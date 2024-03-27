AI의 '숨겨진 인물들': 윤리적 혁신의 새로운 시대를 여는 여성들

3월 말에는 여성 역사의 달이 끝납니다. 한 달 내내 여성 문제와 사회에 대한 기여에 대해 더 많은 관심을 가졌음에도 불구하고, 과거와 현재의 여성의 성공이 기술 산업에서 얼마나 필수적인지 인식하지 못하면 대화가 불완전할 수 있습니다. 특히 여성들은 생성형 AI 분야에서 전례 없는 글로벌 혁신의 새로운 시대를 향해 매일 앞장서 나아가고 있습니다.
그러나 몇 달 전에 나온 New York Times의 기사는 현재 AI 환경에서 가장 큰 기여를 한 사람들을 명단에 포함시키지 못했습니다. 이 기사는 오랫동안 기술 분야에서 여성의 기여를 최소한으로 줄여온 광범위한 내러티브를 반영한다는 비판을 받았습니다. 이러한 내러티브는 AI와 기술 분야에서 여성의 기여는 부수적인 것이라고 말하지만, 우리는 이것이 사실이 아님을 알고 있습니다. 실제로 여성들은 이 분야의 혁신과 지속적인 발전의 핵심입니다.
여성들은 수년 동안 AI 개발은 알고리즘을 코딩하고 구성하는 사람들의 전유물이라는 낡은 관념에 도전해 왔습니다. AI 개발은 변화하고 있지만 여전히 남성이 압도적으로 많은 분야입니다. 많은 사람이 커리어 전반에 걸쳐 윤리와 투명성을 중심으로 책임감 있는 AI 혁신을 주도해 왔습니다.
세계 최초의 최고 AI 윤리 책임자인 Kay Firth Butterfield, 윤리적 AI 표준에 대한 이니셔티브를 주도하는 NIST의 Elham Tabassi, AI 평등을 옹호하는 EqualAI 및 NAIAC의 Miriam Vogel, Salesforce의 Paula Goldman, 책임감 있는 AI 사용을 옹호하는 Credo AI의 Navrina Singh과 같은 여성들은 이 분야에서 이 분야를 이끄는 수많은 여성 사례 중 일부에 불과합니다.
기술 분야의 다른 저명한 여성 인사로는 AI 이미지 인식에 기여하고 포용적이고 윤리적인 AI 개발을 옹호한 것으로 유명한 스탠포드 대학 인간 중심 AI 연구소의 Fei-Fei Li, AI 시스템 내의 편향성을 강조하고 완화하는 Algorithmic Justice League의 설립자인 Joy Buolamwini, 세계 최고의 AI 연구 조직 중 하나의 운영 전략을 책임지고 있는 DeepMind의 Lila Ibrahim, 중요한 AI 거버넌스, 윤리, 책임, 책임감 있는 혁신 문제를 해결하는 데 앞장서고 있는 IBM의 글로벌 AI 윤리 책임자인 Francesca Rossi 등이 있습니다.
이들은 이 분야를 선도하는 정말 많은 여성들의 사례 중 일부에 불과합니다. 여성을 대화와 보도에서 배제하면 책임감 있는 혁신에 필요한 다양한 관점을 간과할 뿐만 아니라, AI 개발에서 윤리, 거버넌스, 사회적 영향에 대한 고려의 중요한 역할을 인식할 수 없습니다. 이제는 혁신이 발명만큼이나 그 영향력이 중요함을 인정하는 비판적인 재평가가 필요한 때입니다.
Oxford Economics의 사고 리더십 담당 이사인 Debra D’Agostino는 IBM IBM 기업가치연구소(IBV)에서 실시한 연구에서 AI의 진화에서 다양한 리더십의 중요성을 강조합니다. 그녀는 여성이 꼭 IT 전문가가 아니어도 AI 혁신을 주도할 수 있다는 점을 강조합니다. 이 연구에 따르면 여성은 이미 남성보다 AI를 사용하여 콘텐츠를 생성, 편집, 요약할 가능성이 더 높으며, 40%는 생성형 AI를 사용하여 생산성이 10% 이상 증가했다고 답했습니다. D’ Agostino는 AI가 비즈니스나 팀의 고유한 요구 사항과 능력을 어떻게 보완할 수 있는지 이해하고 예측하는 것만은 IT에서 적합한 인재와 협력하는 것만큼이나 중요하다고 말했습니다.
여성 역사의 달이 막바지에 이르고 있지만, AI 분야에서 여성의 기여는 더 공평한 기술을 위한 길을 닦을 뿐만 아니라, 그 가능성을 실현하고 AI가 우리 사회에 가하는 즉각적인 문제와 장기적인 문제를 직면하고 완화하는 데 중요합니다. 이들의 작업은 글로벌 커뮤니티로서 우리 삶에 AI를 통합하는 방식에 대한 표준을 정립하고 있습니다.
AI의 미래는 오늘도 쓰여지고 있으며, 여성은 내러티브 속 조연일 뿐만 아니라 이야기의 주인공이기도 합니다. 앞으로 나아갈 때 AI 발전의 진정한 척도는 기술적 역량에 그치지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 이 기술을 활용하여 공동의 가치를 반영하고, 공동의 과제를 해결하며, 소수의 특권층뿐만 아니라 사회 모두가 혁신의 혜택을 누릴 수 있는 세상을 만드는 방법이 중요합니다.
