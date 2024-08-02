EU AI 법이 이미 기업을 변화시키고 있는 것들

유럽 연합(EU)은 AI에 관한 새로운 규칙을 정의한 최초의 주요 시장입니다.

EU 관계자는 "EU를 신뢰할 수 있는 AI의 글로벌 허브로 만드는 것이 목표입니다."라고 말합니다.

AI법은 기본권과 안전에 대한 잠재적 위험에 따라 애플리케이션을 분류하는 위험 기반 접근 방식을 취하고 있습니다. 가장 중요한 조항으로는 허용할 수 없는 위험을 초래하는 것으로 간주되는 특정 AI 관행 금지, 특정 고위험 AI 시스템 개발 및 배포에 대한 표준, 범용 AI(GPAI) 모델에 대한 규칙 등이 있습니다. EU AI법의 위험 카테고리 중 하나에 속하지 않는 AI 시스템은 해당 법률에 따른 요건('최소 위험' 카테고리라고도 함)의 적용을 받지 않지만, 일부는 투명성 의무를 충족해야 할 수도 있고 다른 기존 법률을 준수해야 할 수도 있습니다.

"이는 위험 수준에 따라 제약 조건을 조정하는 것을 목표로 하는 규제 실용주의의 한 형태입니다."라고 IBM 유럽 법률 책임자 겸 부사장 겸 법률 고문인 Bruno Massot는 말합니다.

이 새로운 규칙에 따라 시민의 권리를 위협하는 특정 AI 애플리케이션은 금지됩니다. 여기에는 민감한 특성에 기반한 생체 인식 분류 시스템, 인터넷이나 CCTV 영상에서 얼굴 이미지를 비표적 스크래핑하여 얼굴 인식 데이터베이스를 만드는 것, 직장과 학교에서의 감정 인식, 예측적 치안 등이 포함됩니다.

AI 법은 4월 22일에 EU 의회에서, 5월 21일에 EU 회원국에서 승인되었습니다. 이 법안은 7월 12일 유럽연합 관보에 게재되었으며, 8월 1일부터 발효되어 법의 여러 조항이 단계적으로 시행되고 있습니다.

EU AI 법은 매우 빠른 속도로 진행될 예정입니다.

"매우 빠르게 진행되고 있지만 이는 놀라운 일이 아닙니다. 초안은 오랫동안 알려져 왔습니다. 기술이 매우 빠르게 발전하고 있기 때문에 빠르게 대응하는 것도 중요합니다."라고 Massot는 말합니다.

6개월이 지나면금지된 AI 관행에 대한 금지령이 시행됩니다. 9개월째 되는 달부터 실천 강령이 적용됩니다. 이달 12일부터 거버넌스를 포함한 범용 AI 규정이 시행됩니다. 24개월이 지나면 고위험 AI 시스템에 대한 규칙이 적용됩니다. 마지막으로, 발효 후 36개월이 지나면 특정 EU 법률에 따라 규제되는 제품 또는 제품의 안전 구성 요소인 AI 시스템에 대한 규정이 적용됩니다.

법을 준수하지 않으면 최대 3,500만 유로 또는 회사 연매출의 7%에 달하는 막대한 벌금이 부과될 수 있습니다.