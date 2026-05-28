AI의 미래는 어떤 선택을 하느냐에 달려 있습니다

AI는 더 빠르게 움직일 수 있도록 도와주지만 속도만으로는 차별화될 수 없습니다. 앞으로 몇 년은 위험을 받아들이고 미래를 위해 재투자하며 명확한 의도를 갖고 이끄는 리더에게 기회를 제공할 것입니다.
AI 칩을 들고 있는 손

현재의 AI. 2030년의 AI.

AI의 가장 큰 위험이 뒤처지는 것이 아니라 차별성을 잃는 것이라면 어떨까요? AI가 주류가 되었을 때 대부분의 기업은 안전한 선택을 했습니다. 기존 프로세스에 AI를 적용하고 더 빠르게 움직이며 점진적인 효율성을 확보하는 방식이었습니다. 진전은 있었습니다. 하지만 그것만으로 경쟁사와 차별화되기에 충분할까요? 이제는 어려운 결정을 내리고 가치 창출 방식을 재구성하며 어디에서 분명한 차별성을 가질지 결정해야 할 때입니다.

VR을 사용하는 남성
연구 분석 정보 53% 경영진의 상당수는 2030년까지 AI가 자사 산업의 비즈니스 모델을 변화시킬 것이라고 답했습니다.¹ 64% 경영진의 상당수는 2030년까지 경쟁 우위가 리소스 최적화보다 혁신에서 비롯될 것이라고 답했습니다.¹ 79% 경영진의 상당수는 2030년까지 AI가 매출에 상당한 기여를 할 것이라고 답했습니다.¹
2030년을 위해 고려해야 할 5가지
상파울루에서 휴대전화를 들고 걷는 비즈니스맨
지금은 기다릴 때가 아닙니다

2030년의 경쟁력은 오늘 내리는 AI 관련 결정에 달려 있습니다. 제품, 서비스 및 비즈니스 모델 등 비즈니스 핵심에 AI를 내재화하는 것이 핵심입니다. CFO는 이를 주도할 최적의 위치에 있으며 지금이 바로 행동해야 할 시점입니다.

 그 이유 알아보기
조용한 오피스 부스에서 독립적으로 업무를 수행하는 비즈니스 전문가의 모습으로, 현대적인 공유 워크스페이스에서의 집중된 생산성을 보여주는 장면
미래를 위해 재투자하기

AI 기반 생산성 향상은 단순한 효율성 이상의 의미를 가지며 새로운 가능성을 열어줍니다. 핵심은 오늘 확보한 AI 기반 절감 효과를 미래에 재투자하는 것입니다. 2030년까지 이러한 비용 절감 효과를 미래 AI 확장에 활용하는 기업은 새로운 비즈니스 모델을 만들고 혁신을 촉진하며 새로운 수익을 창출할 수 있을 것입니다.
현대적인 지하철역 계단을 올라가는 익명의 남성을 아래 뒤쪽에서 촬영한 장면 세련된 복장을 한 아프리카계 미국인 승객이 비어 있는 에스컬레이터 옆을 지나가는 모습.
AI 시대의 차별화

AI가 보편화될수록 획일화는 경쟁력을 위협하는 요소가 됩니다. 2030년까지 기업은 자사 비즈니스를 반영하는 언어 모델과 AI 우선 프로세스를 구축해야 합니다. 자신의 데이터, 워크플로 및 전략을 중심으로 AI를 구축하는 리더는 차별성을 성장 동력으로 전환할 수 있습니다.
대규모 산업 환경의 자동화 창고 현장에서 두 전문가가 생산 흐름과 재고 관리를 논의하며 운영 상황을 검토하는 장면.
AI가 일하고 사람은 이끕니다

AI가 업무를 수행할 수 있게 되었지만 인간의 리더십은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 2030년까지 사람의 역할은 직접 일을 수행하는 것에서 일을 이끄는 방향으로 전환될 것입니다. 인간과 AI의 협업이 확대될수록 인간의 판단력, 창의성 및 책임감은 더 나은 의사결정을 가능하게 하고 혁신을 촉진하며 사람들이 더욱 의미 있는 업무에 집중할 수 있도록 지원할 것입니다.
2024 IBM Think 행사 장면
AI는 현재이고 양자는 다음 단계입니다

오늘날 AI에 대한 관심을 넘어 또 다른 혁신인 양자 컴퓨팅이 빠르게 부상하고 있습니다. 2030년까지는 일찍 준비한 기업이 가장 큰 혜택을 얻을 것입니다. 실험과 협업을 기반으로 한 양자 준비는 미래 적합성과 장기적인 경쟁 우위를 위한 투자입니다.
명확성이 경쟁 우위입니다

앞으로 몇 주 동안 이러한 주제와 리더들이 이를 어떻게 해결하고 있는지 더 깊이 다룰 예정입니다. 새로운 정보가 공개될 때마다 받아보고 AI 우선 조직을 만들어가는 인사이트를 확인해 보세요.

  1. 뉴스레터 구독
  2. Think Leadership 살펴보기
각주

1The enterprise in 2030, IBM 기업가치연구소(IBV), 2026년 1월.