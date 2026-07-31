AI는 기업 전반의 핵심 과제로 여겨지지만, 책임과 의사결정 권한은 C레벨 경영진 전반에 분산되어 있습니다.¹ 각 역할은 기술, 데이터, 전략, 활용 사례 등 자신에게 주어진 영역을 추진하지만, 처음부터 끝까지의 성과에 대해 명확한 책임을 지거나 부서 간 상충 관계를 조율할 권한을 가진 단일 경영진은 없습니다. 그 결과 투자, 위험, 우선순위, 거버넌스에 관한 의사결정이 제때 이루어지지 못하고, ROI가 기대에 미치지 못했을 때 누구에게 책임이 있는지 파악하기 어려워집니다.



"AI는 어느 한 사람이 전적으로 책임져서는 안 됩니다. 함께 이끌어가야 합니다."

Lula Mohanty, IBM Consulting Middle East 총괄 매니징 파트너

해결 방안:

조직은 성과에 대한 책임을 누가 지는지, 실행을 누가 담당하는지, 그리고 거버넌스를 누가 맡는지를 명확히 구분해야 합니다. 기업 차원의 의사결정 체계를 마련하면 우선순위가 충돌할 때 상충 관계를 효과적으로 조율할 수 있습니다. 또한 부서 간 충돌이 발생했을 때의 에스컬레이션 절차를 마련해 문제를 미루지 않고 적시에 해결할 수 있도록 하는 것도 중요합니다. CEO와 이사회의 분명한 지원을 통해 이러한 체계를 뒷받침하면 성과에 대한 책임을 맡은 사람이 부서를 넘나들며 의사결정을 내릴 수 있는 권한도 더욱 강화됩니다.

핵심 요점:

IBM Think와의 인터뷰에서 IBM Consulting Middle East의 총괄 매니징 파트너인 Lula Mohanty는 "AI는 어느 한 사람이 전적으로 책임져서는 안 됩니다. 함께 이끌어가야 합니다."라고 말했습니다. 그러나 기업 전반의 AI 의사결정을 내릴 수 있는 명확한 책임과 권한이 없다면 진정한 의미의 책임 체계는 존재할 수 없습니다.