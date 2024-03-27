AI의 '숨겨진 인물들': 윤리적 혁신의 새로운 시대를 여는 여성들

세계 최초의 최고 AI 윤리 책임자인 Kay Firth Butterfield, 윤리적 AI 표준에 대한 이니셔티브를 주도하는 NIST의 Elham Tabassi, AI 평등을 옹호하는 EqualAI 및 NAIAC의 Miriam Vogel, Salesforce의 Paula Goldman, 책임감 있는 AI 사용을 옹호하는 Credo AI의 Navrina Singh과 같은 여성들은 이 분야에서 이 분야를 이끄는 수많은 여성 사례 중 일부에 불과합니다.

기술 분야의 다른 저명한 여성 인사로는 AI 이미지 인식에 기여하고 포용적이고 윤리적인 AI 개발을 옹호한 것으로 유명한 스탠포드 대학 인간 중심 AI 연구소의 Fei-Fei Li, AI 시스템 내의 편향성을 강조하고 완화하는 Algorithmic Justice League의 설립자인 Joy Buolamwini, 세계 최고의 AI 연구 조직 중 하나의 운영 전략을 책임지고 있는 DeepMind의 Lila Ibrahim, 중요한 AI 거버넌스, 윤리, 책임, 책임감 있는 혁신 문제를 해결하는 데 앞장서고 있는 IBM의 글로벌 AI 윤리 책임자인 Francesca Rossi 등이 있습니다.

이들은 이 분야를 선도하는 정말 많은 여성들의 사례 중 일부에 불과합니다. 여성을 대화와 보도에서 배제하면 책임감 있는 혁신에 필요한 다양한 관점을 간과할 뿐만 아니라, AI 개발에서 윤리, 거버넌스, 사회적 영향에 대한 고려의 중요한 역할을 인식할 수 없습니다. 이제는 혁신이 발명만큼이나 그 영향력이 중요함을 인정하는 비판적인 재평가가 필요한 때입니다.

Oxford Economics의 사고 리더십 담당 이사인 Debra D’Agostino는 IBM IBM 기업가치연구소(IBV)에서 실시한 연구에서 AI의 진화에서 다양한 리더십의 중요성을 강조합니다. 그녀는 여성이 꼭 IT 전문가가 아니어도 AI 혁신을 주도할 수 있다는 점을 강조합니다. 이 연구에 따르면 여성은 이미 남성보다 AI를 사용하여 콘텐츠를 생성, 편집, 요약할 가능성이 더 높으며, 40%는 생성형 AI를 사용하여 생산성이 10% 이상 증가했다고 답했습니다. D’ Agostino는 AI가 비즈니스나 팀의 고유한 요구 사항과 능력을 어떻게 보완할 수 있는지 이해하고 예측하는 것만은 IT에서 적합한 인재와 협력하는 것만큼이나 중요하다고 말했습니다.

여성 역사의 달이 막바지에 이르고 있지만, AI 분야에서 여성의 기여는 더 공평한 기술을 위한 길을 닦을 뿐만 아니라, 그 가능성을 실현하고 AI가 우리 사회에 가하는 즉각적인 문제와 장기적인 문제를 직면하고 완화하는 데 중요합니다. 이들의 작업은 글로벌 커뮤니티로서 우리 삶에 AI를 통합하는 방식에 대한 표준을 정립하고 있습니다.

AI의 미래는 오늘도 쓰여지고 있으며, 여성은 내러티브 속 조연일 뿐만 아니라 이야기의 주인공이기도 합니다. 앞으로 나아갈 때 AI 발전의 진정한 척도는 기술적 역량에 그치지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이 기술을 활용하여 공동의 가치를 반영하고, 공동의 과제를 해결하며, 소수의 특권층뿐만 아니라 사회 모두가 혁신의 혜택을 누릴 수 있는 세상을 만드는 방법이 중요합니다.