소비재 기업들이 수요 예측, 가격 책정, 마케팅, 고객 서비스 및 제품 혁신에 AI를 빠르게 도입하는 가운데, 많은 기업은 문제의 핵심이 또 하나의 시범 운영을 쉽게 시작할 수 있는지가 아니라는 사실을 깨닫고 있습니다. 핵심은 AI가 기업 전반에서 의사결정을 내리거나 추천하거나 자동화하기 시작한 이후에도 이를 지속적으로 통제할 수 있는지 여부입니다. 여기에서 책임감 있는 AI가 중요해집니다.

점점 더 많은 연구 결과는 AI를 확장 가능하게 만드는 핵심 요소가 거버넌스라는 점을 보여주고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 연구에 따르면 AI 아키텍처에 통제 체계를 내장한 조직은 그렇지 않은 조직보다 AI 에이전트를 16배 더 많이 배포하고, 비용은 4분의 1 수준으로 줄이며, 영업이익률은 18% 더 높은 것으로 나타났습니다. 이 연구 결과는 책임감 있는 AI를 위험 관리 중심의 방어적 기능에서 성과를 창출하는 핵심 요소로 재정의합니다. 또한 Gartner는 2027년까지 AI 거버넌스와 책임감 있는 AI 기능이 AI 플랫폼의 75%에 포함되어 주요 경쟁 요소가 될 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 거버넌스의 중요성은 더욱 커질 것입니다.