AI로 메인프레임 전문성 확보

메인프레임 시스템은 사라지지 않지만, 이를 유지 관리하는 전문 인력을 구하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 메인프레임은 70개 이상의 국가에서 28개 산업에 걸쳐 전 세계 생산 IT 작업 부하의 약 70%를 담당합니다. 그러나 메인프레임을 최적화하기 위해 필요한 전문 인력은 점점 더 부족해지고 있습니다.

베테랑 메인프레임 전문가들이 은퇴함에 따라 지식 격차가 커지고 있습니다. 최신 컴퓨터 과학 커리큘럼은 현재 IBM® Z와 같은 메인프레임 플랫폼에서 지원되는 Java 및 Python과 같은 언어를 강조하는 경향이 있지만, 진짜 문제는 더 깊은 곳에 있습니다.

숙련된 인력 부족의 핵심은 클라우드 및 분산 환경에서 발견되는 것과는 다른 메인프레임 관련 용어, 핵심 개념 및 복잡한 하위 시스템을 이해하는 데 있습니다. 그러나 엔터프라이즈 교육 예산은 메인프레임 개념 및 설계보다 이러한 아키텍처에 우선순위를 두는 경우가 많습니다.

그 결과는 어떨까요? 지속적인 메인프레임 의존도와 IBM Z와 같은 메인프레임 시스템의 고유한 운영 환경을 통제할 수 있는 전문가 풀 사이의 격차가 커지고 있습니다. 비즈니스 리더에게 이러한 인력 부족은 운영 연속성과 혁신 역량을 모두 위협합니다.