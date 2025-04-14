새로운 AI 업무 동반자를 만나보세요

Humatron AI는 또 다른 새로운 AI 인력 중심 회사입니다. "저희의 아이디어는 매우 간단합니다."라고 Humatron의 설립자 Nikita Ivanov는 IBM Think와의 인터뷰에서 말합니다. "저희 플랫폼에서는 자신과 회사를 위해 구축할 수도 있고, 공공 소비를 위해 구축할 수도 있습니다. 기본적으로 근로자를 생산할 수 있고, 다른 사람이 그 근로자를 고용할 수도 있습니다."

면접부터 온보딩, 급여 지급에 이르기까지 전문 상담원의 채용 프로세스를 기업이 이미 알고 있는 것과 유사하게 만드는 것이 목표입니다. 그리고 이 디지털 직원은 단순한 봇 그 이상이 될 것입니다. Ivanov는 "일상적인 업무에서 AI가 하는 일과 인간 동료가 하는 일 사이에 큰 차이를 느끼지 못할 것입니다."라고 말합니다. "Slack에 있고, 이메일에 있고, Zoom에 있고, 어디에나 있습니다."

IBM 기업가치연구소(IBV)의 글로벌 연구 책임자인 Karen Butner는 AI 에이전트가 기업에 새로운 기회를 열어주고 있다고 말하며, 그 중에는 비즈니스 운영 자동화를 가속화하는 것도 포함된다고 말했습니다. IBV가 새로운 보고서를 위해 실시한 설문 조사에 따르면, 임원의 60%가 연말까지 직원들이 AI 비서와 상호 작용하게 될 것이라고 답했습니다. 설문조사에 참여한 임원 70%는 2026년 말까지 비즈니스 전문가가 AI 에이전트를 통해 분석을 심층적으로 분석하여 실시간 분석 및 최적화를 지원할 수 있을 것으로 믿는다고 답했으며, 에이전트를 통한 의사 결정 또한 증가할 것으로 예상했습니다.

"전 세계 어디에서든, 다양한 시간대와 다양한 언어로 24시간 7일 내내 비즈니스 운영이 이렇게 이루어진다고 생각해 보세요. 그리고 사람들이 '이 제품은 브라질로 가니까 적절한 언어와 라벨을 조정해야 해'와 같은 조정을 직접 하지 않아도 되는 세상을 말입니다."라고 Butner는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "에이전트들은 이러한 통화는 물론 훨씬 더 많은 통화를 할 수 있습니다."

OpenAI의 CEO 샘 알트먼은 최근 블로그 게시물에서 AGI가 실현될 방법 중 하나로 에이전트 동료의 부상을 예측했습니다. "우리는 이제 가상의 동료처럼 느껴질 AI 에이전트를 출시하기 시작했습니다."라고 그는 썼습니다.