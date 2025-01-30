랜섬웨어로 인한 위협: 의료 시설에 대한 공격

병원은 환자 치료를 관리하기 위해 디지털 시스템에 크게 의존합니다. 랜섬웨어 공격이 발생하면 이러한 시스템은 오프라인 상태가 되어 비극적인 결과를 초래하는 경우가 많습니다. 연구 결과에 따르면 2015년 이후 의료 분야에 대한 랜섬웨어 공격이 300% 증가했습니다. 이로 인해 사이버 공격의 피해를 입은 시설을 떠나는 환자들로 인해 병원에서 뇌졸중과 심장 마비를 포함한 응급 사례가 급증했습니다.

캘리포니아 대학교 샌디에이고의 연구에 따르면 병원에 대한 랜섬웨어 공격은 파급 효과를 일으킨다고 합니다. 이는 인근 병원으로 환자가 급증하는 것을 의미하며, 심장마비 사례가 81%나 급증하는 결과를 초래합니다. 심장마비 사례의 생존율도 감소했습니다.

최근의 한 가지 예로 런던의 NHS에 병리학 서비스를 제공하는 Synnovis에 대한 랜섬웨어 공격이 있습니다. 이 공격으로 인해 혈액 검사와 수혈에 문제가 발생하여 여러 병원에서 중요한 암 치료와 선택적 시술이 지연되었습니다. 이러한 혼란은 의료 관련 랜섬웨어 인시던트의 일반적인 추세를 보여줍니다. 지연된 검사와 절차는 시간에 민감한 치료가 연기되거나 완전히 놓쳐 생명을 위협할 수 있습니다.

공격받은 의료 기관 인근의 두 도시 응급실을 대상으로 한 또 다른 연구에서, 연구자들은 환자 수의 큰 증가, 더 긴 대기 시간, 그리고 ‘진료받지 못하고 떠난’ 환자 비율의 증가를 확인했습니다. 연구에 따르면 이러한 지연은 이와 같은 사건에 대한 재난 대응 접근 방식의 필요성을 강조합니다.

의료 분야에서 랜섬웨어로 인한 비극적인 결과가 법적 소송을 통해 문서화된 사례도 있습니다. 2020년에는 한 여성이 랜섬웨어 공격이 자신의 신생아 딸을 사망에 이르게 했다고 주장하며 앨라배마주 병원을 고소했습니다. 병원의 컴퓨터 시스템은 분만 중에 오프라인 상태였기 때문에 중요한 모니터링 툴에 액세스할 수 없었고 심각한 선천적 합병증이 발생했다고 합니다. 이 사건은 이미 해결되었지만, 대중의 인식 없이 비슷한 사건이 발생했을 가능성에 대한 의문이 제기되고 있습니다.