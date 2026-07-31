가격 책정부터 개인화에 이르기까지 AI가 소비자와 더욱 가까워지면서 기업이 가시성, 신뢰, 통제를 유지한 채 AI를 확장할 수 있는지가 중요한 과제로 떠오르고 있습니다.
소비재 기업들이 수요 예측, 가격 책정, 마케팅, 고객 서비스 및 제품 혁신에 AI를 빠르게 도입하는 가운데, 많은 기업은 문제의 핵심이 또 하나의 시범 운영을 쉽게 시작할 수 있는지가 아니라는 사실을 깨닫고 있습니다. 핵심은 AI가 기업 전반에서 의사결정을 내리거나 추천하거나 자동화하기 시작한 이후에도 이를 지속적으로 통제할 수 있는지 여부입니다. 여기에서 책임감 있는 AI가 중요해집니다.
점점 더 많은 연구 결과는 AI를 확장 가능하게 만드는 핵심 요소가 거버넌스라는 점을 보여주고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 연구에 따르면 AI 아키텍처에 통제 체계를 내장한 조직은 그렇지 않은 조직보다 AI 에이전트를 16배 더 많이 배포하고, 비용은 4분의 1 수준으로 줄이며, 영업이익률은 18% 더 높은 것으로 나타났습니다. 이 연구 결과는 책임감 있는 AI를 위험 관리 중심의 방어적 기능에서 성과를 창출하는 핵심 요소로 재정의합니다. 또한 Gartner는 2027년까지 AI 거버넌스와 책임감 있는 AI 기능이 AI 플랫폼의 75%에 포함되어 주요 경쟁 요소가 될 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 거버넌스의 중요성은 더욱 커질 것입니다.
CEO, CIO, CTO 및 최고 AI 책임자(CAIO)에게 거버넌스를 둘러싼 논의의 초점이 바뀌고 있습니다. 많은 조직은 여전히 거버넌스를 AI 도입 이후에 마련해도 되는 것으로 생각합니다. 먼저 시범 운영을 시작하고, 활용 사례를 입증한 뒤, 나중에 통제 체계를 추가하는 방식입니다. 반면 다른 조직은 안전을 이유로 모든 과정을 늦추며 위험에 대응합니다. 그러나 어느 접근 방식도 조직 전반에서 AI를 빠르고 안전하게 확장하는 데는 적합하지 않습니다.
앞서 나가는 기업들은 에이전트가 접근할 수 있는 데이터, 수행할 수 있는 작업, 제시해야 하는 근거, 사람이 개입해야 하는 시점 등을 처음부터 AI 시스템의 작동 방식에 내장함으로써 이러한 상충 관계를 피하려고 합니다. 이러한 모델에서 거버넌스는 AI를 사후에 검토하는 위원회가 아니라 데이터 파이프라인, 모델, 워크플로 및 의사결정 지점에 처음부터 설계된 신뢰 체계입니다.
CEO-led Consumer Goods Forum의 데이터 기반 가치 사슬 디렉터인 Rudy Hagedorn은 IBM Think와의 인터뷰에서 현재의 상황을 자격증 없이 중장비를 운전하도록 허용하는 것에 비유하며 이렇게 말했습니다. "모든 사람에게 운전면허가 필요하듯 AI에도 운전면허가 필요합니다. 하지만 우리는 아직 그 단계에 이르지 못했습니다." 우리는 아직 그 단계에 이르지 못했습니다."
이러한 격차를 해소하는 일은 소비재(CPG) 업계에서 특히 시급합니다. AI가 가격 책정, 광고 문구, 개인화, 프로모션, 수요 예측 및 브랜드 커뮤니케이션 등 소비자의 신뢰를 좌우하는 영역으로 빠르게 확산되고 있기 때문입니다. 잘못된 추천이나 검증되지 않은 결과물 하나가 브랜드 사고로 이어질 수 있습니다. 제대로 관리되지 않는 AI 시스템은 소비자가 구매를 결정하는 순간 잘못된 가격 정보, 오해를 불러일으키는 광고 문구 또는 편향된 개인화 결과를 생성할 수 있습니다.
IBM Consulting의 Trustworthy AI 글로벌 리더인 Phaedra Boinodiris는 IBM Think와의 인터뷰에서 많은 조직이 이러한 위험을 관리하는 데 필요한 기본적인 체계를 아직 갖추지 못했다고 말했습니다. 그녀는 "보이지 않는 것은 결코 관리할 수 없습니다."라며 기업은 AI 자산, 감사, 규제 노출 현황 및 모델 동작에 대한 가시성을 확보해야 한다고 말했습니다. 또한 그녀는 "AI는 법적으로는 문제가 없더라도 결과는 형편없을 수 있습니다."라며 거버넌스는 법적 규정 준수에만 머물러서는 안 된다고 덧붙였습니다.
기업이 생성형 AI 시범 운영에서 보다 자율적으로 작동하는 에이전틱 AI 시스템으로 전환할수록 문제가 발생했을 때의 위험은 훨씬 더 커집니다. Boinodiris는 IBM® Research 조사 결과 조직의 88%가 에이전틱 AI를 실험하고 있지만, 80%는 기존 AI에 대한 기본적인 거버넌스조차 갖추지 못한 것으로 나타났다고 말했습니다. 그녀는 이러한 격차 때문에 AI 리터러시, 책임 체계 및 권한 체계가 필수적이라고 강조했습니다. "거버넌스를 수행하려면 권한이 있어야 하고, 이를 위한 예산과 공식적인 역할도 뒷받침되어야 합니다." 부수적인 업무로 처리할 수 있는 일이 아닙니다.
AI 에이전트가 직원, 고객 또는 비즈니스 기능을 대신해 행동하기 시작하면 통제는 더 이상 시스템 외부에 존재해서는 안 됩니다. 통제는 시스템의 작동 방식 자체에 내장되어야 합니다. 리더는 AI 툴이 무엇을 하고 있는지뿐 아니라 승인된 범위 안에서 실시간으로 작동하고 있는지도 파악할 수 있어야 합니다.
거버넌스는 평판만의 문제가 아닙니다. 재무적인 문제이기도 합니다. AI 활용이 여러 사업 부문으로 확산되면서 모델, 벤더, 인프라 및 토큰 비용은 빠르게 새로운 형태의 숨은 비용이 될 수 있습니다. IBV 연구에 따르면 기술 리더의 84%는 AI 재무 관리를 완전히 운영 체계에 정착시키지 못했으며, 85%는 실시간 AI 지출에 대한 충분한 가시성을 확보하지 못하고 있습니다. 책임 체계가 마련되지 않으면 비즈니스 가치가 불분명한 상황에서도 AI 비용은 계속 증가할 수 있습니다.
동시에 많은 기업이 데이터 품질이라는 근본적인 제약을 간과하고 있다고 Hagedorn은 말했습니다. 그의 표현대로라면 "AI는 데이터를 먹고 자랍니다. AI가 무엇을 먹는지 살펴보세요." 많은 조직이 보유한 것은 "상호 운용되지 않는 데이터 더미"이며, 이는 수십 년에 걸쳐 구축된 시스템과 사일로 전반에 분산되어 있는 경우가 많습니다.
이는 익숙한 위험이지만 그 파급력은 훨씬 더 큽니다. "쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다(Garbage in, garbage out)."는 더 이상 백오피스만의 문제가 아닙니다. 이제는 AI 결과물을 대규모로 좌우합니다. Hagedorn은 "책임감 있는 AI 활용은 결국 데이터를 어떻게 활용하느냐에 달려 있습니다."라며, 점점 더 많은 기업이 데이터를 모델에 입력하기 전에 AI 자체를 활용해 데이터를 정제하고 표준화하며 검증하는 방안을 모색하고 있다고 말했습니다.
그렇기 때문에 거버넌스는 AI 확장과 점점 더 밀접하게 연결되고 있습니다. Boinodiris는 AI 프로그램이 정체되는 이유는 리더의 의지가 부족해서가 아니라 반복해서 적용할 수 있는 통제 체계가 부족하기 때문이라고 말했습니다. 활용 사례마다 맞춤형 승인 절차와 맞춤형 아키텍처, 맞춤형 위험 검토가 필요하다면 AI는 시범 운영 단계에 머물 수밖에 없습니다. 반면 동일한 통제 규칙을 한 번 내장해 여러 시스템에서 재사용할 수 있다면 새로운 활용 사례도 검증된 범위 안에서 더 빠르게 확장할 수 있습니다.
IBM Consulting의 소비재 산업 부문 부사장인 Elaine Parr는 성과를 내는 조직은 개별 개념 검증(POC)을 넘어서는 관점에서 사고하는 조직이라고 말했습니다. 그녀는 "무엇에 AI를 적용하느냐보다 중요한 것은 AI를 어떻게 적용하느냐입니다."라고 말했습니다. "혁신적인 변화를 목표로 하지 않고 더 큰 차원의 효과를 염두에 두지 않는다면, 결국 끝없이 POC만 반복하는 상황에서 벗어날 수 없습니다."
Parr는 대기업들이 AI 전환을 관리하기 위한 방법 중 하나로 프로세스 오너십이 다시 중요해지고 있다고 설명했습니다. 그녀의 표현에 따르면 기존의 글로벌 프로세스 오너 개념은 이제 "글로벌 활동 오너십"에 가까운 형태로 바뀌고 있습니다. 이는 프로세스뿐 아니라 이를 둘러싼 플랫폼, 데이터, 역량 및 운영 모델까지 함께 총괄하는 역할입니다.
이러한 운영 원칙은 소비재 업계 리더들에게 이미 익숙한 영역입니다. 이들 기업은 이미 제품 리콜, 공급업체 위험, 품질 보증 및 규제 감사를 관리하고 있습니다. 다음 단계는 사고 추적, 심각도 분류, 실시간 개입 절차 및 시스템 장애 발생 시 명확한 책임 체계를 포함해 동일한 수준의 엄격한 관리 체계를 AI에도 적용하는 것입니다.
일부 업계 선도 기업은 이미 이러한 방향으로 나아가고 있습니다. Parr는 Nestlé를 전환 전략을 "매우 신중하고 의도적으로" 추진해 온 소비재 기업의 사례로 소개했습니다. 그녀는 Nestlé가 2027년 말까지 30억 스위스 프랑(CHF)의 성과를 목표로 하는 Nestle Fuel for Growth 전환 전략을 공개적으로 소개한 바 있다고 설명했습니다. Parr는 이 이니셔티브를 단순한 비용 절감 프로그램이 아니라 전환의 우선순위, 인력 변화 및 기술 의사결정을 체계적으로 추진하기 위한 거버넌스 사례로 설명했습니다.
IBM Distinguished Engineer인 Sophie Kuijt는 IBM Think와의 인터뷰에서 IBM은 고객과 함께하는 AI 프로젝트에서 책임감 있는 AI를 장애물이 아니라 혁신을 가능하게 하는 요소로 보고 있다고 말했습니다. IBM의 접근 방식에 대해 설명하며 그녀는 새로운 기술과 활용 사례를 확장하는 과정에서 거버넌스는 "설계 단계부터" 우선적으로 고려된다고 말했습니다. 그녀는 혁신은 처음부터 정해진 원칙을 충족해야 한다는 점을 명확히 하는 것이 목표라고 말했습니다. 거버넌스는 "혁신을 가로막는 장벽"이나 단순한 규정 준수 체크리스트가 아니라, 프로세스 초기부터 투명성을 구축하는 "혁신을 가능하게 하는 요소"로 활용됩니다.
이러한 변화는 더 큰 운영상의 현실을 보여줍니다. 거버넌스는 더 이상 시스템 외부에 존재하는 별도의 계층으로 남아 있을 수 없습니다. Hagedorn의 표현처럼 기업은 점점 더 "윤리적 책임을 인프라 자체에 녹여 넣어야" 합니다. 즉, 프롬프트나 배포 이후에 보호 장치를 덧붙이는 것이 아니라 처음부터 워크플로와 시스템에 가드레일을 직접 내장해야 합니다.
Boinodiris는 사람이 AI 의사결정 과정에 참여하더라도 AI 시스템을 이해하지 못한다면 그것만으로는 충분하지 않다고 경고했습니다. 고위험 활용 사례에서는 사람이 관찰 가능성, 데이터 출처, 근거를 확인할 수 있어야 하며 시스템이 왜 그러한 결과를 생성했는지 질문할 수 있는 능력도 갖춰야 합니다. 그녀는 이러한 요소가 없다면 사람의 감독은 "책임 떠넘기기"에 불과해질 수 있다고 말했습니다.
더 큰 차원의 주권 문제는 기업이 누가 시스템을 통제하는지, 시스템이 어떻게 작동하는지, 그리고 데이터, AI, 아이덴티티 및 운영 전반에서 통제 체계가 제대로 유지되는지를 실시간으로 입증할 수 있는지에 달려 있습니다. 이는 워크로드가 어디에서 실행되는지의 문제를 넘어서는 것입니다. 중요한 것은 근거가 지속적으로 확보되는지, 책임 소재가 명확한지, 그리고 거버넌스가 사고 이후에 재구성되는 것이 아니라 처음부터 시스템에 내장되어 있는지입니다.
소비재 기업이 얻는 가치는 더 느리지만 안전한 AI가 아닙니다. 기업이 신뢰할 수 있는 더 빠른 AI입니다.
거버넌스를 제대로 구축하면 리더는 더 많은 에이전트를 배포하고, 비용을 명확하게 파악하며, 시스템이 의도한 범위를 벗어날 때 개입하고, 매번 통제 체계를 새로 설계하지 않고도 활용 사례를 확장할 수 있습니다. 또한 AI의 연료가 되는 기반 데이터가 깨끗하고 상호 운용 가능하며 목적에 적합한 상태를 유지하도록 하는 데도 도움이 됩니다.
AI가 가치 사슬 전반에 내재화될수록 성공하는 기업은 속도와 통제를 함께 설계하고, 다른 모든 강력한 시스템과 마찬가지로 AI 역시 운영 자격을 갖추도록 만드는 기업이 될 것입니다.
소비재 및 리테일 산업 부문 EMEA 리더, 시니어 파트너
IBM 북유럽 및 중부 유럽 Distinguished Engineer 겸 CTO
IBM Consulting 신뢰할 수 있는 AI 부문 글로벌 리더