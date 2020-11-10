데이터에 대한 투자가 그 어느 때보다 중요한 이유

기존의 데이터 아키텍처는 코로나19 이후의 세상에서 디지털 혁신과 민첩성을 가속화하려는 기업의 높은 야망을 지원하지 못합니다. 디지털 조직을 위한 잘 계획된 데이터 전략은 비즈니스 혁신 기회, 비용 절감, 참여도 향상, 멀티 클라우드 환경에서의 유연성 극대화를 제공합니다.

예를 들어, 기업은 기업 데이터를 활용하여 자연어 처리(NLP), 머신 러닝(ML), 딥 러닝, 신경망, 음성-텍스트 및 텍스트 음성 변환 기능을 사용하여 고급 AI 기반 혁신을 개발할 수 있습니다. 그러나 기업은 중요한 데이터 큐레이션 노력을 어디에 집중해야 하는지 알아야 합니다. IBM은 AI를 배포하는 데 드는 노력의 80%가 데이터를 사용할 수 있도록 준비하는 데 있다고 추정합니다.

지난 10년 동안 데이터의 사용 및 프로세스는 기술과 사용 사례 측면에서 모두 크게 발전했습니다. 10년 전, 기업들은 관계형 데이터베이스를 사용하여 수많은 데이터 웨어하우스에 막대한 투자를 했으며, 이로 인해 사용 사례는 전통적인 분석으로 제한되었습니다. 많은 기업이 데이터 과학을 위해 데이터 레이크로 마이그레이션하기 시작했지만, 데이터 웨어하우스는 여전히 초석으로 남아있었습니다.

엔터프라이즈 데이터에 대한 막대한 투자에도 불구하고 대부분의 조직은 사일로화되고 오래된 웨어하우스나 데이터 마트를 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한 기업들은 기존에 사용되지 않았던 방대한 양의 반정형 및 비정형 데이터를 효과적으로 활용하지 못하고 있습니다. IBM - 코그너티브 엔터프라이즈 연구에 따르면, 기업 10곳 중 4곳 미만(40%)만이 전사적으로 데이터를 통합하고 전사적인 데이터 아키텍처를 설계 및 배포했습니다.

'데이터 플랫폼' 접근 방식에 기반한 최신 데이터 아키텍처는 하이브리드 클라우드 환경에서 대규모 데이터 세트를 오케스트레이션하는 데 도움이 됩니다. 이 접근 방식을 사용하면 자동화된 워크플로, 비즈니스 플랫폼, 경험을 구축하고 데이터 가치를 확장하여 AI 이니셔티브를 가속화할 수 있습니다.

IBM은 고가의 레거시 데이터 웨어하우스를 보유한 미국의 한 대형 의료 회사와 협력하여 기업 비용을 절감하고 데이터의 가치를 높일 수 있도록 지원했습니다. IBM과 협력한 첫 6주 만에 이 회사는 데이터 웨어하우스를 14개의 데이터 과학 허가를 실행할 수 있는 데이터 플랫폼으로 전환했습니다. 현재 1,000개에 가까운 모델을 보유하고 있는 이 회사는 데이터 사용을 보고 이상으로 확장하여 고객과 가입자를 위한 의료 서비스 관리 프로세스를 개선했습니다.