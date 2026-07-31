CAIO와 CEO의 협업: 왜 중요하며 무엇이 필요한가

시카고대학교의 임상 부교수인 Roger Moore가 학생들에게 가장 강조하는 조언이 있다면, AI 관련 의사결정도 다른 비즈니스 의사결정과 다르지 않다는 점입니다. 기술 분야 출신이 많은 현직 또는 예비 CAIO에게는 이것이 쉽지 않은 과제가 될 수 있습니다.

CEO에게 처음부터 '곡선 아래 면적' 같은 기술 용어를 꺼낸다면 이미 설득은 실패한 것입니다. "그렇게 해서는 아무런 성과도 낼 수 없습니다."라고 Moore는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "그들의 언어, 즉 비즈니스의 언어로 소통해야 합니다."

데이터 과학자인 존 모라는 이러한 어려움을 누구보다 잘 알고 있습니다. 그는 광고주를 위해 AI를 활용해 소셜 미디어 콘텐츠를 분류하는 애드테크 기업 Zefr의 최고 AI 책임자(CAIO)입니다. 모라는 AI의 유용성을 동료들에게 설득할 필요가 없습니다. AI는 이미 회사 제품의 핵심 요소이기 때문입니다. 더 어려운 과제는 비즈니스와 기술의 세계를 넘나드는 일입니다.

Mora는 "제 역할이 이제는 우리 팀이 개발하는 AI를 통해 고객에게 최대의 가치를 제공하는 데 그치지 않고, 이러한 툴을 활용해 비즈니스 전반의 생산성을 높일 수 있도록 지원하는 데까지 확대되었다는 사실을 깨닫는 데 시간이 조금 걸렸습니다."라고 말했습니다. "여러 언어를 동시에 구사하는 법을 배워야 했습니다."

Zefr의 고객 대상 모델을 최적화할 때는 정확도, 재현율, 정밀도와 같은 신뢰할 수 있는 지표를 활용할 수 있습니다. 그러나 타사 LLM을 사용할지, 오픈 웨이트 모델을 기반으로 자체 모델을 구축할지, 또는 개발자들이 에이전트를 활용해 코딩 자동화를 어디까지 추진해야 할지와 같은 정답이 없는 의사결정은 훨씬 더 어렵습니다.

모라는 도움이 되었던 점으로 CTO와 함께 기술 부문에 대해서는 명확한 책임을 유지하는 한편, 비즈니스 측면에서는 일방적으로 방향을 제시하기보다 열린 자세를 유지한 것을 꼽았습니다. 그는 이러한 균형은 기업마다 달라질 수 있다고 덧붙였습니다.

현재 대부분의 CEO는 AI가 비즈니스를 혁신할 수 있다고 믿고 있지만, 어떤 AI 이니셔티브를 우선 추진해야 하는지, 이를 어떻게 구현해야 하는지, 그리고 AI에 대한 과장된 기대와 현재 실제 가능한 수준을 어떻게 구분해야 하는지에 대해서는 여전히 도움이 필요합니다.

시카고대학교의 Moore 교수는 CAIO가 "요즘 가장 큰 고민이 무엇입니까?"와 같은 질문으로 대화를 시작할 수 있다고 말했습니다. 이러한 답변은 CAIO가 기술의 역량을 먼저 검토한 뒤 그에 맞는 활용 사례를 거꾸로 찾아내는 대신, 구체적인 비즈니스 문제를 중심으로 AI 정책을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다.

기술은 잠시 제쳐두고 생각해 보세요. 조직과 회사가 추구하는 전략적 사명과 목표는 무엇입니까? IBM 컨설턴트인 Nasif는 이렇게 덧붙였습니다. "조직의 목표를 기준으로 우선순위를 설정한다면, 그 우선순위는 자연스럽게 조직의 방향과 일치하게 됩니다."