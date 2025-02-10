현재와 미래에도 기업은 기술을 어떻게 수용하고 배포하는지에 따라 승패가 갈릴 것입니다.
가상 작업, 인공 기술의 등장, 많은 프로세스의 디지털화는 조직의 복잡성을 야기합니다. 또한 기업이 하는 일과 판매하는 제품도 점점 더 디지털화되고 있습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 전 세계 2,000대 조직이 2026년까지 디지털 제품, 서비스 및 경험을 통해 총 매출의 40%를 창출할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 많은 조직이 디지털 혁신을 받아들이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지금까지 이런 이니셔티브들 중 결실을 맺은 것은 너무 적습니다. 2022년 IBM 연구에 따르면 조직의 기술 예산 중 23%가 비즈니스 수익을 창출하는 노력에 지출되는 것으로 나타났습니다.
또한 또 다른 IBM 보고서에 따르면 경영진의 84%가 회사에서 운영 사일로를 제거하는 데 어려움을 겪고 있다고 답했습니다. 이 기회를 잡기 위해 고위 리더십 팀은 변화에 대한 열망을 이끌어야 하며, 기술 리더십 팀은 빠르게 변화하는 환경에서 성공하기 위해 필요한 아키텍처를 재고해야 하며, 이는 연쇄적인 도전을 초래할 수 있습니다. 성공하려면 단순성이 목표가 되어야 합니다.
기술 전략은 내부 IT 부서의 문제로 남기에는 너무 중요합니다. 이는 조직 전체에서 공유되는 명확한 사명을 바탕으로 고위 경영진이 주도하는 협력적 이니셔티브가 되어야 합니다. 설계 단계부터 하이브리드를 도입하는 등 올바른 방법론이 필요합니다.
많은 기업이 장기적으로 IT 환경이 다양해질 것이라는 점을 인식하고 있습니다. 하지만 대부분은 환경을 개별적으로 최적화했습니다. 이는 기본적으로 하이브리드 방식의 접근을 만들어 내며, 그 결과 클라우드를 관리하는 데 필요한 요소들이 사일로에 남아 있게 되는 전략적 IT 기반의 부재로 이어집니다. 이는 Deloitte가 설명한 바와 같습니다.
설계 단계부터 하이브리드를 도입하면 기술 구성 요소의 지능적이고 의도적인 수직 및 수평 통합을 통해 상호 운용성을 핵심으로 삼을 수 있습니다. 설계 단계부터 하이브리드 도입은 공통적인 혁신과 운영 관행을 가능하게 하는 플랫폼 접근 방식을 중심으로 합니다. 하이브리드 환경 관리의 복잡성을 크게 줄이는 동시에 이점을 개선합니다.
또한 기업들은 개발자 경험과 생산성을 개선하기 위해 셀프 서비스 기능과 자동화된 인프라 운영을 활용하는 플랫폼 엔지니어링과 같은 기술적 접근 방식의 도입을 늘리고 있습니다. 플랫폼 엔지니어링은 종종 현대 소프트웨어 아키텍처와 하이브리드 클라우드 환경의 점점 더 복잡해지는 상황에 대한 대응책입니다.
비즈니스 혁신을 위해서는 조직이 클라우드, 데이터 센터, 엣지 위치 또는 디바이스와 같이 비즈니스가 운영되고 필요한 모든 곳에 기술을 배포해야 합니다. 성공을 위해서는 기술 아키텍처, 운영, 팀, 문화 간의 긴밀한 협력이 필요합니다.
설계 단계부터 하이브리드를 도입하면 기본적으로 하이브리드에서 흔히 볼 수 있는 배포 이질성이 기술 및 운영 이질성으로 전환되는 것을 방지할 수 있습니다.
실제로 여러 환경에서 운영되는 것은 데이터 센터, 여러 클라우드, 기존 기술 스택과 팀에 걸쳐 복잡성을 만들어냅니다. 그러나 특히 환경을 관리하는 플랫폼을 개선 및 간소화하지 않고 퍼블릭 클라우드로 마이그레이션하는 것은 비효율성과 비용 상승의 지름길이기도 합니다.
기본적으로 사일로화된 하이브리드의 환경은 클라우드의 복잡성을 줄이는 데 아무런 도움이 되지 않습니다. 사업체가 얻는 것은 비용 상승과 클라우드가 조직에 미치는 긍정적인 영향의 최소화입니다. 이는 마치 호텔이 보안 카메라를 곳곳에 설치하지만 이를 한 번에 모니터링할 수 있는 관제 센터를 설치하지 않는 것과 마찬가지입니다.
설계 단계부터 하이브리드를 도입하는 것은 디지털 혁신의 중요성, 클라우드에 대한 의존도 증가, 인공지능에 내재된 다가오는 기회를 고려할 때 모든 조직에 적합한 방법론입니다.
이것이 바로 설계 단계부터 하이브리드를 도입한 이유입니다. IBM CIO 혁신은 클라이언트 제로로 진행되어 호스팅 비용과 플랫폼 운영 인력을 크게 절감할 수 있었습니다. Apptio의 통합 제품군을 사용하여 호스팅 비용을 90% 절감하고, 플랫폼 운영 인력을 55% 줄였으며, 미화 2억 달러를 절감했습니다.
IBM® Consulting이 50개 이상의 고객사를 대상으로 분석한 결과, 설계 단계부터 하이브리드 도입을 적용한 기업은 주로 플랫폼, 프로세스 및 인력 전반의 일관성에 힘입어 5년 동안 IT 프로그램에서 3배 더 높은 ROI를 달성한 것으로 나타났습니다. 이 수치는 생성형 AI의 광범위한 사용으로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
이미 생성형 AI는 코드 효율성, 고객 서비스 데이터 분석 등 여러 유용한 활용 사례를 입증했습니다.
거의 모든 소프트웨어 회사가 자사 기능에 생성형 AI를 추가하고 있습니다. McKinsey에 따르면 우리는 생성형 AI가 수조 달러의 가치를 창출하는 길을 걷고 있습니다.
생성형 AI가 모든 지식 근로자의 일상적인 워크플로에 영향을 미친다는 것은 분명합니다. 생성형 AI를 임무 수행에 필수적인 기술로 보는 회사들은 협력하는 생성형 AI 공급업체를 다양화하는 데 점점 더 관심을 갖고 있습니다.
Menlo Ventures에 따르면 평균적으로 기업은 AI 스택에 최소 3개의 파운데이션 모델을 사용합니다. 도메인별 수직 모델의 성숙도가 높아지면 기업의 스택이 늘어날 것입니다. 이러한 추세가 둔화되거나 변화할 조짐은 보이지 않습니다. 멀티모델 생성형 AI를 활용하려면 기업은 설계 단계부터 하이브리드 도입을 수용해야 합니다.
일부 회사는 이미 설계 단계부터 하이브리드 도입하여 경쟁사보다 앞서 나가고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)에 따르면 하이브리드 클라우드 도입 기업 중 약 68%가 이미 공식적인 조직 차원의 정책을 수립하여 생성형 AI에 대한 접근 방식을 정했다고 합니다.
조직이 하나로 움직일 때에만 중대한 기술적, 운영적 변화가 일어날 수 있습니다. 경영진은 설계 단계부터 하이브리드 도입 방식을 이해하고 조직 전략, 역할 및 책임에 대한 변경 사항을 승인한 후에야 의미 있는 작업을 시작할 수 있습니다.
모든 조직이 각기 다른 위치에서 출발하기 때문에 개별 조직의 여정이 똑같을 수는 없습니다. 조직이 사용하는 기술과 시행 중인 정책에 대한 실사를 수행하여 시작점을 설정하면 프로세스를 진행하는 데 도움이 됩니다. 이 평가에는 온프레미스 인프라, 클라우드 서비스, 레거시 시스템 및 새로운 기술이 포함되어야 합니다. 기존 아키텍처와 그 능력이 매핑되면 수정이 필요한 시스템의 허점을 식별하는 데 도움이 됩니다.
설계 단계부터 하이브리드 도입이 제대로 작동하려면 사전 고려와 심층적인 전략적 사고가 필요합니다. CIO는 비즈니스 이해관계자와 함께 하이브리드 환경의 미래 상태에 대한 명확한 비전을 제시해야 합니다. 이 모든 것은 광범위한 비즈니스 목표, 확장성, 보안, 비용 효율성 및 민첩성에 부합해야 합니다.
성공적인 설계 단계부터 하이브리드 도입 방법론은 보안을 개선하고 효율성을 높이며 비용을 절감합니다. 이 조직은 기존 스택과 인력에 대한 변경 사항뿐만 아니라 향후 리소스에 대한 투자도 결정합니다.
시작하는 가장 좋은 방법은 빠르게 성과를 거두어 나머지 비즈니스에 가치를 입증하는 것입니다. 첫 번째 성공적인 프로젝트는 조직이 성공이 어떤 모습인지 더 구체적으로 파악하고, 설계 단계부터 하이브리드를 도입하면 어떻게 상당한 이익을 창출할 수 있는지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
생성형 AI와 기타 디지털 향상을 활용하기 위한 설계 단계부터 하이브리드 도입의 중요성을 입증했으니, 조직이 이를 성공적으로 실행하기 위해 다른 조직과 협력하는 방식을 재고해야 하는 이유를 소개합니다.
선택한 기술 제공업체는 클라우드를 활용하기 위한 여정의 핵심 파트너입니다. 비즈니스를 이해하고, 가치를 창출할 수 있으며, 올바른 솔루션을 만들기 위해 여러분을 대신하는 것이 아니라 여러분과 함께 일할 수 있는 사람에 집중하세요. 가장 저렴한 비용으로 잘 작동하는 솔루션을 제공할 수 있는 공급업체를 선택하는 과거의 사고방식으로 돌아가기에는 너무 중요한 문제입니다.
이러한 회사를 공급업체가 아닌 파트너로 대하세요. 팀에 통합하여 환경의 복잡성을 줄이기 위해 협업하세요. 솔루션 제공업체로만 취급받는다면 그들이 제공하는 것은 그것뿐입니다. 에코시스템 파트너로 대하면 새로운 문제를 만드는 것이 아니라 함께 문제를 해결하기 위해 협력합니다.
진정한 파트너십을 구축하는 간단한 방법 중 하나는 서비스 수준 계약(SLA)을 가동 시간 유지를 초월하는 공유 목표 및 핵심 결과(OKR)와 결합하는 것입니다. 이렇게 하면 진정한 비즈니스 혁신에 대한 인센티브를 공유할 수 있습니다. 가동 시간을 제공하는 데만 관심이 있거나 실제 비즈니스 목표에 대한 책임을 거부하는 파트너는 이 중요한 프로젝트에 적합한 파트너가 아닙니다.
설계 단계부터 하이브리드 도입의 핵심은 오픈소스 기술입니다. IBM은 오랫동안 오픈 소스의 힘을 지지해 왔으며, 이것이 바로 2019년에 선구적인 Red Hat을 인수한 이유입니다. 오픈소스는 유연성, 확장성 및 혁신을 장려하는 동시에 하이브리드 환경을 관리하는 데 몇 가지 주요 이점을 제공합니다. 오픈 소스는 분산된 팀 간의 협업을 촉진하는 공통 프레임워크를 생성하여 개발 주기를 단축합니다.
IBM Consulting의 설계 단계부터 하이브리드 도입 방법론은 조직이 클라우드 전반에서 비즈니스 가치, 생산성 및 비용 절감을 추진하는 동시에 위험 부담이 적은 신속한 마이그레이션, 현대화 및 혁신을 달성할 수 있도록 지원합니다. IBM의 고급 사례와 방법론은 기업의 설계 단계부터 하이브리드 도입 여정을 지원하며, 클라우드 관리를 보다 효율적이고 효과적으로 만들어주기 때문에 급증하는 클라우드 비용에 대한 해결책이 될 수 있습니다.
Industry 4.0이 AI 및 산업용 IoT를 통해 어떻게 운영을 혁신하고, 일반적인 문제를 극복하고, 비즈니스 성과를 끌어내는지 알아보세요.
하이브리드 클라우드 전환 여정 가속화 및 위험 제거
IBM Instana는 실시간 애플리케이션 성능 모니터링 및 AI 기반 인사이트를 제공하는 소프트웨어입니다. SaaS 또는 자체 호스팅으로 사용할 수 있습니다.
IBM은 데이터와 AI를 사용해 SAP의 엔터프라이즈급 CX 솔루션을 활성화하여 세계적 수준의 고객 경험을 창출합니다.