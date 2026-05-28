UFC는 세계에서 가장 강렬하고 빠르게 전개되는 스포츠 경험 중 하나를 제공합니다. 모든 이벤트에서는 방대한 양의 경기 데이터, 과거 대진 기록 및 선수 통계가 생성됩니다.
하지만 상당수 데이터는 충분히 활용되지 못했습니다. 수작업 분석 워크플로는 원시 데이터를 방송 활용이 가능한 분석 정보로 전환하는 과정을 지연시켰습니다.
데이터 기반 스토리텔링에 대한 시청자 기대가 높아지면서 명확한 불균형이 나타났습니다. 경기는 계속 확장되고 있었지만, 수작업 기반 분석 정보 생성은 그렇지 못했습니다.
경기 진행 속도가 분석을 앞지르면 팬 경험은 저하됩니다. 노동 집약적인 워크플로로 인해 분석가는 경기를 해설하기보다 데이터를 정리하는 데 시간을 쓰게 됩니다. 이러한 부담은 라이브 경기 중 분석 정보 제공 속도를 극도로 늦춥니다. 그리고 컨텍스트 기반 분석 정보가 경기 속도를 따라가지 못하면 팬들은 흥미를 잃게 되고 이는 UFC의 주요 경쟁사에 기회를 제공하게 됩니다.
UFC에는 원시 데이터를 실시간 분석 정보로 전환할 수 있는 더 빠르고 스마트한 방법이 필요했습니다.
Grant Norris-Jones
TKO 글로벌 파트너십 총괄
IBM과의 이번 파트너십은 UFC 역사상 가장 중요한 이정표 중 하나이며 팬들이 스포츠를 경험하는 방식을 바꾸는 게임 체인저입니다. ”
UFC는 IBM과 협력해 요청 시 고유한 분석 정보와 고급 분석을 생성하는 AI 기반 플랫폼인 UFC Insights Engine을 구축했습니다. 또한 UFC 편집자는 자연어를 사용해 방대한 경기 데이터 라이브러리를 탐색할 수 있게 되었습니다.
그 결과 원시 데이터를 전략적이고 스토리 중심의 경쟁 우위로 전환하는 결정적인 흐름 변화가 이루어졌습니다.
UFC Insights Engine은 방송 및 디지털 채널에 영향력 있고 창의적인 스토리라인을 제공하고 데이터에서 분석 정보까지의 과정을 가속화하며 콘텐츠 제작 역량을 크게 확장합니다.
팬들은 선수와 경기 구도에 대해 더 깊이 이해할 수 있게 됩니다. 또한 모든 디지털 채널에서 더욱 빠르고 역동적인 콘텐츠를 접할 수 있습니다.
분석가는 수작업 데이터 준비에 훨씬 적은 시간을 사용하게 됩니다. 그 결과 각 이벤트의 가치를 높이는 전략적 스토리텔링에 집중할 수 있게 됩니다.
이제 브랜드는 지속적인 팬 참여를 위해 설계된 확장 가능한 인프라 위에서 운영됩니다. 또한 빠르게 변화하는 데이터 기반 스포츠 산업에서 경쟁 우위를 강화합니다.
UFC는 언제나 강렬함과 볼거리 위에서 성장해 왔습니다. 이제 AI 기반 분석을 통해 경기만큼 강력한 분석 정보를 제공할 수 있게 되었습니다. 실시간 환경에서는 격투 스포츠, 소매업 또는 보험업 어느 분야에 있든 지연 자체가 리스크가 됩니다. UFC 사례는 해석 역량을 확장하지 않은 채 성과만 확장하면 마찰이 발생한다는 점을 보여줍니다. 그 격차를 줄이면 속도는 전략이 되고 분석 정보는 경쟁 우위가 됩니다.