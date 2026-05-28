경기 진행 속도가 분석을 앞지르면 팬 경험은 저하됩니다. 노동 집약적인 워크플로로 인해 분석가는 경기를 해설하기보다 데이터를 정리하는 데 시간을 쓰게 됩니다. 이러한 부담은 라이브 경기 중 분석 정보 제공 속도를 극도로 늦춥니다. 그리고 컨텍스트 기반 분석 정보가 경기 속도를 따라가지 못하면 팬들은 흥미를 잃게 되고 이는 UFC의 주요 경쟁사에 기회를 제공하게 됩니다.



UFC에는 원시 데이터를 실시간 분석 정보로 전환할 수 있는 더 빠르고 스마트한 방법이 필요했습니다.