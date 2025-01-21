데이터 정결성 유지가 사이버 보안에 필수적인 이유

조직 데이터를 오류 없이 유지하고 중요한 비즈니스 정보의 신뢰할 수 있는 소스가 되도록 하는 것은 운영 효율성과 복원력을 모두 보장하는 데 필수적입니다. 오늘날 대부분의 조직이 의존하는 디지털 소스의 양을 고려할 때, 조직이 데이터를 수집, 저장 및 액세스하는 방법을 놓칠 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.

"오늘날 조직은 중요한 데이터의 무결성을 유지하려고 할 때 여러 가지 문제에 직면하게 됩니다."라고 IBM Security의 프로그램 디렉터인 Evelyn Kim은 말합니다. "데이터의 형식과 위치가 기하급수적으로 증가함에 따라 조직은 민감한 데이터에 대한 가시성과 제어력을 잃고 있습니다. 조직은 상당한 위험을 초래하는 섀도 데이터(발견되지 않았거나 알려지지 않은 데이터)로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 생성형 AI는 또한 생성형 AI 사용에 적합한 데이터를 충분히 확보해야 하고 데이터가 변조되지 않도록 해야 한다는 점에서 데이터에 대한 새로운 위험을 초래합니다."