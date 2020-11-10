데이터에 대한 투자가 그 어느 때보다 중요한 이유

데이터 기반 인사이트를 실시간으로 활용할 수 있는 능력이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 지난 6개월 동안 IBM 기업가치연구소(IBV) 보고서 '코로나19와 비즈니스의 미래'에 따르면 59%의 기업이 디지털 전환을 가속화했으며, 반디지털 상태였던 기업은 완전한 디지털로 전환하고, 이미 완전한 디지털 상태였던 기업은 새로운 사용 사례로 확장한 것으로 나타났습니다. 이는 단기적인 변화나 한순간의 현상이 아니라 데이터 기반의 완전한 디지털 비즈니스에 대한 현재의 기대는 비즈니스 환경의 영구적인 변화입니다.
팬데믹은 데이터 활용에 대한 새로운 사용 사례를 드러냈고, 디지털 전환을 가속화했습니다. 예를 들어, 기업과 정부는 다양한 출처의 데이터를 포함하는 코로나19 상태 대시보드를 만들어 계약 추적 및 사람들의 업무 복귀와 관련된 중요한 의사 결정을 내렸습니다. 일부 기업은 수요 변화를 예측하고 공급망에 대한 가시성을 제공하는 등 현명한 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 고객에게 동일한 데이터 기반의 팬데믹 관련 인사이트를 제공하기로 전환했습니다. 팬데믹이 종식되고 비즈니스 환경이 새로운 현실로 전환됨에 따라 기업들이 데이터, 분석 및 AI 역량에 대한 대규모의 지속적인 투자가 이루어질 것으로 예상할 수 있습니다.
기업은 '데이터'를 전략적 기업 자산으로 활용함으로써 디지털 혁신을 가속화하거나 확장할 수 있으며, 높은 매출과 비즈니스 성장에도 기여할 수 있습니다. McKinsey에 따르면, 성과가 우수한 조직은 그렇지 않은 조직보다 데이터 및 분석 이니셔티브가 EBIT에 20% 이상 기여했다고 보고할 가능성이 3배 더 높습니다(2016~19년).
기존의 데이터 아키텍처는 코로나19 이후의 세상에서 디지털 혁신과 민첩성을 가속화하려는 기업의 높은 야망을 지원하지 못합니다. 디지털 조직을 위한 잘 계획된 데이터 전략은 비즈니스 혁신 기회, 비용 절감, 참여도 향상, 멀티 클라우드 환경에서의 유연성 극대화를 제공합니다.
예를 들어, 기업은 기업 데이터를 활용하여 자연어 처리(NLP), 머신 러닝(ML), 딥 러닝, 신경망, 음성-텍스트 및 텍스트 음성 변환 기능을 사용하여 고급 AI 기반 혁신을 개발할 수 있습니다. 그러나 기업은 중요한 데이터 큐레이션 노력을 어디에 집중해야 하는지 알아야 합니다. IBM은 AI를 배포하는 데 드는 노력의 80%가 데이터를 사용할 수 있도록 준비하는 데 있다고 추정합니다.
지난 10년 동안 데이터의 사용 및 프로세스는 기술과 사용 사례 측면에서 모두 크게 발전했습니다. 10년 전, 기업들은 관계형 데이터베이스를 사용하여 수많은 데이터 웨어하우스에 막대한 투자를 했으며, 이로 인해 사용 사례는 전통적인 분석으로 제한되었습니다. 많은 기업이 데이터 과학을 위해 데이터 레이크로 마이그레이션하기 시작했지만, 데이터 웨어하우스는 여전히 초석으로 남아있었습니다.
엔터프라이즈 데이터에 대한 막대한 투자에도 불구하고 대부분의 조직은 사일로화되고 오래된 웨어하우스나 데이터 마트를 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한 기업들은 기존에 사용되지 않았던 방대한 양의 반정형 및 비정형 데이터를 효과적으로 활용하지 못하고 있습니다. IBM - 코그너티브 엔터프라이즈 연구에 따르면, 기업 10곳 중 4곳 미만(40%)만이 전사적으로 데이터를 통합하고 전사적인 데이터 아키텍처를 설계 및 배포했습니다.
'데이터 플랫폼' 접근 방식에 기반한 최신 데이터 아키텍처는 하이브리드 클라우드 환경에서 대규모 데이터 세트를 오케스트레이션하는 데 도움이 됩니다. 이 접근 방식을 사용하면 자동화된 워크플로, 비즈니스 플랫폼, 경험을 구축하고 데이터 가치를 확장하여 AI 이니셔티브를 가속화할 수 있습니다.
IBM은 고가의 레거시 데이터 웨어하우스를 보유한 미국의 한 대형 의료 회사와 협력하여 기업 비용을 절감하고 데이터의 가치를 높일 수 있도록 지원했습니다. IBM과 협력한 첫 6주 만에 이 회사는 데이터 웨어하우스를 14개의 데이터 과학 허가를 실행할 수 있는 데이터 플랫폼으로 전환했습니다. 현재 1,000개에 가까운 모델을 보유하고 있는 이 회사는 데이터 사용을 보고 이상으로 확장하여 고객과 가입자를 위한 의료 서비스 관리 프로세스를 개선했습니다.
최신 데이터 아키텍처는 기업이 깨끗하고 신뢰할 수 있으며 실행 가능한 데이터를 생성하여 새로운 표준에서 비즈니스 민첩성, 속도 및 혁신에 대한 요구를 충족할 수 있도록 지원합니다. 그 이점은 다음과 같습니다.
데이터 사용 사례가 계속 확장되고 있는 가운데, 조직은 데이터를 기업 자산으로 활용하기 위해 다음과 같은 주요 영역을 고려해야 합니다.
비즈니스 플랫폼을 위한 데이터 – 시장 조성 비즈니스 플랫폼은 기업이나 산업 간의 벽을 허물고 광범위한 범주의 상호 보완적인 제품과 서비스를 연결하여 고객에게 보다 총체적인 경험을 제공하고 비선형적인 성장을 가능하게 합니다. 기업이 플랫폼 전략으로 전환함에 따라 올바른 독점 데이터와 파트너 데이터를 식별해야 하며, 데이터의 가치를 추출할 수 있는 차별화된 역량이 필요합니다. 기업은 에코시스템 파트너와 고객이 생성한 내부 및 외부 데이터를 조율하여 데이터를 수익화하고 시장 기회를 확대하며 경쟁 포지셔닝을 재창조하기 위한 비즈니스 및 마켓플레이스 플랫폼을 설계하고자 합니다.
IBM은 노르웨이에 본사를 두고 글로벌 고객을 위한 질소를 생산하는 기업인 Yara와 협력하여 IBM의 Digital Insights를 활용한 디지털 농업 플랫폼을 설계했습니다. Yara는 예측 모델을 사용하여 데이터를 통합하고 위치, 기후, 예상되는 날씨 패턴을 고려하여 에이커 단위로 부지를 최적화하여 작물 수확량을 늘립니다. Yara는 디지털 플랫폼을 통해 전 세계 전체 경작지의 7%를 커버하는 것을 목표로 하고 있습니다.
워크플로를 위한 데이터 – 기업은 워크플로를 지능형 워크플로로 재설계하여 프로세스를 자동화하고, 인력의 역량을 강화하고, 고객 경험을 개선하고, 생산성과 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 지능형 워크플로는 데이터를 기반으로 하는 AI 및 기타 기하급수 기술로 구동되는 자동화된 워크플로로, 보다 비용 효율적이고 유연한 프론트, 미들, 백오피스 프로세스를 생성합니다. 기업은 지능형 워크플로를 활성화하고 프로세스를 자동화하기 위해 적절한 엔터프라이즈 데이터 세트를 활용해야 합니다. IBM은 고객과 협력하여 업계 최초로 실시간 API를 통해 SAP, Salesforce, Workday와 같은 대형 엔터프라이즈 애플리케이션에 저장된 데이터를 오케스트레이션하는 DI4IW(Digital Integration for Intelligent Workflows)를 제공합니다. DI4IW는 지능형 워크플로우 개발 시간을 50~70%까지 단축할 수 있습니다. 시스템에서 데이터를 추출하고 인텔리전스를 구축함으로써 기업은 디지털 혁신 여정의 핵심 단계를 밟을 수 있습니다.
경험을 위한 데이터 — 많은 기업이 고객 경험 개선에 중점을 두고 있습니다. 기업은 실시간 데이터를 사용하여 고객, 직원 및 에코시스템 파트너 경험을 개인화된 경험으로 향상시키기 위해 경험 주도 사용 사례(예: 앱, AI 어시스턴트 등)를 발전시키고 설계해야 합니다.
IBM은 Royal Bank of Scotland(현 NatWest 그룹)와 협력하여 실시간 디지털 모기지 데이터를 통합하는 지능형 AI 기반 클라우드 기반 플랫폼을 구축했습니다. 은행은 고객의 내부 데이터와 정책의 외부 데이터를 모두 사용하여 주택 구매 프로세스 전반에 걸쳐 고객을 지원하는 모기지 콜센터 직원의 역량을 강화했습니다. 디지털 모기지 지원 도구를 구현한 이후 RBS는 고객 NPS가 20% 개선되고 통화 시간이 10% 단축되었습니다. 다음 링크에서 자세히 알아보세요. https://www.ibm.com/kr-ko/services/client-stories/rbs
데이터에 투자하지 않는 기업은 데이터 활용의 이점을 놓칠 뿐만 아니라 고객과 시장 점유율을 잃을 위험도 있습니다. 이러한 기업의 경쟁자들은 디지털 고객 경험을 개선하기 위해 인사이트를 활용할 가능성이 높지만, 소비자들은 개인화된 경험을 제공하지 않는 조직에 대한 만족도가 빠르게 낮아지고 있습니다.
5년 전만 해도 디지털 혁신을 추진하는 기업들은 기술의 최첨단을 달리고 있었습니다. 그러나 오늘날 디지털 비즈니스는 차별화 요소가 아니라 기대치가 되었으며, 디지털 경험을 갖춘 조직은 성장을 실현하는 반면 그렇지 않은 기업은 빠르게 뒤처지고 있습니다. 팬데믹 초기에 기업이 디지털 전환 여정의 어느 단계에 있든 관계없이, 기업은 가장 중요한 자산 중 하나인 데이터를 활용할 수 있는 도구에 투자하여 새로운 운영 모델로 빠르게 전환하고 고객에게 서비스를 제공해야 합니다.
