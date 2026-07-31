CAIO와 CEO의 협업: 왜 중요하며 무엇이 필요한가

초기에는 성과를 거뒀지만 사일로에 갇혀 있는 AI 활용 사례를 기업 전반으로 확장해야 하는 과제를 맡은 최고 AI 책임자(CAIO)는 C레벨 경영진이 하나의 AI 비전을 중심으로 협력하도록 이끌고 있습니다.
IBM의 Alexandra Nasif가 최고 AI 책임자(CAIO)들에게 가장 큰 어려움이 무엇인지 물으면, 대부분 비슷한 경험을 이야기합니다.
IBM Consulting Americas의 AI Practice Leader인 Nasif는 IBM Think와의 인터뷰에서 "혼자 외딴섬에 있는 것 같은 기분입니다. 전례 없는 크고 어려운 과제를 맡았지만, 이를 수행하는 데 필요한 협업 체계가 제대로 갖춰져 있지 않습니다."라는 이야기를 자주 듣는다고 말했습니다.
이러한 상황은 기업이 AI 시범 운영에서 전사적인 운영 단계로 전환하면서 더욱 흔해지고 있습니다. 초기 AI 혁신을 가속한 분산형 실험은 이제 서로 단절된 시스템과 일관성 없는 관리 체계로 바뀌었습니다.
각 부서는 동일한 자원을 두고 경쟁하고, 중복된 노력을 기울이며, 성과를 기업 전체와 공유하지 않은 채 사일로에 가둬두고 있습니다. 그 결과 ROI는 기대했던 수준에 미치지 못하고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)에 따르면 AI 이니셔티브 가운데 기대한 가치를 창출한 경우는 25%에 불과했으며, 기업 전반으로 확장된 사례는 16%에 그쳤습니다.
경영진은 문제의 원인을 AI 리더십에서 찾기 쉽지만, CAIO들은 AI 관련 의사결정에 대한 명확한 권한과 책임이 없으면 측정 가능한 성과를 내기 어렵다고 말합니다. CEO의 기대와 CAIO가 마주한 운영 현실 사이의 격차가 커질수록 경영진 간 협업은 약해지고, AI 프로젝트는 충분히 성숙하기도 전에 추진이 멈추게 됩니다.
2023년 생성형 AI가 기업 전반으로 빠르게 확산되기 시작했을 때 CEO들은 새로 임명한 CAIO에게 간단한 지시를 내렸습니다. 가능한 한 많은 팀이 AI를 도입하도록 하라는 것이었습니다.
그러나 이제 기업이 AI를 본격적으로 확장하면서 CAIO는 훨씬 더 복잡한 현실에 직면하고 있습니다. 시범 운영 단계에서 각 팀이 서로 다른 AI 솔루션과 데이터 소스를 도입하면서 기업의 AI 생태계는 복잡하게 얽히고 분절되었으며 관리도 훨씬 어려워졌습니다. 그 결과 대기업은 연간 약 1억 4,000만 달러의 비용을 부담하는 것으로 추산됩니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구 책임자인 Jacob Dencik은 IBM Think와의 인터뷰에서 "AI를 기업 전반으로 확장해 실질적인 성과를 내려면 이런 분절된 환경이 심각한 복잡성과 확산의 원인이 될 수 있습니다."라고 말했습니다. "우리 IT 시스템이 수천 개의 AI 에이전트와 자산을 모두 지원해야 한다고요? 그게 과연 어떻게 가능하겠습니까?" 그게 과연 가능할까요?
Dencik은 AI가 클라우드, IoT, 엣지 컴퓨팅과 다른 점은 대부분의 직원이 LLM을 매일 사용하며, 그 활용 방식에 대해 "누구나 자신의 의견을 갖고 있다"는 데 있다고 설명했습니다. 그 결과 CAIO는 다른 경영진보다 더 큰 저항과 반대에 직면하는 경우가 많습니다.
또한 AI는 여러 부서와 다양한 활용 사례에 걸쳐 적용되기 때문에, CAIO는 CFO가 재무를 총괄하거나 CTO가 IT를 총괄하는 것처럼 에이전틱 AI 배포를 본질적으로 총괄하는 권한을 갖고 있지는 않습니다.
명확한 집행 권한이 없는 상황에서 CAIO는 조직의 가장 시급한 비즈니스 목표를 파악하고, AI가 기여할 수 있는 영역을 찾아내며, 동료들이 이해할 수 있는 비즈니스 언어로 설명하는 설득에 의존하는 경우가 많습니다.
시카고대학교의 임상 부교수인 Roger Moore가 학생들에게 가장 강조하는 조언이 있다면, AI 관련 의사결정도 다른 비즈니스 의사결정과 다르지 않다는 점입니다. 기술 분야 출신이 많은 현직 또는 예비 CAIO에게는 이것이 쉽지 않은 과제가 될 수 있습니다.
CEO에게 처음부터 '곡선 아래 면적' 같은 기술 용어를 꺼낸다면 이미 설득은 실패한 것입니다. "그렇게 해서는 아무런 성과도 낼 수 없습니다."라고 Moore는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "그들의 언어, 즉 비즈니스의 언어로 소통해야 합니다."
데이터 과학자인 존 모라는 이러한 어려움을 누구보다 잘 알고 있습니다. 그는 광고주를 위해 AI를 활용해 소셜 미디어 콘텐츠를 분류하는 애드테크 기업 Zefr의 최고 AI 책임자(CAIO)입니다. 모라는 AI의 유용성을 동료들에게 설득할 필요가 없습니다. AI는 이미 회사 제품의 핵심 요소이기 때문입니다. 더 어려운 과제는 비즈니스와 기술의 세계를 넘나드는 일입니다.
Mora는 "제 역할이 이제는 우리 팀이 개발하는 AI를 통해 고객에게 최대의 가치를 제공하는 데 그치지 않고, 이러한 툴을 활용해 비즈니스 전반의 생산성을 높일 수 있도록 지원하는 데까지 확대되었다는 사실을 깨닫는 데 시간이 조금 걸렸습니다."라고 말했습니다. "여러 언어를 동시에 구사하는 법을 배워야 했습니다."
Zefr의 고객 대상 모델을 최적화할 때는 정확도, 재현율, 정밀도와 같은 신뢰할 수 있는 지표를 활용할 수 있습니다. 그러나 타사 LLM을 사용할지, 오픈 웨이트 모델을 기반으로 자체 모델을 구축할지, 또는 개발자들이 에이전트를 활용해 코딩 자동화를 어디까지 추진해야 할지와 같은 정답이 없는 의사결정은 훨씬 더 어렵습니다.
모라는 도움이 되었던 점으로 CTO와 함께 기술 부문에 대해서는 명확한 책임을 유지하는 한편, 비즈니스 측면에서는 일방적으로 방향을 제시하기보다 열린 자세를 유지한 것을 꼽았습니다. 그는 이러한 균형은 기업마다 달라질 수 있다고 덧붙였습니다.
현재 대부분의 CEO는 AI가 비즈니스를 혁신할 수 있다고 믿고 있지만, 어떤 AI 이니셔티브를 우선 추진해야 하는지, 이를 어떻게 구현해야 하는지, 그리고 AI에 대한 과장된 기대와 현재 실제 가능한 수준을 어떻게 구분해야 하는지에 대해서는 여전히 도움이 필요합니다.
시카고대학교의 Moore 교수는 CAIO가 "요즘 가장 큰 고민이 무엇입니까?"와 같은 질문으로 대화를 시작할 수 있다고 말했습니다. 이러한 답변은 CAIO가 기술의 역량을 먼저 검토한 뒤 그에 맞는 활용 사례를 거꾸로 찾아내는 대신, 구체적인 비즈니스 문제를 중심으로 AI 정책을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다.
기술은 잠시 제쳐두고 생각해 보세요. 조직과 회사가 추구하는 전략적 사명과 목표는 무엇입니까? IBM 컨설턴트인 Nasif는 이렇게 덧붙였습니다. "조직의 목표를 기준으로 우선순위를 설정한다면, 그 우선순위는 자연스럽게 조직의 방향과 일치하게 됩니다."
CEO, CAIO 및 다른 경영진 사이에서 발생하는 의견 충돌은 반드시 부정적인 것만은 아닙니다. 경우에 따라서는 AI를 효과적으로 도입하는 핵심 동력이 될 수도 있습니다.
CAIO는 조직의 기존 AI 전략에 견제와 균형을 제공하는 건설적인 문제 제기자의 역할을 할 수도 있습니다.
조직이 지나치게 신중한 성향이라면 CAIO는 일시적으로 최고 혁신 책임자와 같은 역할을 수행하며 동료들이 더 과감한 시도를 하도록 독려할 수 있습니다. 예를 들어 자동 리드 생성 툴이나 회의 노트 작성 에이전트처럼 초기 성과가 확인된 고효과·저위험 AI 활용 사례를 적극적으로 확대하자고 제안할 수 있습니다.
반대로 CEO가 명확한 비즈니스 목표나 성과를 측정할 KPI도 마련하지 않은 채 AI를 지나치게 공격적으로 추진하는 경우에는 CAIO가 기대 수준을 조정하고, 보다 현실적인 목표를 설정하며, 어떤 AI 이니셔티브에 투자할 가치가 있는지 판단하도록 지원할 수 있습니다.
예를 들어 CAIO는 재무 분석가들에게 더 유행하는 LLM 대신, 정확도는 더 높고 비용은 더 낮은 기존의 신경망 기반 재무 예측 모델을 계속 사용하도록 설득할 수 있습니다.
이러한 건설적인 긴장 관계는 C레벨 경영진 사이에 높은 수준의 신뢰가 유지될 때만 효과를 발휘합니다. 이해관계자, 특히 CEO는 피드백을 열린 마음으로 받아들이고 새로운 근거에 따라 정책을 조정할 의지가 있어야 합니다. 물론 어느 정도의 이견은 혁신을 촉진할 수 있지만, CEO와 CAIO는 공동의 비즈니스 목표를 중심으로 뜻을 모으고 이를 실행해야 합니다. 그렇지 않으면 실험 단계에 계속 머무를 위험이 있습니다.
CEO와 CAIO는 전략적 정렬뿐 아니라 운영 구조도 다시 검토할 필요가 있습니다. 기술 자문가인 Mike Mason의 말처럼 “AI는 조직에 이미 존재하던 근본적인 문제를 드러낼 뿐”입니다.
글로벌 기술 컨설팅 기업 Thoughtworks의 전 최고 AI 책임자(CAIO)였던 Mike Mason은 “거버넌스가 미흡하거나 비즈니스 전략을 실행으로 연결하는 체계가 불분명하다면 AI가 그 문제를 해결해 주지는 않습니다.”라고 말했습니다. “오히려 AI는 조직의 취약한 부분을 더욱 드러낼 것이라고 생각합니다.”
가장 먼저 살펴볼 것은 상위 수준의 인프라가 지나치게 분산되고 파편화되어 있지는 않은지 확인하는 것입니다. 2025년 IBV 보고서에 따르면 허브 앤 스포크 또는 중앙집중형 AI 프레임워크를 도입한 조직은 완전 분산형 아키텍처를 사용하는 조직보다 ROI가 36% 더 높은 것으로 나타났습니다.
허브 앤 스포크 방식은 팀의 자율성과 통합된 관리 체계의 균형을 목표로 합니다. 각 부서는 AI 배포에 대해 제한적인 통제권과 책임을 유지하는 반면, 중앙 AI 팀은 개발, IT 및 사이버 보안 조직의 지원을 받아 거버넌스, 프로비저닝 및 모니터링을 총괄합니다. 또한 최신 IBV 연구에 따르면 이러한 프로세스를 자동화한 조직은 AI 이니셔티브를 확장할 가능성이 13배 더 높은 것으로 나타났습니다.
이러한 아키텍처 변화에 따라 CEO는 AI 예산을 관리하고 AI 관련 정책을 집행할 권한을 포함해 더 많은 권한을 CAIO에게 부여해야 할 수도 있습니다. CEO는 이해관계자들에게 우선순위를 명확히 전달하고, 자신의 행동을 통해 비즈니스 중심의 AI 의사결정을 몸소 실천해야 합니다.
Nasif는 “그 비전을 조직 전반에 충분히 설득하지 못하면 조직은 분산된 상태에서 정체될 수밖에 없습니다.”라고 말했습니다.
AI 역량이 발전하고 확대됨에 따라 CAIO의 역할도 AI 전도사에서 구현과 오케스트레이션을 이끄는 역할로 변화하고 있습니다. 이는 CEO와 협력해 팀이 비즈니스 성과에 집중하도록 하고, 견고한 거버넌스 체계를 바탕으로 조직의 방향을 일치시키며, AI의 새로운 역량에 발맞춰 대응하도록 하는 것을 의미합니다.
Dencik은 "최고 AI 책임자의 역할은 단순히 전략을 수립하고 활용 사례를 정의하는 데 그치지 않고, 조직의 혁신을 주도하는 방향으로 발전하고 있습니다."라고 말했습니다. "경영진의 정렬이 강화되는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그 정렬이 조직과 운영 방식 전반에 뿌리내려야 비로소 AI를 성공적으로 확장하고 지속적인 혁신을 이어갈 수 있습니다."
IBM Consulting Americas AI Practice Leader
IBM 기업가치연구소(IBV) 연구 책임자