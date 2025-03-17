대규모 모델을 넘어: AI가 AGI에 도달하기 위해 단순한 확장 이상이 필요한 이유

인간만큼 사고하고 배우며 이성적으로 이성할 수 있는 기계, 즉 인공 지능의 개념은 과학자, 기업가, 공상과학 작가 모두를 매료시켰습니다. OpenAI의 Sam Altman과 Google DeepMind의 Demis Hassabis와 같은 업계 리더들은 신경망의 끊임없는 확장으로 AGI가 가능하다고 말합니다. 모델이 클수록 AI는 더 스마트해집니다.

그러나 AI 전문가들을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 이 아이디어에 대한 회의론이 커지고 있습니다. 오늘날의 AI 모델은 유창한 텍스트를 생성하고 이미지를 인식하며 복잡한 문제 해결 작업도 수행할 수 있지만 여전히 주요 측면에서는 인간 지능에 미치지 못합니다. 설문조사에 참여한 대다수의 AI 연구자들은 딥 러닝만으로는 AGI에 도달하기에 충분하지 않다고 생각합니다. 대신 그들은 AI가 구조화된 추론과 인과 관계에 대한 더 깊은 이해를 포함해야 한다고 주장합니다.

이 설문조사를 발표한 인공지능진보협회의 전 회장인 IBM 펠로우 Francesca Rossi는 더 큰 모델로도 충분할지 의문을 제기하는 전문가 중 한 명입니다. Rossi는 IBM Think와의 대화에서 "우리는 큰 발전을 이루었지만, AI는 여전히 근본적인 추론 작업에 어려움을 겪고 있습니다."라며, "AGI에 가까워지려면 모델이 단순히 예측하는 것을 넘어 진정으로 이해해야 합니다."라고 말했습니다.