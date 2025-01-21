데이터 정결성 유지가 사이버 보안에 필수적인 이유

모든 형태와 형태의 데이터는 비즈니스가 보유한 가장 중요한 자산 중 하나입니다. 조직에 시스템 및 프로세스에 관한 중요한 정보를 제공할 뿐만 아니라 성장을 촉진하고 모든 수준에서 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
그러나 다른 회사 장비와 마찬가지로 데이터는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되고 조직에서 주의를 기울이지 않으면 가치가 떨어질 수 있습니다. 더 위험한 것은 데이터 위생을 소홀히 하면 조직이 보안 위협과 규정 준수 문제에 노출될 수 있다는 것입니다.
데이터 위생이라고도 하는 데이터 정결성은 저장 위치와 사용 방식에 관계없이 모든 조직의 데이터가 정확성과 일관성을 유지하도록 보장하는 프로세스입니다. 이를 달성하기 위해 조직에서는 데이터가 다음 6가지 핵심 특성에 따라 정기적으로 검사되는지 확인해야 합니다.
이러한 각 구성 요소를 효과적으로 관리하기 위해 조직은 다양한 데이터 관리 도구 및 솔루션을 사용할 수 있습니다. 이러한 자동화된 시스템은 데이터 프로파일링 및 정리 프로세스를 활용하여 이상 징후가 나타날 때 이를 감지하고 조직이 이를 해결할 수 있도록 지원합니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
조직 데이터를 오류 없이 유지하고 중요한 비즈니스 정보의 신뢰할 수 있는 소스가 되도록 하는 것은 운영 효율성과 복원력을 모두 보장하는 데 필수적입니다. 오늘날 대부분의 조직이 의존하는 디지털 소스의 양을 고려할 때, 조직이 데이터를 수집, 저장 및 액세스하는 방법을 놓칠 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
"오늘날 조직은 중요한 데이터의 무결성을 유지하려고 할 때 여러 가지 문제에 직면하게 됩니다."라고 IBM Security의 프로그램 디렉터인 Evelyn Kim은 말합니다. "데이터의 형식과 위치가 기하급수적으로 증가함에 따라 조직은 민감한 데이터에 대한 가시성과 제어력을 잃고 있습니다. 조직은 상당한 위험을 초래하는 섀도 데이터(발견되지 않았거나 알려지지 않은 데이터)로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 생성형 AI는 또한 생성형 AI 사용에 적합한 데이터를 충분히 확보해야 하고 데이터가 변조되지 않도록 해야 한다는 점에서 데이터에 대한 새로운 위험을 초래합니다."
데이터 정결성의 중요성은 원활한 비즈니스 운영을 지원하는 데 국한된 것처럼 보일 수 있지만, 실제로는 강력한 사이버 보안 태세를 보장하는 핵심 요소입니다. 다음은 시간이 지나면서 데이터 위생을 소홀히 할 경우 발생할 수 있는 몇 가지 내재적인 보안 위험입니다.
데이터가 급증함에 따라, 특히 민감한 데이터의 경우 데이터 분류가 보안에 더욱 중요해졌습니다. 중요한 데이터가 어디에 있는지 파악하는 것은 데이터 저장소와 데이터베이스를 모니터링하여 침해를 방지하고 사이버 공격을 탐지하여 중요한 네트워크와 연결된 시스템 전반의 영향과 피해를 줄이는데 있어 핵심적인 단계입니다.
최신 보안 도구 및 기술의 효율성도 정확한 데이터에 달려 있습니다. 정상적인 비즈니스 활동을 위한 신뢰할 수 있는 기준을 설정하지 않으면 이러한 보안 솔루션은 의심스러운 사용자 패턴을 식별하는 능력을 상실합니다. 이로 인해 거짓 양성 결과가 발생하고 위협 탐지가 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다.
데이터 정결성은 조직이 다양한 규제 요건을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. "규제가 심한 산업은 심각한 데이터 거버넌스/보안 문제를 안고 있는 경향이 있습니다. 일반적으로 금융 서비스, 의료, 제조, 유틸리티/에너지 부문은 규정 준수 노력을 지원하기 위해 데이터 보안 투자에 크게 의존하고 있습니다."라고 Kim은 말합니다.
정확하고 완전한 규정 준수 보고 데이터가 없으면 조직은 심각한 규정 위반 및 관련 재정적 처벌에 노출될 수 있습니다. 또한 이는 기업의 평판을 훼손하고 고객 충성도에 영향을 미칠 수 있는 장기적인 법적 파급 효과로 이어질 수 있습니다.
데이터 정리는 조직이 일 년 내내 계획하거나 일회성 프로젝트로 완료할 수 있는 것이 아닙니다. 이를 위해서는 지속적인 노력과 데이터 품질 관행을 데이터 수명 주기의 모든 단계에 통합할 수 있는 능력이 필요합니다. 조직은 초기 데이터 수집 및 입력부터 스토리지, 처리 및 분석에 이르기까지 다음과 같은 수많은 사전 예방적 데이터 유지 관리 단계를 따라야 합니다.
명확한 데이터 거버넌스 정책 수립: 기업은 데이터 입력, 유효성 검사 및 업데이트 절차와 관련하여 조직 내에서 명확한 역할과 책임을 정립해야 합니다. 여기에는 전송 안팎에서 데이터를 올바르게 처리하는 방법에 대한 엄격한 규정 준수 지침을 따르는 것도 포함됩니다.
데이터 품질 솔루션에 투자: 조직에서는 중복 제거 및 검증 프로세스를 체계적으로 처리하면서 실시간으로 자동화된 데이터 정리 활동을 제공하는 차세대 도구를 연구하고 구현해야 합니다. 이러한 도구는 사전에 데이터 품질 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되므로 내부 팀의 시간과 리소스를 절약할 수 있습니다.
보안 우선 문화 도입: 데이터 보안과 무결성을 우선시하는 비즈니스 문화를 구축하는 것은 필수적입니다. 여기에는 엄격한 데이터 관리 표준을 따르는 것의 중요성에 대한 직원 교육 세션을 시작하고, 엄격한 액세스 제어, 데이터 암호화 및 모니터링 솔루션을 구현하는 것이 포함됩니다.
데이터는 현대 조직을 계속 운영할 수 있는 원동력입니다. 그러나 주의를 기울이지 않으면 시간이 지남에 따라 이 자산의 가치가 감소하여 여러 비즈니스 결과로 이어질 수 있습니다. 데이터 정리를 우선시함으로써 조직은 중요한 데이터의 진정한 잠재력을 발견하여 보안 및 규정 준수 이니셔티브에 대한 복원력을 강화하는 동시에 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.