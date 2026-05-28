AI는 더 빠르게 움직일 수 있도록 도와주지만 속도만으로는 차별화될 수 없습니다. 앞으로 몇 년은 위험을 받아들이고 미래를 위해 재투자하며 명확한 의도를 갖고 이끄는 리더에게 기회를 제공할 것입니다.
AI의 가장 큰 위험이 뒤처지는 것이 아니라 차별성을 잃는 것이라면 어떨까요? AI가 주류가 되었을 때 대부분의 기업은 안전한 선택을 했습니다. 기존 프로세스에 AI를 적용하고 더 빠르게 움직이며 점진적인 효율성을 확보하는 방식이었습니다. 진전은 있었습니다. 하지만 그것만으로 경쟁사와 차별화되기에 충분할까요? 이제는 어려운 결정을 내리고 가치 창출 방식을 재구성하며 어디에서 분명한 차별성을 가질지 결정해야 할 때입니다.
2030년의 경쟁력은 오늘 내리는 AI 관련 결정에 달려 있습니다. 제품, 서비스 및 비즈니스 모델 등 비즈니스 핵심에 AI를 내재화하는 것이 핵심입니다. CFO는 이를 주도할 최적의 위치에 있으며 지금이 바로 행동해야 할 시점입니다.
AI 기반 생산성 향상은 단순한 효율성 이상의 의미를 가지며 새로운 가능성을 열어줍니다. 핵심은 오늘 확보한 AI 기반 절감 효과를 미래에 재투자하는 것입니다. 2030년까지 이러한 비용 절감 효과를 미래 AI 확장에 활용하는 기업은 새로운 비즈니스 모델을 만들고 혁신을 촉진하며 새로운 수익을 창출할 수 있을 것입니다.
AI가 보편화될수록 획일화는 경쟁력을 위협하는 요소가 됩니다. 2030년까지 기업은 자사 비즈니스를 반영하는 언어 모델과 AI 우선 프로세스를 구축해야 합니다. 자신의 데이터, 워크플로 및 전략을 중심으로 AI를 구축하는 리더는 차별성을 성장 동력으로 전환할 수 있습니다.
AI가 업무를 수행할 수 있게 되었지만 인간의 리더십은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 2030년까지 사람의 역할은 직접 일을 수행하는 것에서 일을 이끄는 방향으로 전환될 것입니다. 인간과 AI의 협업이 확대될수록 인간의 판단력, 창의성 및 책임감은 더 나은 의사결정을 가능하게 하고 혁신을 촉진하며 사람들이 더욱 의미 있는 업무에 집중할 수 있도록 지원할 것입니다.
오늘날 AI에 대한 관심을 넘어 또 다른 혁신인 양자 컴퓨팅이 빠르게 부상하고 있습니다. 2030년까지는 일찍 준비한 기업이 가장 큰 혜택을 얻을 것입니다. 실험과 협업을 기반으로 한 양자 준비는 미래 적합성과 장기적인 경쟁 우위를 위한 투자입니다.
Mohamad Ali
IBM Consulting 수석 부사장
AI는 단순히 비즈니스 모델을 개선하는 데 그치지 않습니다. 2030년에는 AI가 비즈니스 모델 그 자체가 될 것입니다. ”