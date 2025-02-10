많은 기업이 장기적으로 IT 환경이 다양해질 것이라는 점을 인식하고 있습니다. 하지만 대부분은 환경을 개별적으로 최적화했습니다. 이는 기본적으로 하이브리드 방식의 접근을 만들어 내며, 그 결과 클라우드를 관리하는 데 필요한 요소들이 사일로에 남아 있게 되는 전략적 IT 기반의 부재로 이어집니다. 이는 Deloitte가 설명한 바와 같습니다.

설계 단계부터 하이브리드를 도입하면 기술 구성 요소의 지능적이고 의도적인 수직 및 수평 통합을 통해 상호 운용성을 핵심으로 삼을 수 있습니다. 설계 단계부터 하이브리드 도입은 공통적인 혁신과 운영 관행을 가능하게 하는 플랫폼 접근 방식을 중심으로 합니다. 하이브리드 환경 관리의 복잡성을 크게 줄이는 동시에 이점을 개선합니다.



또한 기업들은 개발자 경험과 생산성을 개선하기 위해 셀프 서비스 기능과 자동화된 인프라 운영을 활용하는 플랫폼 엔지니어링과 같은 기술적 접근 방식의 도입을 늘리고 있습니다. 플랫폼 엔지니어링은 종종 현대 소프트웨어 아키텍처와 하이브리드 클라우드 환경의 점점 더 복잡해지는 상황에 대한 대응책입니다.

비즈니스 혁신을 위해서는 조직이 클라우드, 데이터 센터, 엣지 위치 또는 디바이스와 같이 비즈니스가 운영되고 필요한 모든 곳에 기술을 배포해야 합니다. 성공을 위해서는 기술 아키텍처, 운영, 팀, 문화 간의 긴밀한 협력이 필요합니다.

설계 단계부터 하이브리드를 도입하면 기본적으로 하이브리드에서 흔히 볼 수 있는 배포 이질성이 기술 및 운영 이질성으로 전환되는 것을 방지할 수 있습니다.

실제로 여러 환경에서 운영되는 것은 데이터 센터, 여러 클라우드, 기존 기술 스택과 팀에 걸쳐 복잡성을 만들어냅니다. 그러나 특히 환경을 관리하는 플랫폼을 개선 및 간소화하지 않고 퍼블릭 클라우드로 마이그레이션하는 것은 비효율성과 비용 상승의 지름길이기도 합니다.



기본적으로 사일로화된 하이브리드의 환경은 클라우드의 복잡성을 줄이는 데 아무런 도움이 되지 않습니다. 사업체가 얻는 것은 비용 상승과 클라우드가 조직에 미치는 긍정적인 영향의 최소화입니다. 이는 마치 호텔이 보안 카메라를 곳곳에 설치하지만 이를 한 번에 모니터링할 수 있는 관제 센터를 설치하지 않는 것과 마찬가지입니다.

설계 단계부터 하이브리드를 도입하는 것은 디지털 혁신의 중요성, 클라우드에 대한 의존도 증가, 인공지능에 내재된 다가오는 기회를 고려할 때 모든 조직에 적합한 방법론입니다.

이것이 바로 설계 단계부터 하이브리드를 도입한 이유입니다. IBM CIO 혁신은 클라이언트 제로로 진행되어 호스팅 비용과 플랫폼 운영 인력을 크게 절감할 수 있었습니다. Apptio의 통합 제품군을 사용하여 호스팅 비용을 90% 절감하고, 플랫폼 운영 인력을 55% 줄였으며, 미화 2억 달러를 절감했습니다.

IBM® Consulting이 50개 이상의 고객사를 대상으로 분석한 결과, 설계 단계부터 하이브리드 도입을 적용한 기업은 주로 플랫폼, 프로세스 및 인력 전반의 일관성에 힘입어 5년 동안 IT 프로그램에서 3배 더 높은 ROI를 달성한 것으로 나타났습니다. 이 수치는 생성형 AI의 광범위한 사용으로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

