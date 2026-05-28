정체된 AI 프로그램이 취약한 기술력을 반영하며 그 결과 ROI 부족으로 이어진다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 냉정한 현실은 AI 프로그램에서 의미 있는 성과가 나오지 않는 이유가 이를 대규모로 지원하도록 설계되지 않은 리더십 시스템에 있다는 점입니다.



전략, 거버넌스, 문화, 인재 및 기술은 각자 좋은 의도로 움직이지만 하나의 시스템처럼 함께 움직이는 경우는 드뭅니다. 그 결과는 많은 조직에서 반복해서 나타납니다. 확장되지 못하는 시범 운영, 지연되는 의사 결정, 너무 늦게 발견되는 위험, 그리고 많은 노력을 기울이고도 성과를 내지 못하는 팀들입니다.



이 시리즈의 목적은 AI 이니셔티브가 어디에서 무너지는지를 명확히 보여주고 ROI를 달성하기 위해 리더십 팀이 무엇을 바꿔야 하는지를 분명하게 제시하는 것입니다.