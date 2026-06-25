AI 시대에 성과를 입증하는 5가지 C레벨 협업

혁신을 실현하는 데 핵심적인 새로운 C레벨 협업 관계를 살펴봅니다.
에이전틱 AI는 흔치 않은 기회를 제공합니다. AI는 이미 비즈니스에 큰 영향을 미치고 있지만, 멀티 에이전트 오케스트레이션은 기업 전반에서 운영되는 워크플로를 혁신할 잠재력을 갖고 있습니다. 그러나 차세대 AI는 모든 영역에 걸쳐 영향을 미치기 때문에 경영진이 긴밀히 협력해야 그 잠재력을 온전히 활용할 수 있습니다.
AI는 이미 C레벨 임원 간의 협업을 더욱 긴밀하게 만들고 있습니다. 임원 전문 헤드헌팅 회사 Talentfoot가 최근 C레벨 직무 기술서를 분석한 결과, 오늘날 최고경영진에게는 전략 수립 역량, 매출에 대한 책임, 데이터 활용 역량, 운영 확장 역량이 모두 요구되는 것으로 나타났습니다. AI에 관한 최적의 의사결정을 내리려면 부서 간 경영진 협업은 앞으로 더욱 강화되고 지속되어야 합니다.
리더십의 과제는 어떤 임원 간 협업이 가장 중요한지 전략적으로 다시 정의하는 것입니다. AI 중심 기업으로 나아가는 방향을 보여주는 다섯 가지 새로운 임원 협업을 소개합니다.
인사 부문에는 자동화할 수 있는 반복 업무가 많아 AI를 적용하기에 매우 적합합니다. 하지만 인사 부문은 기업 전반과 연결되어 있기 때문에 혁신을 추진하려면 IT 부문의 폭넓은 협력이 필요합니다. 이에 따라 최고인사책임자(CHRO)는 최고기술책임자(CTO) 및 최고정보책임자(CIO)와 이전보다 더욱 긴밀히 협력해야 합니다. IBM은 '클라이언트 제로(Client Zero)'라고 부르는 내부 업무에 AI를 먼저 적용하며 이러한 변화를 직접 경험했습니다.
2024년 IBM의 HR 질의응답 챗봇 AskHR은 1,150만 건 이상의 상호작용을 처리했습니다. 이 가운데 전문 HR 담당자에게 전달되어야 했던 경우는 전체의 6%에 불과했습니다. 직원 만족도 역시 향상되었습니다. 또한 AskHR에 현재 90개 이상의 자동화 기능이 탑재되면서 관리자의 HR 업무 처리 속도는 75% 빨라졌습니다. 더 나은 사용자 경험과 더 빠른 업무 처리는 C레벨 리더들이 긴밀히 협력할 때 얻을 수 있는 성과를 보여줍니다.
AI에는 상당한 재무적 투자가 필요하기 때문에 재무 리더의 역할은 더욱 전략적으로 변화하고 있습니다. Financial Education & Research Foundation의 최근 연구에 따르면 CFO의 77%는 기업 전반의 전략적 의사결정에 "매우 적극적으로 관여하고 있다"고 답했습니다. 같은 연구에서는 조직의 64%가 효율성 향상, 자동화 및 AI를 중심으로 혁신 이니셔티브를 적극 추진하고 있는 것으로 나타났습니다. 중요한 경영 판단을 내려야 하는 CFO는 IT 부문의 리더들과 긴밀히 협력해야 합니다.
CFO, CIO, CTO는 함께 생성형 AI가 창출하는 기업 전반의 비즈니스 가치를 실현하고, 나아가 이를 측정할 수도 있습니다. 예를 들어 IBM의 이전 연구에서는 AI를 도입한 조직이 매출 예측 오차를 57% 줄인 것으로 나타났습니다. 추가 IBM 연구에 따르면 선도적인 CFO들은 CTO를 가장 중요한 협업 파트너로 인식하고 있으며, 72%가 CTO를 매우 중요하거나 핵심적인 파트너로 꼽았습니다. 재무 및 기술 리더는 에이전트 이니셔티브와 투자를 체계적으로 확대하는 과정에서 협력을 더욱 강화할 수 있을 것입니다.
운영 리더들은 업무 자동화를 넘어 에이전틱 AI 시스템을 오케스트레이션하는 단계로 나아가고 있습니다. 최근 IBM 연구에 따르면 COO의 약 70%가 AI 에이전트를 도입했으며, 이를 기업 전반으로 확장할 준비를 하고 있다고 답했습니다. 다음 단계는 통합 운영 플랫폼에서 여러 에이전트를 조율하는 것입니다. 이 역시 빠르게 확산될 것으로 예상되며, Gartner는 2028년까지 AI 애플리케이션의 70%가 멀티 에이전트 시스템을 사용할 것으로 전망했습니다.
멀티 에이전트 오케스트레이션을 제대로 구현하면 중요한 기회를 창출할 수 있습니다. 생산성은 단순히 비용 절감과 효율성 향상만을 의미하지 않습니다. 성장 동력을 창출하는 혁신에 지속적으로 투자할 수 있도록 자체적인 재원 조달 구조를 마련하는 것도 생산성의 중요한 의미입니다. 하지만 멀티 에이전트 오케스트레이션은 기업 전체의 운영 방식을 근본적으로 재구성하는 것이므로, 이러한 기회를 실현하려면 더욱 긴밀한 협력이 필요합니다. 오케스트레이션과 강력한 IT 협업이 뒷받침되면 운영 부문은 성장을 이끄는 핵심 동력이 될 수 있습니다.
법무 조직을 이끌든 AI 또는 기타 기술 도입을 총괄하든, 데이터를 둘러싼 법적 위험이 커지고 있다는 사실을 체감하고 있을 것입니다. 법무 부서는 어떤 관할권이 허용되는지, 어떤 데이터 이동이 가능한지, 어떤 계약이 안전한지 등 컴플라이언스를 책임집니다. 하지만 지정학적 긴장, 규제 불확실성, 그리고 벤더 종속 위험으로 인해 데이터가 생성된 국가의 법률에 따라 관리되어야 한다는 개념인 데이터 주권에 대한 관심이 더욱 커지고 있습니다.
이러한 여러 압박 요인을 고려하면 기업 전반에 내장된 AI의 컴플라이언스를 보장하는 일은 제약으로 느껴질 수 있습니다. 하지만 부서 간 협업을 기반으로 하는 새로운 접근 방식 덕분에 컴플라이언스는 오히려 혁신을 가능하게 하는 요소가 될 수 있습니다. Thomson Reuters의 CLO인 Norie Campbell은 다음과 같이 설명했습니다. "AI 시대에 법무 조직은 더 이상 비즈니스에 대응하는 역할에 머물지 않습니다. 이제는 비즈니스의 방향을 함께 만들어 갑니다." 법무와 기술 리더십 간의 낡은 사일로를 허물면 변화하는 국제 규제를 더욱 효과적으로 준수할 수 있습니다.
C레벨 리더들은 힘을 모을 때 AI 시대에 가장 효과적으로 대응할 수 있습니다. 이러한 과정에는 점점 새로운 역할이 요구되고 있습니다. CEO가 비전을 제시하면, CAIO는 CIO, CHRO, CFO, CLO의 의견을 바탕으로 부서 간 협업을 조율합니다. 새로운 IBM 연구에 따르면 현재 조직의 76%가 CAIO를 두고 있으며, 이는 1년 전의 25%에서 크게 증가한 수치입니다.
CAIO는 중앙 조정자 역할을 합니다. 역할의 세부 내용은 기업마다 다를 수 있지만, CAIO는 혁신의 중심적인 역할을 맡습니다. The Futurum Group의 연구에 따르면 CAIO를 둔 조직은 최고 수준의 AI 성숙도에 도달할 가능성이 거의 3배 높은 것으로 나타났습니다. CEO와 다른 임원들과 협력하며 조율을 담당하는 단일 중심 역할의 필요성은 분명합니다. C레벨 리더들은 서로 긴밀히 협력하며 AI 혁신을 이끌게 될 것입니다.
기술의 변화에는 조직의 변화도 필요합니다. 이전 시대를 위해 설계된 C레벨 역할은 이제 자동화된 인력 관리, 신기술의 가치 실현, AI 에이전트 오케스트레이션 등 어떤 변화에서든 성과에 대한 공동 책임을 져야 합니다. 데이터 주권은 단순히 법률만의 문제가 아닙니다. 그 중심에는 CAIO가 있습니다.
AI 활용 사례가 계속 확대됨에 따라 기업의 성공은 새롭게 재정립된 부서 간 협업 중심의 경영진 리더십에 달려 있을 것입니다.