 프로세스를 위한 AI 가상 직원을 개발합니다. 샌프란시스코에서는 이 회사의 광고가 버스 정류장과 건물에 게재되기 시작했으며 최근 몇 달 동안 관심을 끌면서 논란을 불러일으켰습니다. 바로 "인간을 고용하지 마세요."라는 슬로건이었습니다. Artisan은 최근 시리즈 A 펀딩으로 2,500만 달러를 모금했습니다.
Humatron AI는 또 다른 새로운 AI 인력 중심 회사입니다. "저희의 아이디어는 매우 간단합니다."라고 Humatron의 설립자 Nikita Ivanov는 IBM Think와의 인터뷰에서 말합니다. "저희 플랫폼에서는 자신과 회사를 위해 구축할 수도 있고, 공공 소비를 위해 구축할 수도 있습니다. 기본적으로 근로자를 생산할 수 있고, 다른 사람이 그 근로자를 고용할 수도 있습니다."
면접부터 온보딩, 급여 지급에 이르기까지 전문 상담원의 채용 프로세스를 기업이 이미 알고 있는 것과 유사하게 만드는 것이 목표입니다. 그리고 이 디지털 직원은 단순한 봇 그 이상이 될 것입니다. Ivanov는 "일상적인 업무에서 AI가 하는 일과 인간 동료가 하는 일 사이에 큰 차이를 느끼지 못할 것입니다."라고 말합니다. "Slack에 있고, 이메일에 있고, Zoom에 있고, 어디에나 있습니다."
IBM 기업가치연구소(IBV)의 글로벌 연구 책임자인 Karen Butner는 AI 에이전트가 기업에 새로운 기회를 열어주고 있다고 말하며, 그 중에는 비즈니스 운영 자동화를 가속화하는 것도 포함된다고 말했습니다. IBV가 새로운 보고서를 위해 실시한 설문 조사에 따르면, 임원의 60%가 연말까지 직원들이 AI 비서와 상호 작용하게 될 것이라고 답했습니다. 설문조사에 참여한 임원 70%는 2026년 말까지 비즈니스 전문가가 AI 에이전트를 통해 분석을 심층적으로 분석하여 실시간 분석 및 최적화를 지원할 수 있을 것으로 믿는다고 답했으며, 에이전트를 통한 의사 결정 또한 증가할 것으로 예상했습니다.
"전 세계 어디에서든, 다양한 시간대와 다양한 언어로 24시간 7일 내내 비즈니스 운영이 이렇게 이루어진다고 생각해 보세요. 그리고 사람들이 '이 제품은 브라질로 가니까 적절한 언어와 라벨을 조정해야 해'와 같은 조정을 직접 하지 않아도 되는 세상을 말입니다."라고 Butner는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "에이전트들은 이러한 통화는 물론 훨씬 더 많은 통화를 할 수 있습니다."
OpenAI의 CEO 샘 알트먼은 최근 블로그 게시물에서 AGI가 실현될 방법 중 하나로 에이전트 동료의 부상을 예측했습니다. "우리는 이제 가상의 동료처럼 느껴질 AI 에이전트를 출시하기 시작했습니다."라고 그는 썼습니다.
IBM 수석 엔지니어 Michael (Max) Maximilien은 에이전트가 개발팀의 일원이 되는 미래를 상상할 수도 있습니다. 그는 인터뷰에서 "예를 들어 한 사람이 요구 사항을 담당하고, 한 사람은 UI를 담당하고, 한 사람은 엔지니어링을 담당하고, 한 사람은 일부 테스트를 수행하고, 한 사람은 DevOps를 수행하여 배포하는 팀 대신 DevOps와 테스트가 대부분 AI에 의해 수행된다는 것을 알 수 있었습니다."라고 말합니다.
AI 에이전트가 인간 근로자를 대체할까요? Humatron AI의 Ivanov는 기업이 초급 직책에 AI 에이전트를 사용할 수 있지만 여전히 인간이 노동력의 대부분을 차지할 것이라고 예측합니다. 그는 AI가 사람들의 일자리를 빼앗는 것에 대한 우려를 언급하며 "이는 흥미롭고 간단하지 않은 딜레마입니다."라고 말합니다. "어떻게 하시겠습니까? 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법은 커리큘럼, 즉 우리가 이러한 직업을 준비하고 공부하는 방식을 바꾸는 것입니다."
최근 블로그 게시물에서 IBM의 비즈니스 플랫폼 혁신 부문 CIO 겸 부사장인 Ann Funai는 AI 에이전트는 인간을 대체하는 것이 아니라 증강하는 것이라고 주장합니다. "[이는] 인간 대 기계의 문제가 아닙니다."라고 그녀는 썼습니다. "인간과 기계가 협력하여 더 나은 결과를 달성하는 것입니다." 그러나 이 기술의 잠재력을 진정으로 활용하려면 여전히 올바르게 사용해야 한다고 Funai는 덧붙였습니다.
Maximilien은 업무의 미래에 대해 말하자면, 능력이 너무 빠르게 발전하기 때문에 다음 단계는 아직 예측하기 어렵다고 말합니다. "GPT-4나 DeepSeek를 작년 이맘때와 비교해 보면 비약적으로 발전한 것 같습니다. 내년에는 어떻게 될까요?"
Maximilien은 "AI는 [업무의] 모든 부분에 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 지닌 독특한 기술 중 하나라고 생각합니다."라고 말합니다. "오랫동안 우리는 항상 기계보다 낫다는 자부심을 가지고 있었습니다. 하지만 이제 이러한 많은 AI 모델의 천재성은 제대로 학습하면 언어를 이해하기 때문에 전혀 예상하지 못했던 것들에 대한 해답을 제시할 수 있다는 것입니다."
이 포괄적인 가이드를 통해 주요 사용 사례, 핵심 능력 및 단계별 권장 사항을 분석하여 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
이번 Mix of Experts 에피소드에서 IBM의 AI 전문가들과 함께 AI 에이전트의 미래 등에 대해 자세히 알아보세요.
실제 비즈니스에 영향을 미치는 산업별 전략을 통해 AI의 힘을 활용하여 해당 분야의 경쟁 우위를 확보하세요.
다중 에이전트 시스템(MAS)은 사용자 또는 다른 시스템을 대신하여 작업을 수행하기 위해 공동으로 작동하는 여러 인공 지능(AI) 에이전트로 구성됩니다.
생성형 AI로 워크플로와 프로세스를 자동화하는 강력한 AI 어시스턴트 및 에이전트를 구축, 배포, 관리하세요.
믿을 수 있는 AI 솔루션으로 비즈니스의 미래를 설계하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
사전 구축된 앱과 스킬을 사용자 정의하든, AI 스튜디오를 사용하여 맞춤형 에이전틱 서비스를 구축하고 배포하든, IBM watsonx 플랫폼이 모든 것을 지원합니다.