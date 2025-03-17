대규모 모델을 넘어: AI가 AGI에 도달하기 위해 단순한 확장 이상이 필요한 이유

인간만큼 사고하고 배우며 이성적으로 이성할 수 있는 기계, 즉 인공 지능의 개념은 과학자, 기업가, 공상과학 작가 모두를 매료시켰습니다. OpenAI의 Sam Altman과 Google DeepMind의 Demis Hassabis와 같은 업계 리더들은 신경망의 끊임없는 확장으로 AGI가 가능하다고 말합니다. 모델이 클수록 AI는 더 스마트해집니다.
그러나 AI 전문가들을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 이 아이디어에 대한 회의론이 커지고 있습니다. 오늘날의 AI 모델은 유창한 텍스트를 생성하고 이미지를 인식하며 복잡한 문제 해결 작업도 수행할 수 있지만 여전히 주요 측면에서는 인간 지능에 미치지 못합니다. 설문조사에 참여한 대다수의 AI 연구자들은 딥 러닝만으로는 AGI에 도달하기에 충분하지 않다고 생각합니다. 대신 그들은 AI가 구조화된 추론과 인과 관계에 대한 더 깊은 이해를 포함해야 한다고 주장합니다.
이 설문조사를 발표한 인공지능진보협회의 전 회장인 IBM 펠로우 Francesca Rossi는 더 큰 모델로도 충분할지 의문을 제기하는 전문가 중 한 명입니다. Rossi는 IBM Think와의 대화에서 "우리는 큰 발전을 이루었지만, AI는 여전히 근본적인 추론 작업에 어려움을 겪고 있습니다."라며, "AGI에 가까워지려면 모델이 단순히 예측하는 것을 넘어 진정으로 이해해야 합니다."라고 말했습니다.
수년 동안 AI 연구는 대체로 더 많은 데이터, 더 큰 모델, 더 나은 결과라는 하나의 공식을 따랐습니다. 이러한 접근 방식을 통해 ChatGPT, Gemini, Claude와 같은 모델이 대화 능력에서 새로운 이정표에 도달하는 등 생성형 AI의 주요 혁신이 촉진되었습니다.
그러나 Rossi의 생각대로 단순히 신경망을 더 크게 만드는 것만으로는 AI의 가장 근본적인 한계를 해결할 수 없습니다. 오늘날의 LLM은 여전히 논리적 추론, 일관성 및 적응성에서 어려움을 겪고 있습니다. 유창한 텍스트를 작성하지만, 때로는 스스로 모순되거나 사실 오류를 범하거나 여러 영역에 걸쳐 지식을 일반화하지 못합니다. 특히 신뢰성과 정확성이 중요한 수학이나 기타 영역에서 이러한 약점은 더욱 두드러집니다.
Rossi는 "일부 AI 모델은 복잡한 금메달 수준의 수학 올림피아드 문제를 해결할 수 있습니다."라고 말합습니다. "하지만 동시에 초등학생이라면 누구나 할 수 있는 간단한 산수 계산에는 여전히 실패합니다. 이러한 불일치는 현재 딥 러닝 접근 방식의 분명한 한계입니다."
Rossi는 신경망이 통계적 패턴을 인식할 수는 있지만 본질적으로 개념을 이해하지는 못한다는 것이 핵심적인 문제라고 말합니다. 신경망은 그 이면의 의미를 진정으로 파악하지 못한 채 올바른 것처럼 들리는 응답을 생성할 수 있습니다. 논리와 추론에 대한 명시적인 구조가 없으면 AI는 할루시네이션에 빠지고 신뢰할 수 없는 의사 결정을 내리기 쉽습니다.
Rossi와 다른 연구자들은 딥 러닝만으로는 AGI 달성이 불가능하다고 생각합니다. 대신 신경망을 구조화된 추론과 결합하여 다양한 시나리오에 걸쳐 사고하고 적응하며 지식을 적용하는 능력을 향상시키면 가능합니다.
Rossi는 "인간은 본능에만 의존하지 않으며, 의도적으로도 추론합니다."라며, "우리는 성찰하고, 구조화된 규칙을 사용하며, 복잡한 문제를 통해 사고합니다. AI도 비슷한 균형을 통해 이점을 누릴 수 있습니다."라고 말했습니다.
IBM은 노벨상 수상자인 Daniel Kahneman의 인간 인지 연구에서 영감을 얻은 "Thinking Fast and Slow" AI 연구 프로젝트를 통해 이 아이디어를 탐구해 왔습니다. 이 프로젝트는 빠르고 직관적인 의사 결정과 느리고 신중한 추론을 통합하는 데 중점을 둡니다.
"우리 프로젝트에서는 AI가 빠른 패턴 인식과 명시적인 규칙 기반 추론을 결합하는 방법을 모색하고 있습니다."라고 Rossi는 설명했습니다. "예를 들어, 언어 모델은 답변을 생성할 수 있지만 상징적인 AI 구성 요소는 응답이 논리적으로 타당한지 여부를 검증할 수 있습니다."
이 하이브리드 접근 방식은 AI의 가장 큰 문제 중 하나인 '자신 있게 오답을 생성하는 경향'을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. IBM은 구조화된 추론을 도입하여 AI 시스템을 보다 안정적이고 해석 가능하며 복잡한 실제 작업에 맞게 조정할 수 있도록 지원하고 있습니다.
단순히 신경망 규모를 키우는 것으로 AGI에 도달할 수 없다면 무엇이 필요할까요? Rossi는 AI가 통계적 상관 관계에만 의존하기보다는 세상에 대한 더 풍부하고 구조화된 이해를 발전시켜야 한다고 믿습니다.
현재 AI 모델은 사람의 말처럼 보이는 텍스트를 생성하는 데 탁월하지만, 세상을 깊이 이해하지는 못하며 현실에 대한 개념적 모델이 부족하여 익숙하지 않은 문제에 추론을 적용하라는 요청을 받으면 종종 어려움을 겪습니다.
Rossi는 "우리는 단순히 모델을 확장하는 것을 넘어 인텔리전스가 작동하는 방식에 집중해야 합니다."라며, "이는 단순한 모델 규모 확장이 아니라 다양한 접근 방식의 통합을 의미합니다."라고 설명했습니다.
일부 연구자들은 AI가 텍스트뿐만 아니라 다양한 데이터 유형으로부터 학습해야 한다고 주장합니다. 그러면 AI가 시각, 청각 및 실제 상호 작용을 통합하여 인과 관계에 대한 광범위한 이해를 구축할 수 있습니다. AI가 단순히 가능한 반응을 예측하는 것이 아니라 논리를 적용할 수 있도록 명시적인 추론 도구가 필요하다고 제안하는 사람들도 있습니다.
AI에서 가장 큰 논쟁 중 하나는 AGI를 달성하는 방법뿐만 아니라 AGI가 유용한 개념인지 여부입니다. 일부에서는 AI 시스템이 다양한 영역에서 더 많은 기능을 갖추게 되면서 AGI가 점진적으로 등장할 것으로 보고 있습니다. 인간처럼 완전히 생각하고 추론하고 행동할 수 있는 진정한 AGI는 아직 멀었다는 주장도 있습니다.
Rossi는 용어 자체에 대해 신중한 입장을 취합니다. 그는 "사람들은 AGI라는 용어를 각기 다른 의미로 사용합니다."라며, "만약 AGI가 대체를 의미한다면, 우리는 AI가 인간의 지능을 대체하는 것이 아니라 증강해야 한다고 믿습니다."라고 말했습니다.
