보안 팀은 침해 침입을 탐지하고 대응하는 데 점점 더 능숙해지고 있지만, 공격자는 조직의 이익에 더 큰 고통을 주고 있습니다. IBM의 최근 데이터 유출 비용(CODB) 보고서 2024에 따르면 전 세계 평균 유출액은 사상 최대인 488만 달러에 달합니다. 이는 2023년에 비해 10% 증가한 수치로, 팬데믹 이후 가장 큰 수치입니다.

이 연구에 따르면 조직은 평균적으로 유출을 식별하고 억제하는 시간을 개선했지만 비즈니스 비용 증가로 인해 전 세계 평균 유출 비용이 더 높아졌습니다. 가장 큰 기여를 한 요인으로는 비즈니스 비용 손실, 보안 위반 후 고객 지원 비용(예: 헬프 데스크 및 신용 모니터링 서비스 설치), 규제 벌금 납부 등이 있습니다. 조사 대상 604개 조직 중 약 70%가 운영 중단이 심각하거나 중간 정도였다고 보고했습니다.

Ponemon Institute가 독립적으로 수행하고 IBM이 분석한 새로운 연구에서는 16개 국가 및 지역과 17개 산업에 걸쳐 침해된 조직을 대상으로 연구했습니다. 또한 침해를 당한 조직의 보안 및 비즈니스 전문가 3,556명과의 인터뷰도 포함되었습니다. 올해로 19년째를 맞는 데이터 유출 비용(CODB) 보고서는 실행 가능한 통찰력과 최신 연구를 제공하여 업계의 중요한 벤치마크로 자리매김하고 있습니다.

이 보고서의 조사 결과에 따르면 침해로 인한 일부 피해는 피할 수 없지만, 보안팀이 해결할 수 있고 해결해야 하는 몇 가지 위험 영역도 강조하고 있습니다. 예를 들어, 이 연구 결과는 침해 영향을 완화하고 이러한 침해와 관련된 비용을 절감하기 위해 보안 AI 및 자동화 기술의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.

다음은 데이터 유출 비용(CODB) 보고서 2024에서 발췌한 내용과 기타 몇 가지 내용입니다.