지속가능성 부문의 미래는 어떻게 될까요? 전문가들의 견해

기후 변화의 위험을 완화하기 위한 공동 노력에서 매년 지속가능성 목표를 달성하는 것이 더욱 중요해지고 있습니다. 2024년은 예외가 아니었습니다. 극심한 날씨로 인해 파괴적이고 파괴적인 사례가 발생한 해였지만 글로벌 지속가능성 노력을 위한 몇 가지 획기적인 성과를 거두기도 했습니다.
아마존 열대우림의 삼림 벌채의 급격한 감소, 영국의 석탄 화력 발전소의 완전한 폐쇄, 청정 에너지 기술에 대한 기록적인 투자 수준 등의 지표는 청정 에너지를 향한 더 지속 가능한 미래를 만들 수 있습니다. 인공지능의 빠른 발전과 구현, 그리고 에너지 소비를 최적화하고 청정 기술의 혁신을 촉진하는 데 도움이 될 수 있는 잠재력과 맞물려 낙관적인 전망을 할 수 있는 이유가 있습니다.
그리고 2025년은 환경 혁신의 중추적인 해가 될 것입니다. 이는 10년의 중간 지점이자 업계와 전문가들이 온실가스 오염을 2005년 수준에서 최소 50% 줄이겠다는 백악관 공약과 같이 2030년 벤치마크에 대한 진행 상황을 확인할 수 있는 기회이기도 합니다. 또한 2050년까지 전 세계적으로 순 제로 에너지 생산을 달성하겠다는 UN의 벤치마크와 같은 향후 목표에 대한 중요한 점검의 역할도 합니다.
업계 경영진, 전문가, 지지자 및 교육자들에게 2025년에 어떤 지속가능성 트렌드를 주시할 것인지 물었습니다. 지속가능성을 우선순위에 둔다면, 기술이 조직이 지속가능성 목표를 향해 나아가는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 접근 방식을 근본적으로 변화시키는 한 해가 될 것이라는 예측이 나옵니다.
"기업들은 2030년 지속가능성 목표를 달성하기 위해 AI와 자동화 기술을 결합할 것입니다. 기업들은 2030년 지속가능성 목표를 대담하게 제시했지만, 이러한 목표가 처음 발표된 지 몇 년이 지났을 때보다 더 복잡한 인프라와 더 많은 데이터 소스를 보유하고 있습니다.
2025년, 지속가능성에 대한 야망과 목표를 가진 조직은 관측 가능성, 리소스 관리, 애플리케이션 라이프사이클 관리를 포함한 AI 기반 자동화 기능을 구현해야 합니다. 이러한 기능은 에너지 소비 관리, 자산 성능 및 라이프사이클 개선 등 데이터 센터의 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 궁극적으로 전반적인 지속가능성 목표를 진행하는 데 도움이 될 수 있습니다.
"[인플레이션 감소법]과 태양광, 배터리 스토리지, 전기 자동차의 급속한 확장과 같은 주요 요인에 의해 청정 에너지 부문은 지속적인 성장이 있을 것입니다. IRA는 기후 변화에 초점을 맞춰 투자를 가속화하고 국내 공급망을 강화하여 전문가들이 의미 있는 기여를 할 수 있는 튼튼한 기반을 마련하고 있습니다. 에너지 스토리지는 과잉 재생 에너지를 저장하는 데 중요한 역할을 하며 향후 전기화를 위한 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.
"증가하는 에너지 수요를 해결하기 위해 업계는 인력 개발에 우선순위를 두어야 하며, 에너지 시장에서 관련성을 유지하기 위해서는 현역 전문가를 양성하고 새로운 숙련된 인재를 유치하는 데 투자하는 것이 타협할 수 없는 과제입니다."
"저는 회복력 있는 제조를 지원하는 디지털 트윈, 주행 거리와 배터리 수명을 개선하는 전기차 배터리용 소재 혁신, 전기화된 자동화 차량, 그리고 확장되는 전기차 충전 인프라 등 다양한 발전을 지켜보고 있습니다. 이러한 분야에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 이러한 혁신의 흥미로운 새로운 출시가 있을 것으로 보입니다."
"앞으로 지리공간 데이터 세트로 학습된 더 많은 AI 모델을 볼 수 있을 것으로 기대합니다. 극심한 날씨와 기후 관련 위기는 2025년에도 계속될 것이며, 이로 인해 많은 비용이 소요될 것입니다. 결과적으로 더 많은 정부, 유틸리티 및 민간 부문 기업이 기후 혼란을 예측하고 완화하기 위해 지리 공간 데이터 세트와 AI 모델을 결합할 것으로 예상됩니다.
"2025년은 섬유-섬유 재활용 분야가 확대되는 데 있어 중추적인 해가 될 것으로 예상합니다. 2024년에 우리는 섬유 재활용업체와 브랜드의 수많은 노력을 목격했으며, 특히 북미 지역의 향후 발전을 예리하게 관찰하고 있습니다. 또한 우리는 특히 지속가능성 메트릭을 개선하고 순환성 에코시스템 내에서 효율성을 높이는 데 있어 내년에 AI의 잠재력을 인식하고 있습니다. 이러한 발전이 진행됨에 따라 우리는 제조 분야의 취업 기회와 섬유 분야의 전문 기술 경력을 쌓을 수 있는 기회를 기대하고 있습니다."
"지나치게 드라마틱하게 들리겠지만, 2025년은 미국이 기후 완화와 지속가능성이라는 더 큰 우산에서 진정한 전환점을 맞이하는 해가 될 수 있습니다.
미국인들은 일반적으로 저축과 돈 버는 데 있어 좌파나 우파의 정치적 성향에 신경 쓰지 않습니다. 그들은 단지 친환경을 원합니다! 그리고 태양열과 같은 대체 에너지 옵션은 기존의 화석 연료보다 점점 더 저렴해지고 있습니다. 예를 들어 주택 옥상에 설치된 태양광 패널은 제 고향인 플로리다 주에서 볼 수 있듯이 진정한 초당파적 선거구입니다."
"지역 차원에서 선택권이 주어지면 소비자들은 가정과 그들이 지지하는 브랜드 및 기업에서 건강하고 무독성이며 플라스틱이 없는 소재와 제품을 계속 선택할 것이라고 믿습니다. 미국에서는 지역사회와 지방자치단체의 퇴비화가 점점 더 보편화될 것입니다.
전국적으로 경기장과 대형 행사장에서는 폐기물 흐름을 간소화하고 폐기물 제로 이벤트 달성에 더 가까이 다가갈 수 있는 방법을 지속적으로 시행할 것입니다. 소비자와 기업이 석유 플라스틱의 독성 유산에 대한 해결책을 모색함에 따라 해조류와 농업 부산물로 만든 PHA 및 수지와 같은 새로운 바이오 기반 소재가 퇴비화 가능한 서비스웨어 및 포장 부문을 계속해서 혁신할 것입니다.
퇴비화 도입과 음식물 쓰레기 인식은 밀접한 관련이 있기 때문에 비용 절감 대책으로 음식물 쓰레기를 처리하고 더 건강한 전체 식품 옵션에 대한 접근성을 높이는 전략이 더욱 뿌리를 내릴 것입니다."
"음식물, 잔디, 퇴비화 가능한 포장재를 다시 흙으로 만드는 상업용 퇴비를 도입하여 매립지로 가는 폐기물의 양을 줄이는 데 많은 진전이 이루어지고 있습니다. 다른 혁신적인 솔루션으로는 지붕 지붕재, 건식 벽체, 목재 및 콘크리트와 같은 건설 폐기물을 재활용 콘텐츠로 전환하도록 장려하여 필요한 순환 경제를 만드는 것이 있습니다. 또한 플라스틱을 완전히 녹이는 수단으로 폐기물 에너지화(WtE)가 증가하고 있으므로 현재 인체에서 발견되는 미세 플라스틱으로 변할 수 없습니다."
