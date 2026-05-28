앞으로 몇 주 동안 ROI를 지속적으로 저해하는 리더십 불일치 문제를 살펴보고, 무엇보다 이를 바로잡기 위해 필요한 요소를 소개할 예정입니다.
정체된 AI 프로그램이 취약한 기술력을 반영하며 그 결과 ROI 부족으로 이어진다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 냉정한 현실은 AI 프로그램에서 의미 있는 성과가 나오지 않는 이유가 이를 대규모로 지원하도록 설계되지 않은 리더십 시스템에 있다는 점입니다.
전략, 거버넌스, 문화, 인재 및 기술은 각자 좋은 의도로 움직이지만 하나의 시스템처럼 함께 움직이는 경우는 드뭅니다. 그 결과는 많은 조직에서 반복해서 나타납니다. 확장되지 못하는 시범 운영, 지연되는 의사 결정, 너무 늦게 발견되는 위험, 그리고 많은 노력을 기울이고도 성과를 내지 못하는 팀들입니다.
이 시리즈의 목적은 AI 이니셔티브가 어디에서 무너지는지를 명확히 보여주고 ROI를 달성하기 위해 리더십 팀이 무엇을 바꿔야 하는지를 분명하게 제시하는 것입니다.
대부분의 기업에서 AI는 이미 이사회 수준의 우선 과제입니다. 하지만 자금 조달 모델, 인센티브 및 운영 방식은 여전히 과거에 머물러 있습니다. 그 결과: 경영진은 자신감을 보이지만 실행 단계에서는 마찰이 발생합니다. 리더가 의도와 실행 사이의 간극을 어떻게 메워 AI 프로그램을 시범 운영에서 실제 비즈니스 성과로 전환할 수 있는지 알아보세요.
팀이 이미 솔루션을 구축한 이후에야 위험 논의가 시작되고 추진 속도는 급격히 느려집니다. 그 결과 속도와 통제 사이에서 선택해야 하는 상황에 놓이게 됩니다. 성과가 높은 조직이 거버넌스를 초기부터 내재화해 보호 장치를 장애물이 아닌 가속 요소로 전환하는 방법을 알아보세요.
책임 주체가 명확하지 않습니다. 의사결정은 지연됩니다. 중간 관리자들은 주저합니다. 진행이 더뎌지는 것은 느껴지지만 왜 계속 정체되는지 정확히 파악하기 어렵습니다. 실질적인 변화를 이끌어내기 위해 역할, 인센티브 및 의사결정 권한의 명확성이 왜 중요한지 살펴보겠습니다.
팀은 역할과 역량이 발전하는 속도보다 더 빠르게 실험하고 있거나, 반대로 불확실성 때문에 움직이지 못하고 있을 수 있습니다. 공식적인 감독 없이 AI를 사용하는 Shadow AI가 확산되면서 의사결정과 데이터 관리에 영향을 미치고 있습니다. 리더가 새로운 업무 방식에 맞춰 인재 모델을 어떻게 조정할 수 있는지 자세히 설명하겠습니다.
거창한 AI 계획이 취약한 아키텍처와 단절된 데이터 환경 위에 구축되면 훌륭한 아이디어도 실제 워크플로에서 살아남기 어렵습니다. 플랫폼, 데이터 및 운영 전반의 정렬이 어떻게 복잡성을 경쟁력으로 전환하는 데 도움이 되는지 알아보세요.