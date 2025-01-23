대규모 조직은 시스템과 데이터베이스 전반에서 서로 다른 데이터를 통합하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 비효율적인 데이터 검색 시스템은 팀 사일로, 확장성 문제, 생산성 저하로 이어집니다. 또한 파편화된 시스템에서 작업을 실행하려면 특정 데이터를 찾기 위한 도메인 전문 지식이 필요합니다. 이러한 요구 사항은 신입 사원의 학습 곡선을 증가시키고 직원들이 필요한 정보를 효율적으로 찾는 데 방해가 됩니다.

실행 가능한 솔루션은 데이터 자체를 일괄 마이그레이션하지 않고도 이러한 소스의 데이터를 종합할 수 있어야 합니다. 또한 보안과 기밀성을 유지하여 적절한 권한이 부여된 사용자에게만 적절한 데이터를 공개해야 합니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 IBM은 지난 18개월 동안 Slack과 내부 리포지토리를 비롯한 다양한 소스에서 데이터를 가져오는 통합 검색 기능을 개발했습니다. 텍스트 데이터는 벡터 데이터베이스에 저장되며, 처리를 위해 고급 AI 모델이 계층화되어 모든 소스에서 자유로운 텍스트 검색이 가능합니다. 내부 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통해 IBM 팀은 원시 벡터 데이터와 모델에 모두 액세스할 수 있습니다. 이 기능은 이미 내부 검색 도구에 통합되어 구형 Lucene 구문을 문맥을 인식하는 자유 텍스트 쿼리로 대체하고 있습니다. 그 결과, IBM 직원들은 훨씬 더 효과적이고 직관적인 검색 환경을 누릴 수 있게 되었습니다.

이 검색 시스템의 핵심 기능은 쿼리하는 직원에 대한 컨텍스트가 제공된다는 점입니다. 쿼리를 처리할 때 AI는 사용자의 역할, 권한 및 신원을 고려하여 해당 개인에게 액세스 권한이 있는 데이터만 반환합니다. 이 메커니즘은 기밀성을 보장하고 내부 액세스 제어를 준수하는 동시에 관련성이 높은 결과를 제공합니다. 민감한 데이터가 반환되지 않도록 하는 것이 중요하므로 사용자 신원을 기반으로 한 액세스 가드 레일을 구현하는 것이 중요합니다.

IBM은 이러한 기능을 이미지와 동영상까지 포함하도록 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 이 확장에는 기존 시각적 자산에 대한 적절한 텍스트 태그가 필요하며, 이는 AI가 이러한 미디어 유형을 이해하는 데 매우 중요합니다. IBM의 디지털 자산 관리 시스템은 이러한 디지털 자산을 저장하지만, 태그가 올바르게 지정되지 않은 경우가 많습니다. IBM은 이러한 격차를 해소하기 위해 AI를 사용하여 모든 디지털 자산에 자동 태그를 지정할 계획입니다. 태그 지정 프로세스가 완료되면 검색 모델은 단일 쿼리를 통해 관련 이미지, 동영상, 텍스트 및 소스 문서를 반환할 수 있는 멀티모달 시스템으로 발전할 수 있습니다.

이 통합 검색 시스템은 직원들이 형식에 관계없이 필수 정보에 보편적으로 액세스할 수 있도록 하여 효율성을 크게 향상할 수 있습니다. 또한 문서를 여러 벡터 스토어에 저장할 필요가 없어 IBM의 데이터 인프라를 간소화할 수 있습니다. 그리고 Creative Assistant와 같은 다른 내부 제품은 유사한 기술을 별도로 구현하고 유지 관리하는 대신 통합 검색을 제품의 일부로 통합할 수 있습니다.

AI 기반 혁신은 워크플로를 지속적으로 변화시켜, 팀원들은 전략적이고 고부가가치 업무에 집중할 수 있고 무거운 작업은 AI가 처리할 수 있게 해줄 것입니다. 통합 검색과 검색 용이성을 위한 LLM은 직원들이 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 지원하고, 고급 이미지 및 콘텐츠 생성 기능을 통해 팀은 이전과는 전혀 다른 고품질의 브랜드 준수 자산을 제작할 수 있습니다. IBM은 이러한 기능을 통합함으로써 내부 운영을 개선할 뿐만 아니라 고객에게 유사한 혁신적 가치를 제공하기 위한 벤치마크를 설정하여 조직이 AI를 활용하여 영향력을 발휘하는 방법을 재정의합니다.

IBM은 뉴욕대학교 스턴 경영대학원과 파트너십을 맺고 4명의 MBA 컨설턴트를 배치하여 스턴의 체험 학습 프로그램이 지원하는 한 학기 동안의 프로젝트를 진행했습니다. 스턴의 Samir Ali-Darwish, Auston Ricca, Tomer Friedman, Narissa Moonsammy는 IBM의 마케팅, 커뮤니케이션 및 기업의 사회적 책임 팀과 긴밀히 협력하여 조직에 대한 외부의 시각을 제공했습니다. MBA 컨설턴트들은 IBM 직원 피드백 데이터를 조사하고, IBM 리더들과 인터뷰를 진행했으며, IBM의 자체 watsonx 플랫폼을 사용하여 얻은 정보를 종합하여 조직의 우선 순위가 지정된 AI 로드맵을 도출했습니다. 전 세계적인 AI 기술 격차를 해소하기 위해 IBM은 2026년 말까지 200만 명에게 AI 역량 교육을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 뉴욕대학교 스턴과의 이번 협력을 비롯해 IBM SkillsBuild의 무료 교육 과정을 통해 IBM은 전 세계 학습자들에게 다가가고 있습니다.