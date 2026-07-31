진전이 더딘 AI 프로그램의 원인을 미성숙한 기술, 부족한 데이터 준비 수준 또는 미흡한 툴에서 찾기 쉽습니다. 물론 이러한 요소도 중요하지만, 근본적인 원인인 경우는 드뭅니다. 대부분의 경우 AI 확장이 어려운 이유는 더 단순합니다. 바로 의사결정 권한이 C레벨 경영진 전반에 분산되어 있기 때문입니다.
CIO는 인프라를, CDO는 데이터를, CAIO는 전략을, 사업 부문 리더는 활용 사례를 각각 담당하지만, 투자, 우선순위, 거버넌스, 성과에 대한 책임을 하나로 조율하는 단일 의사결정 체계는 존재하지 않습니다.
이사회와 주주들의 관심이 "우리는 AI에 투자하고 있는가?"에서 "AI가 어떤 성과를 내고 있으며, 그 결과에 대한 책임은 누구에게 있는가?"로 옮겨가면서, 불분명한 의사결정 권한은 기업 가치 실현을 가로막는 주요 제약 요인이 되고 있습니다. 다음은 기업 AI에서 불명확한 의사결정 권한이 나타나는 다섯 가지 방식과 이를 해결하는 방법입니다.
AI는 기업 전반의 핵심 과제로 여겨지지만, 책임과 의사결정 권한은 C레벨 경영진 전반에 분산되어 있습니다.¹ 각 역할은 기술, 데이터, 전략, 활용 사례 등 자신에게 주어진 영역을 추진하지만, 처음부터 끝까지의 성과에 대해 명확한 책임을 지거나 부서 간 상충 관계를 조율할 권한을 가진 단일 경영진은 없습니다. 그 결과 투자, 위험, 우선순위, 거버넌스에 관한 의사결정이 제때 이루어지지 못하고, ROI가 기대에 미치지 못했을 때 누구에게 책임이 있는지 파악하기 어려워집니다.
"AI는 어느 한 사람이 전적으로 책임져서는 안 됩니다. 함께 이끌어가야 합니다."
Lula Mohanty, IBM Consulting Middle East 총괄 매니징 파트너
해결 방안:
조직은 성과에 대한 책임을 누가 지는지, 실행을 누가 담당하는지, 그리고 거버넌스를 누가 맡는지를 명확히 구분해야 합니다. 기업 차원의 의사결정 체계를 마련하면 우선순위가 충돌할 때 상충 관계를 효과적으로 조율할 수 있습니다. 또한 부서 간 충돌이 발생했을 때의 에스컬레이션 절차를 마련해 문제를 미루지 않고 적시에 해결할 수 있도록 하는 것도 중요합니다. CEO와 이사회의 분명한 지원을 통해 이러한 체계를 뒷받침하면 성과에 대한 책임을 맡은 사람이 부서를 넘나들며 의사결정을 내릴 수 있는 권한도 더욱 강화됩니다.
핵심 요점:
IBM Think와의 인터뷰에서 IBM Consulting Middle East의 총괄 매니징 파트너인 Lula Mohanty는 "AI는 어느 한 사람이 전적으로 책임져서는 안 됩니다. 함께 이끌어가야 합니다."라고 말했습니다. 그러나 기업 전반의 AI 의사결정을 내릴 수 있는 명확한 책임과 권한이 없다면 진정한 의미의 책임 체계는 존재할 수 없습니다.
C레벨 경영진은 책임 체계를 바로잡더라도 인센티브가 서로 맞지 않으면 여전히 실패할 수 있습니다. 경영진이 AI의 목표에 대해서는 뜻을 같이하더라도, 각자의 인센티브는 여전히 담당 조직의 성과에 묶여 있습니다. CIO는 비용 관리, CDO는 데이터 품질, CAIO는 모델 성능, 사업 부문 리더는 손익(P&L) 성과에 집중합니다.
기업 AI의 성과에 대한 공동의 책임 체계가 없다면 각 경영진은 조직 전체의 ROI가 아니라 자신의 성과 지표를 최적화하는 데 집중하게 됩니다. 예를 들어 조직 전체의 가치를 높이지만 개별 부서의 KPI를 희석시키는 이니셔티브의 우선순위를 낮추거나, 부서 간 공통 역량에 대한 투자를 꺼리거나, 조직 전체에는 도움이 되지만 자신이 담당하는 영역에는 이익이 되지 않는 위험을 회피할 수 있습니다. 시간이 지날수록 AI는 성과의 문제가 아니라 성과 문제로 위장한 조율의 문제가 됩니다.
해결 방안:
AI를 기반으로 한 공동의 비즈니스 성과에 맞춰 경영진의 인센티브와 성과 지표를 정렬하세요. 보상, 투자, 성공 지표를 부서별 성과 지표가 아니라 매출 기여, 비용 혁신, 생산성 향상과 같은 기업 가치 창출에 연계해야 합니다.
핵심 요점:
경영진이 개별적으로 평가받으면 개별적으로 최적화된 의사결정을 내리게 됩니다. AI의 가치는 공동의 성과를 중심으로 인센티브가 정렬될 때에만 실현됩니다.
사업 부문은 AI 활용 사례를 제안하고, 기술팀은 구현 가능성을 평가하며, 데이터 조직은 준비 상태를 점검하고, 또 다른 조직은 전략적 방향을 수립합니다. 그러나 통합된 의사결정 체계가 없다면 AI 이니셔티브의 우선순위는 기업 가치가 아니라 영향력, 시급성 또는 예산을 보유한 조직에 의해 결정됩니다.
"AI를 통해 조직이 보고 이해할 수 있는 범위가 넓어질수록, 리더는 무엇이 중요한지 판단하고 조직 전체의 방향을 이에 맞춰 정렬하며, 일관성과 속도를 갖추고 실행해야 합니다."
Gary Cohn, IBM 부회장, 2026 CEO Study
해결 방안:
분산된 아이디어 발굴 방식에서 벗어나 명확한 가치 기준을 갖춘 중앙 거버넌스 기반의 AI 포트폴리오 운영 체계로 전환하세요. 기업 가치 창출 가능성, 확장성, 데이터 준비 상태, 재사용 가능성과 같은 일관된 기준에 따라 활용 사례를 평가하는 소규모 부서 간 우선순위 결정 협의체를 운영해야 합니다. 또한 이니셔티브를 개별 제안이 아니라 하나의 포트폴리오로 관리하고 우선순위를 정해 투자함으로써, 확장 가능한 실행 계획이 입증된 이니셔티브에만 지속적으로 투자해야 합니다.
핵심 요점:
효과적인 AI 전략은 조직이 측정 가능한 기업 가치를 창출하는 이니셔티브를 어떻게 선정하고, 어떤 순서로 추진하며, 어디에 지속적으로 투자할지를 정의합니다.² 또한 지속적인 투자와 확장이 필요한 이니셔티브의 우선순위를 정할 수 있도록 의사결정 기준, 거버넌스 체계, 자원 배분 모델을 마련합니다.
거버넌스는 흔히 팀이 이미 솔루션을 설계하고 시범 운영한 이후에 검토하는 절차로 여겨지며, AI도 예외는 아닙니다. 그 결과 팀은 프로젝트 후반부에 위험, 규정 준수, 데이터 활용, 모델 책임, 윤리 문제와 관련된 마찰을 겪게 됩니다. 또한 거버넌스가 장애물이라는 인식을 강화하게 되는데, 실제 문제는 거버넌스가 의사결정 과정 초기에 충분히 내재화되지 않았다는 데 있습니다.3
해결 방안:
거버넌스를 처음부터 워크플로에 내재화하세요. 위험 허용 기준, 데이터 사용, 배포 표준, 에스컬레이션 절차를 승인할 권한이 누구에게 있는지 명확히 해야 합니다. IBM과 EY가 Banco do Brasil을 대상으로 진행한 공동 사례 연구는 거버넌스가 AI 혁신을 저해하는 것이 아니라 촉진할 수 있음을 보여줍니다. 공공의 역할을 수행하고 규제상 의무를 지닌 공공 금융기관인 이 은행은 AI를 책임감 있고 투명하게, 그리고 조직 전반에 확장할 수 있도록 활용하기 위한 명확한 전략이 필요했습니다. 이 은행은 모델의 전체 생명주기를 아우르는 포괄적인 AI 거버넌스 프레임워크를 구축하고, 역할과 통제 체계, 모니터링 프로세스를 명확하게 정의했습니다.
핵심 요점:
거버넌스가 병목처럼 느껴지는 이유는 의사결정 권한이 불분명하기 때문입니다. 위험, 데이터, 배포에 대한 권한을 처음부터 명확히 정의하고 이를 워크플로에 내재화하면, 거버넌스는 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 AI를 구현하는 기반이 됩니다.
개념 검증(PoC)은 AI 활용 사례가 특정 조직이나 환경에서는 효과적으로 작동함을 입증할 수 있지만, 이를 확장하려면 인프라, 데이터 접근, 변화 관리, 투자, 규정 준수, 운영 모델 설계 전반에 걸친 의사결정이 필요합니다. 의사결정 권한이 명확하지 않으면 확장의 각 단계마다 다시 합의를 거쳐야 하며, 유망한 시범 운영도 중단되고 맙니다.
해결 방안:
시범 운영을 시작하기 전에 확장 단계의 의사결정 권한을 명확히 정의하세요. 경영진은 누가 시범 운영의 다음 단계 진입 여부를 결정하는지, 누가 확장에 필요한 투자를 담당하는지, 누가 도입을 책임지는지, 누가 기업 차원의 성과를 측정하는지를 명확히 알고 있어야 합니다.⁴
핵심 요점:
확장을 위한 의사결정 모델이 없는 시범 운영은 고립된 실험에 머물 수밖에 없습니다. 조직이 시범 운영 초기부터 누가 다음 단계로의 추진, 투자, 운영화, 성과 측정에 대한 권한을 갖는지 명확히 정의하면, 검증에서 가치 실현으로 이어지는 과정에서 추진력을 잃지 않고 AI 시범 운영을 더욱 효과적으로 확장할 수 있습니다.
AI를 중심에 두는 CEO(워크플로 전반에 AI를 도입하고, 조직 간 협업을 정렬하며, 장기적인 가치 창출에 집중하는 CEO)는 매출 성장률이 17% 더 높은 것으로 나타났습니다.⁵ 이들은 AI가 기술의 문제인 동시에 리더십의 문제라는 점을 이해하고 있습니다. 의사결정 권한을 명확히 한 조직은 AI를 서로 단절된 여러 이니셔티브가 아니라 기업 가치 창출을 위한 유기적인 시스템으로 전환합니다. 이제 중요한 것은 AI에 투자할 것인지가 아니라, 리더십이 그 투자를 대규모 성과로 이어지게 할 수 있는 책임 체계와 권한을 마련했는지입니다.
¹,⁵ 2026 CEO Study, IBM 기업가치연구소(IBV), 2026년 5월 4일
² "How to build a successful AI strategy", IBM Think
³ The enterprise guide to AI governance, IBM 기업가치연구소(IBV), 2024년 10월
⁴ "How to scale AI in 2026: 5 moves for efficiency and governance", IBM Think, 2026년 3월 9일
IBM Consulting 총괄 매니징 파트너