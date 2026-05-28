AI의 가장 큰 위험이 뒤처지는 것이 아니라 차별성을 잃는 것이라면 어떨까요? AI가 주류가 되었을 때 대부분의 기업은 안전한 선택을 했습니다. 기존 프로세스에 AI를 적용하고 더 빠르게 움직이며 점진적인 효율성을 확보하는 방식이었습니다. 진전은 있었습니다. 하지만 그것만으로 경쟁사와 차별화되기에 충분할까요? 이제는 어려운 결정을 내리고 가치 창출 방식을 재구성하며 어디에서 분명한 차별성을 가질지 결정해야 할 때입니다.