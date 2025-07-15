새로운 주요 모델이 LLM 리더보드에 지속적으로 출시됨에 따라 모델 계층의 효율성과 성능을 개선하기 위한 경쟁이 계속되고 있습니다. 대기업과 스타트업 모두 이를 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다.

AI는 더 이상 더 큰 모델이 더 나은 결과를 의미하는 규모의 게임이 아닙니다. Not Diamond와 같은 스타트업은 효율성을 수용하는 비용 효율적인 솔루션을 개발하여 AI를 보다 실용적으로, 보다 널리 보급하고 있습니다. AI 기술은 개방형 다중 모델 및 목적에 맞는 전략을 활용하여 생산 규모를 확장하고 진정한 혁신을 이룰 수 있습니다. 하지만 여러 가지 까다로운 질문에 직면하면서 어려움을 겪는 기업이 계속 늘어나고 있습니다.

애플리케이션에 어떤 모델을 선택해야 하는가?

얼마를 지출해야 하는가?

기존 모델 선택을 업데이트해야 하는가?

추론 모델을 통합해야 하는가?

자체 데이터로 훈련해야 하는가?

기존의 승인된 모델 벤치에 가장 적합한 프롬프트는 무엇인가?

IBM은 혁신적인 솔루션을 통해 고객이 이러한 질문에 답할 수 있도록 돕고 있습니다.

미래는 단일하고 획일적인 모델이 아닙니다. 미래는 모듈화되고 효율적이며 지능적으로 조율되는 모델 네트워크가 생산성과 성장을 주도합니다.



특정 영역과 규제 요건에 더 빠르고, 더 저렴하고, 더 나은 모델이 있을 뿐 모든 것에 가장 적합한 단일 모델은 없습니다. 성능, 비용 및 규정 준수 요구 사항이 다양해짐에 따라 하나의 거대한 모델이 모든 작업을 해결할 수 있다는 생각은 점점 더 비현실적으로 변하고 있습니다. LlaMa 및 Mistral과 같은 오픈 소스 모델이 주목을 받고 있습니다.

한편, 전문화된 사용 사례를 위한 엔터프라이즈 중심 모델이 등장하고 있으며 규제 압력으로 인해 데이터 주권 및 제어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업은 요약, 코드 생성, 규정 준수 등 에코시스템의 발전에 따라 적응할 수 있는 유연성이 필요합니다.

해결책은 단일 모델을 선택하는 것이 아니라 각 프롬프트를 작업에 적합한 모델로 라우팅하는 것입니다. Not Diamond의 CEO가 이에 대해 완벽하게 표현했듯이, 전 세계는 이미 하나의 거대한 컴퓨터보다 여러 대의 컴퓨터 네트워크가 더 낫다는 것을 깨달았습니다. 모델의 경우에도 마찬가지입니다. 모델 네트워크는 하나의 대형 모델을 능가할 것입니다.