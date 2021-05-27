신뢰할 수 있는 AI 기반: 관리형 데이터 및 AI, AI 윤리, 개방적이고 다양한 에코시스템

전 세계 기업들은 AI에 대한 신뢰를 구축하는 것이 기술의 광범위한 채택의 핵심이라는 사실을 깨닫고 있습니다. 이들은 AI에 대한 신뢰와 AI 알고리즘을 통해 내려진 의사 결정을 설명할 수 있는 능력이 브랜드 관점에서 비즈니스의 성공에 매우 중요하다는 것을 알고 있습니다. 2021년 글로벌 AI 도입 지수에 따르면 글로벌 IT 전문가의 86%는 데이터 및 AI 모델의 구축, 관리 및 사용 방법에 대한 투명성과 윤리적 프레임워크를 제공하는 기업의 서비스를 소비자가 선택할 가능성이 더 높다는 데 동의했습니다.
궁극적으로 고객은 관리형 데이터, AI 도구 및 프로세스, AI 윤리, 개방적이고 다양한 에코시스템의 기반에 기반을 둔 신뢰하고 신뢰할 수 있는 AI 솔루션을 통해 결과에 대해 더 큰 확신을 갖게 됩니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
관리형 데이터 및 AI는 데이터 및 AI 솔루션의 신뢰성을 모니터링하고 유지하는 기술, 도구 및 프로세스를 의미합니다. 기업은 AI가 의도한 대로 규정을 준수하여 작동하는지 확인하기 위해 AI를 지시하고 모니터링할 수 있어야 합니다. IBM의 관리형 데이터 및 AI 기술은 윤리적 AI를 위한 기본 원칙인 투명성, 설명 가능성, 공정성, 견고성, 개인정보 보호를 적용하여 구조화되어 있습니다. 이 5가지 중점 영역은 신뢰할 수 있는 AI를 정의하는 방법입니다.
투명성은 신뢰를 강화하며, 투명성을 증진하는 가장 좋은 방법은 공개입니다. AI 솔루션이 윤리적이기 위해서는 투명성도 필요합니다. 이를 통해 AI 기술을 쉽게 검사할 수 있으며, 이는 AI 솔루션에 사용되는 알고리즘이 숨겨져 있거나 더 자세히 살펴볼 수 없음을 의미합니다.
투명성은 사용 중인 AI 기술과 알고리즘에 대한 관점을 제공하지만, AI가 어떻게 사용되는지에 대해서는 간단하고 직관적인 설명이 필요합니다. 사람들은 AI가 어떻게 결론에 도달했는지 이해할 권리가 있으며, 특히 이러한 결론이 고용 가능성, 신용도 또는 잠재력에 대한 결정에 영향을 미치는 경우에는 더욱 그렇습니다. 제공되는 설명은 이해하기 쉬워야 합니다.
AI 솔루션의 공정성은 인간의 편견을 줄이고 개인 및 개인 집단을 공평하게 대우하는 것을 의미합니다. 공정하게 설계된 AI 솔루션은 이러한 방식을 유지해야 합니다. 편견이 솔루션에 스며드는 것을 방지하려면 모니터링과 안전장치가 매우 중요합니다.
AI가 인간 경험의 일부가 되면서 공격에 더욱 취약해지고 있습니다. AI 솔루션을 신뢰할 수 있으려면 예외적인 상황을 효과적으로 처리하고 보안 위험을 최소화할 수 있을 만큼 견고해야 합니다. AI는 공격을 견디고 공격을 받는 동안 무결성을 유지할 수 있어야 합니다.
AI가 신뢰할 수 있으려면 AI는 원시 데이터뿐만 아니라 해당 데이터에서 얻은 인사이트의 모든 면에서 개인정보 보호를 보장해야 합니다. 데이터는 인간 생성자의 소유이며, AI는 최고의 무결성을 바탕으로 개인정보를 보호해야 합니다.
관리형 데이터와 AI 도구 및 관행은 윤리 원칙의 기반에 확고하게 기반을 두어야 합니다. AI는 인간과 인간의 지능, 행동을 보강하며, 선택된 소수만이 아니라 모든 사람이 접근할 수 있어야 합니다. AI를 통해 얻은 데이터와 인사이트는 이를 만든 인간의 소유이며, 윤리적 AI는 이러한 권리를 유지합니다. AI 윤리는 또한 기업이 AI에서 해당 데이터를 사용하는 방식이 투명하고 설명할 수 있어야 한다는 것을 의미합니다.
신뢰할 수 있는 AI 솔루션에는 윤리 및 거버넌스 이상의 기반이 필요합니다. 개방형 에코시스템에서 강화된 다양성, 포용성, 공동 책임의 문화는 AI를 구축하고 관리하는 동시에 비즈니스와 사회 모두에 실질적인 가치를 제공하는 데 에코시스템이 필수적입니다. 이를 위해서는 AI 솔루션을 구축하는 팀이 다양한 배경을 가진 사람들로 구성되고 해당 솔루션이 제공하는 사회의 성별, 인종 및 문화적 다양성과 매우 유사하도록 문화적 변화가 필요할 수 있습니다.
도구, 전문 지식, 교육 및 지침을 제공함으로써 기업이 AI와 AI가 창출하는 결과에 대한 신뢰를 구축할 수 있도록 지원합니다.
생성형 AI의 새로운 문제, AI/ML 모델 관리의 필요성, 신뢰할 수 있고 투명하며 설명하기 쉬운 AI 프레임워크를 구축하는 방법을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM watsonx.governance를 사용하여 어디서나 생성형 AI 모델을 관리하고 클라우드 또는 온프레미스에 배포하세요.
AI에 대한 직원의 확신을 높이고 도입과 혁신을 가속화하고 고객 신뢰를 개선하는 데 AI 거버넌스가 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.
IBM Consulting의 도움을 받아 EU AI 법에 대비하고 책임감 있는 AI 거버넌스 접근 방식을 확립하세요.
단일 포트폴리오를 통해 AI에 지시하고, AI를 관리 및 모니터링하여 신뢰할 수 있고 투명하며 설명 가능한 AI를 가속하세요.