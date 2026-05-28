AI ROI 난제 해결하기

IBM 본사의 파란 계단 이미지

AI 투자는 급증하고 있지만 왜 수익은 여전히 기대에 미치지 못할까요?

앞으로 몇 주 동안 ROI를 지속적으로 저해하는 리더십 불일치 문제를 살펴보고, 무엇보다 이를 바로잡기 위해 필요한 요소를 소개할 예정입니다.
95% 조직의 상당수가 생성형 AI에서 거의 또는 전혀 ROI를 얻지 못했다고 보고합니다.¹ 40% AI 프로젝트의 상당수는 실제 운영 환경까지 도달하지 못합니다.¹
상파울루의 흰색 돌 벤치에 앉아 있는 두 남성의 발 부분 클로즈업 이미지.

불일치는 추진력을 약화시킵니다

정체된 AI 프로그램이 취약한 기술력을 반영하며 그 결과 ROI 부족으로 이어진다고 생각하기 쉽습니다. 하지만 냉정한 현실은 AI 프로그램에서 의미 있는 성과가 나오지 않는 이유가 이를 대규모로 지원하도록 설계되지 않은 리더십 시스템에 있다는 점입니다.

전략, 거버넌스, 문화, 인재 및 기술은 각자 좋은 의도로 움직이지만 하나의 시스템처럼 함께 움직이는 경우는 드뭅니다. 그 결과는 많은 조직에서 반복해서 나타납니다. 확장되지 못하는 시범 운영, 지연되는 의사 결정, 너무 늦게 발견되는 위험, 그리고 많은 노력을 기울이고도 성과를 내지 못하는 팀들입니다.

이 시리즈의 목적은 AI 이니셔티브가 어디에서 무너지는지를 명확히 보여주고 ROI를 달성하기 위해 리더십 팀이 무엇을 바꿔야 하는지를 분명하게 제시하는 것입니다.

다섯 가지 불일치 문제 미리 보기

대부분의 기업에서 AI는 이미 이사회 수준의 우선 과제입니다. 하지만 자금 조달 모델, 인센티브 및 운영 방식은 여전히 과거에 머물러 있습니다. 그 결과: 경영진은 자신감을 보이지만 실행 단계에서는 마찰이 발생합니다.  리더가 의도와 실행 사이의 간극을 어떻게 메워 AI 프로그램을 시범 운영에서 실제 비즈니스 성과로 전환할 수 있는지 알아보세요.

안뜰을 걸어가는 비즈니스맨들.

팀이 이미 솔루션을 구축한 이후에야 위험 논의가 시작되고 추진 속도는 급격히 느려집니다. 그 결과 속도와 통제 사이에서 선택해야 하는 상황에 놓이게 됩니다. 성과가 높은 조직이 거버넌스를 초기부터 내재화해 보호 장치를 장애물이 아닌 가속 요소로 전환하는 방법을 알아보세요.

현대적인 오피스 테라스에서 진행되는 비즈니스 파트너 미팅

책임 주체가 명확하지 않습니다. 의사결정은 지연됩니다. 중간 관리자들은 주저합니다. 진행이 더뎌지는 것은 느껴지지만 왜 계속 정체되는지 정확히 파악하기 어렵습니다. 실질적인 변화를 이끌어내기 위해 역할, 인센티브 및 의사결정 권한의 명확성이 왜 중요한지 살펴보겠습니다.

유리벽 회의실에 앉아 화상 회의 화면을 통해 하이브리드 회의에 참여 중인 두 전문가.

팀은 역할과 역량이 발전하는 속도보다 더 빠르게 실험하고 있거나, 반대로 불확실성 때문에 움직이지 못하고 있을 수 있습니다. 공식적인 감독 없이 AI를 사용하는 Shadow AI가 확산되면서 의사결정과 데이터 관리에 영향을 미치고 있습니다. 리더가 새로운 업무 방식에 맞춰 인재 모델을 어떻게 조정할 수 있는지 자세히 설명하겠습니다.

횡단보도를 건너는 사람들 군중의 항공 촬영 이미지.

거창한 AI 계획이 취약한 아키텍처와 단절된 데이터 환경 위에 구축되면 훌륭한 아이디어도 실제 워크플로에서 살아남기 어렵습니다. 플랫폼, 데이터 및 운영 전반의 정렬이 어떻게 복잡성을 경쟁력으로 전환하는 데 도움이 되는지 알아보세요.

A
명확성이 경쟁 우위입니다
 

앞으로 몇 주 동안 실제 사례와 리더십 팀의 대응 방식을 바탕으로 각 불일치 문제를 다룰 예정입니다. 각 기사가 공개될 때마다 받아보고 AI 주도 조직이 실제로 어떻게 운영되고 있는지를 형성하는 인사이트를 확인해 보세요.

  1. 뉴스레터 구독
  2. Think Leadership 살펴보기
각주

1 The GenAI Divide: State of AI in Business in 2025, MIT NANDA, 2025년 7월