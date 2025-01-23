마케팅 리더에게 AI 분야에서 앞서 나가는 것은 전략적 필수 요소가 되었습니다. 맞춤형 옴니채널 마케팅 캠페인의 규모와 범위, 마케팅 팀이 업무에 활용하는 광범위한 기업 데이터로 인해 마케팅 팀의 업무를 강화하기 위해 AI를 구현해야 하는 과제가 생겼습니다.
IBM은 고객과 파트너가 사용을 확장할 수 있도록 생성형 AI의 혁신을 발전시키면서 일관되게 '클라이언트 제로'가 되는 접근 방식을 취하고 있습니다. 이를 통해 조직은 자체 혁신의 혜택을 누리고, 제품의 영향력에 대해 더 깊이 이해할 수 있으며, IBM의 기술과 서비스의 가치를 입증할 수 있습니다. 이러한 노력은 특히 마케팅, 커뮤니케이션 및 기업의 사회적 책임 팀에서 두드러집니다.
IBM은 현재 프로세스를 최적화할 뿐만 아니라 미래 역량을 확장하기 위해 생성형 AI를 활용하고 있습니다. IBM은 생성형 AI를 가장 잘 활용할 수 있는 방법에 대한 아이디어를 얻기 위해 마케팅, 커뮤니케이션 및 기업의 사회적 책임 조직 전체를 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 내부의 관심사와 기존 이니셔티브 중에서 마케팅 자산 생성, 검색 용이성을 위한 통합 검색 및 대규모 언어 모델(LLM)이라는 두 가지 이니셔티브에 특히 초점을 맞추었습니다.
많은 조직이 고품질 마케팅 자산을 대규모로 제작하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 브랜드 가이드라인을 준수하고 규정 준수 요건을 충족하며 다양한 오디언스와 소통할 수 있는 콘텐츠를 제작하는 것은 많은 리소스를 필요로 하는 작업으로 크리에이티브 팀에 큰 부담을 주는 경우가 많습니다. 예를 들어, 디자이너는 하나의 캠페인을 여러 미디어 형식에 맞게 조정하는 데 몇 시간을 소비할 수 있습니다. 마찬가지로 카피라이터는 브랜드 보이스에 부합하면서 다양한 오디언스 세그먼트에 맞게 메시지를 조정하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
디지털 환경이 계속 진화함에 따라 개인화된 고객 경험의 중요성 증가, 디지털 채널의 확산, 산업 간 경쟁 심화와 같은 요인으로 인해 마케팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업은 의미 있는 방식으로 고객과 소통해야 한다는 압박을 끊임없이 받고 있으며, 대량의 맞춤형 콘텐츠를 빠르게 제공해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 압박은 전략적이고 가치가 높은 업무에 집중할 수 있는 능력을 제한합니다. 이러한 과제는 AI 기반 자산 생성을 통해 혁신을 이룰 수 있는 분명한 기회입니다.
자산을 제작하려면 브랜딩, 맞춤화 및 규정 준수 표준에 부합하도록 상당한 시간과 노력이 필요합니다. 이러한 이유로 AI는 카피라이터와 디자이너의 비핵심 업무를 지원하여 전문 지식과 노동 시간의 효과를 극대화할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
IBM watsonx로 구축된 IBM Creative Assistant는 생성형 AI의 힘을 이용해 마케팅 콘텐츠 제작을 빠르게 시작할 수 있습니다. Creative Assistant를 사용하면 도구 내에서 바로 종합적인 IBM 제품 정보 데이터베이스에 액세스할 수 있습니다. 이 도구는 다재다능하고 지능적인 AI 기반 마케팅 자산 생성기입니다. Creative Assistant는 AI 기술과 사전 승인된 IBM 템플릿을 사용하여 기존보다 훨씬 짧은 시간 내에 세련된 브랜드 자산을 제작할 수 있도록 도와줍니다.
IBM Creative Assistant는 이미 4,000개 이상의 자산을 생성했으며, 그 기능을 더욱 확장할 계획입니다.
IBM Creative Assistant는 콘텐츠를 효율적으로 제작하지만, 프롬프트에서 이미지 및 동영상을 생성하는 기능은 부족합니다. 자산 생성의 다음 단계인 이 흥미로운 단계는 구현하기가 간단하지 않습니다. 이미지와 동영상에 대한 생성형 모델이 존재하지만, IBM의 디자인 및 브랜드 규정 준수에 따라 자산을 생성하는 것은 복잡한 과제입니다. IBM 자산은 엄격한 디자인, 법적, 윤리적 규정을 준수해야 합니다.
이 문제를 해결하기 위해 IBM은 이미지의 브랜드 준수 여부를 확인하는 AI 모델을 학습시키는 중간 단계를 고려하고 있습니다. 이 접근 방식은 브랜드 준수 이미지를 처음부터 생성하는 것보다 쉬우며, 스톡 이미지와 AI 생성 이미지 모두에 적용하여 고품질의 허용 가능한 결과물을 보장할 수 있습니다. Creative Assistant 는 이미 법률 준수와 같은 텍스트에 대해 유사한 기능을 통합하고 있으며, 이는 구현하기가 훨씬 더 간단하다는 것이 입증되었습니다.
이러한 기능을 확장하면 비용을 절감하면서 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 절약된 시간으로 IBM 직원들은 브리핑을 작성하고 창의적인 비전을 안내하는 데 집중할 수 있으며, 자산 생성의 무거운 작업은 AI가 맡게 됩니다. 이러한 변화는 근무 시간을 최적화하고 디자이너가 더 혁신적이고 가치 있는 작업에 집중할 수 있도록 하여 영향력을 증폭시킵니다.
IBM 팀에서는 몇 가지 구체적인 기능을 우선순위로 선정했습니다. IBM의 브랜드 및 디자인 표준을 준수하면서 내부 및 외부 사용을 위한 고품질 자산을 신속하게 생성하면 IBM이 생산해야 하는 자산의 양을 고려할 때 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 자동화된 텍스트, 비디오 및 이미지 생성으로 확장하면 다양한 시장과 고객 세그먼트에 맞춤화할 수 있는 더 넓은 기회를 제공하여 타겟 고객에게 더 효과적으로 공감을 불러일으키는 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.
목표는 AI가 최소한의 디자이너 입력만으로 자산을 생성하여 크리에이티브 프로세스를 간소화할 수 있도록 하는 것입니다. 그러나 이러한 이니셔티브를 구현하는 것은 주로 조직의 규모와 AI 기술에 대한 법적 요구 사항으로 인해 여전히 복잡합니다. IBM은 단계적 접근 방식을 취하고 브랜드 규정 준수 확인과 같은 중개 솔루션을 사용함으로써 이러한 문제를 해결하고 자산 생성의 효율성과 혁신의 다음 물결을 열 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
대규모 조직은 시스템과 데이터베이스 전반에서 서로 다른 데이터를 통합하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 비효율적인 데이터 검색 시스템은 팀 사일로, 확장성 문제, 생산성 저하로 이어집니다. 또한 파편화된 시스템에서 작업을 실행하려면 특정 데이터를 찾기 위한 도메인 전문 지식이 필요합니다. 이러한 요구 사항은 신입 사원의 학습 곡선을 증가시키고 직원들이 필요한 정보를 효율적으로 찾는 데 방해가 됩니다.
실행 가능한 솔루션은 데이터 자체를 일괄 마이그레이션하지 않고도 이러한 소스의 데이터를 종합할 수 있어야 합니다. 또한 보안과 기밀성을 유지하여 적절한 권한이 부여된 사용자에게만 적절한 데이터를 공개해야 합니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 IBM은 지난 18개월 동안 Slack과 내부 리포지토리를 비롯한 다양한 소스에서 데이터를 가져오는 통합 검색 기능을 개발했습니다. 텍스트 데이터는 벡터 데이터베이스에 저장되며, 처리를 위해 고급 AI 모델이 계층화되어 모든 소스에서 자유로운 텍스트 검색이 가능합니다. 내부 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 IBM 팀은 원시 벡터 데이터와 모델에 모두 액세스할 수 있습니다. 이 기능은 이미 내부 검색 도구에 통합되어 구형 Lucene 구문을 문맥을 인식하는 자유 텍스트 쿼리로 대체하고 있습니다. 그 결과, IBM 직원들은 훨씬 더 효과적이고 직관적인 검색 환경을 누릴 수 있게 되었습니다.
이 검색 시스템의 핵심 기능은 쿼리하는 직원에 대한 컨텍스트가 제공된다는 점입니다. 쿼리를 처리할 때 AI는 사용자의 역할, 권한 및 신원을 고려하여 해당 개인에게 액세스 권한이 있는 데이터만 반환합니다. 이 메커니즘은 기밀성을 보장하고 내부 액세스 제어를 준수하는 동시에 관련성이 높은 결과를 제공합니다. 민감한 데이터가 반환되지 않도록 하는 것이 중요하므로 사용자 신원을 기반으로 한 액세스 가드 레일을 구현하는 것이 중요합니다.
IBM은 이러한 기능을 이미지와 동영상까지 포함하도록 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 이 확장에는 기존 시각적 자산에 대한 적절한 텍스트 태그가 필요하며, 이는 AI가 이러한 미디어 유형을 이해하는 데 매우 중요합니다. IBM의 디지털 자산 관리 시스템은 이러한 디지털 자산을 저장하지만, 태그가 올바르게 지정되지 않은 경우가 많습니다. IBM은 이러한 격차를 해소하기 위해 AI를 사용하여 모든 디지털 자산에 자동 태그를 지정할 계획입니다. 태그 지정 프로세스가 완료되면 검색 모델은 단일 쿼리를 통해 관련 이미지, 동영상, 텍스트 및 소스 문서를 반환할 수 있는 멀티모달 시스템으로 발전할 수 있습니다.
이 통합 검색 시스템은 직원들이 형식에 관계없이 필수 정보에 보편적으로 액세스할 수 있도록 하여 효율성을 크게 향상할 수 있습니다. 또한 문서를 여러 벡터 스토어에 저장할 필요가 없어 IBM의 데이터 인프라를 간소화할 수 있습니다. 그리고 Creative Assistant와 같은 다른 내부 제품은 유사한 기술을 별도로 구현하고 유지 관리하는 대신 통합 검색을 제품의 일부로 통합할 수 있습니다.
AI 기반 혁신은 워크플로를 지속적으로 변화시켜, 팀원들은 전략적이고 고부가가치 업무에 집중할 수 있고 무거운 작업은 AI가 처리할 수 있게 해줄 것입니다. 통합 검색과 검색 용이성을 위한 LLM은 직원들이 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 지원하고, 고급 이미지 및 콘텐츠 생성 기능을 통해 팀은 이전과는 전혀 다른 고품질의 브랜드 준수 자산을 제작할 수 있습니다. IBM은 이러한 기능을 통합함으로써 내부 운영을 개선할 뿐만 아니라 고객에게 유사한 혁신적 가치를 제공하기 위한 벤치마크를 설정하여 조직이 AI를 활용하여 영향력을 발휘하는 방법을 재정의합니다.
IBM은 뉴욕대학교 스턴 경영대학원과 파트너십을 맺고 4명의 MBA 컨설턴트를 배치하여 스턴의 체험 학습 프로그램이 지원하는 한 학기 동안의 프로젝트를 진행했습니다. 스턴의 Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman, Narissa Moonsammy는 IBM의 마케팅, 커뮤니케이션 및 기업의 사회적 책임 팀과 긴밀히 협력하여 조직에 대한 외부의 시각을 제공했습니다. MBA 컨설턴트들은 IBM 직원 피드백 데이터를 조사하고, IBM 리더들과 인터뷰를 진행했으며, IBM의 자체 watsonx 플랫폼을 사용하여 얻은 정보를 종합하여 조직의 우선 순위가 지정된 AI 로드맵을 도출했습니다. 전 세계적인 AI 기술 격차를 해소하기 위해 IBM은 2026년 말까지 200만 명에게 AI 역량 교육을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 뉴욕대학교 스턴과의 이번 협력을 비롯해 IBM SkillsBuild의 무료 교육 과정을 통해 IBM은 전 세계 학습자들에게 다가가고 있습니다.
