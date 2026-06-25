AI 시대에 성과를 입증하는 5가지 C레벨 협업

에이전틱 AI는 흔치 않은 기회를 제공합니다. AI는 이미 비즈니스에 큰 영향을 미치고 있지만, 멀티 에이전트 오케스트레이션은 기업 전반에서 운영되는 워크플로를 혁신할 잠재력을 갖고 있습니다. 그러나 차세대 AI는 모든 영역에 걸쳐 영향을 미치기 때문에 경영진이 긴밀히 협력해야 그 잠재력을 온전히 활용할 수 있습니다.

AI는 이미 C레벨 임원 간의 협업을 더욱 긴밀하게 만들고 있습니다. 임원 전문 헤드헌팅 회사 Talentfoot가 최근 C레벨 직무 기술서를 분석한 결과, 오늘날 최고경영진에게는 전략 수립 역량, 매출에 대한 책임, 데이터 활용 역량, 운영 확장 역량이 모두 요구되는 것으로 나타났습니다. AI에 관한 최적의 의사결정을 내리려면 부서 간 경영진 협업은 앞으로 더욱 강화되고 지속되어야 합니다.

리더십의 과제는 어떤 임원 간 협업이 가장 중요한지 전략적으로 다시 정의하는 것입니다. AI 중심 기업으로 나아가는 방향을 보여주는 다섯 가지 새로운 임원 협업을 소개합니다.