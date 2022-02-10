머신 러닝 모델에 인종적 편견이 있는지 확인해야 합니다.

IBM 내에서 인큐베이팅 중인 프로젝트는 무수히 많았지만, 저는 특히 암묵적인 편견과 명시적인 편견을 모두 담고 있는 프로젝트에 끌렸습니다. 그 프로젝트가 바로 TakeTwo로, 1년여 전 외부 오픈 소스 프로젝트로 공개된 7개 프로젝트 중 하나였습니다. TakeTwo 프로젝트는 자연어 이해를 사용하여 서면 콘텐츠에서 명시적이든 미묘한 것이든 인종적 편견을 감지하고 제거하는 데 도움을 줍니다. TakeTwo를 사용하여 인종적으로 편향된 것으로 보일 수 있는 문구와 단어를 탐지하면 콘텐츠 제작자가 글을 쓸 때 잠재적인 편견을 사전에 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 콘텐츠 제작자는 현재 온라인 텍스트 편집기를 통해 콘텐츠를 게시하기 전에 자신이 만든 콘텐츠를 확인할 수 있습니다. 잠재적인 인종 차별적 언어를 발견하는 Grammarly처럼 생각하면 됩니다. TakeTwo는 Inclusive Naming Initiative와 같은 신뢰할 수 있는 출처에서 수집한 포괄적 용어 디렉터리를 활용하도록 설계되었습니다.

TakeTwo를 통해 제 전문 지식을 적용하여 프로젝트를 개선할 수 있었을 뿐만 아니라, 제가 가지고 있었을 수도 있지만 이전에는 인식하지 못했던 암묵적인 인종 편견을 들여다볼 수 있는 기회도 얻었습니다. TakeTwo 작업은 세상에 중요한 임무를 수행할 수 있는 좋은 방법이었고 동시에 자기 성찰의 기회를 제공했습니다.

