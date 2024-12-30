지속가능성 부문의 미래는 어떻게 될까요? 전문가들의 견해

기후 변화의 위험을 완화하기 위한 공동 노력에서 매년 지속가능성 목표를 달성하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. 2024년은 예외가 아니었습니다. 극심한 날씨로 인해 파괴적이고 파괴적인 사례가 발생한 해였지만 글로벌 지속가능성 노력을 위한 몇 가지 획기적인 성과를 거두기도 했습니다.

아마존 열대우림의 삼림 벌채의 급격한 감소, 영국의 석탄 화력 발전소의 완전한 폐쇄, 청정 에너지 기술에 대한 기록적인 투자 수준 등의 지표는 청정 에너지를 향한 더 지속 가능한 미래를 만들 수 있습니다. 인공지능의 빠른 발전과 구현, 그리고 에너지 소비를 최적화하고 청정 기술의 혁신을 촉진하는 데 도움이 될 수 있는 잠재력과 맞물려 낙관적인 전망을 할 수 있는 이유가 있습니다.

그리고 2025년은 환경 혁신의 중추적인 해가 될 것입니다. 이는 10년의 중간 지점이자 업계와 전문가들이 온실가스 오염을 2005년 수준에서 최소 50% 줄이겠다는 백악관 공약과 같이 2030년 벤치마크에 대한 진행 상황을 확인할 수 있는 기회이기도 합니다. 또한 2050년까지 전 세계적으로 순 제로 에너지 생산을 달성하겠다는 UN의 벤치마크와 같은 향후 목표에 대한 중요한 점검의 역할도 합니다.

업계 경영진, 전문가, 지지자 및 교육자들에게 2025년에 어떤 지속가능성 트렌드를 주시할 것인지 물었습니다. 지속가능성을 우선순위에 둔다면, 기술이 조직이 지속가능성 목표를 향해 나아가는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 접근 방식을 근본적으로 변화시키는 한 해가 될 것이라는 예측이 나옵니다.