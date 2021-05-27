신뢰할 수 있는 AI 기반: 관리형 데이터 및 AI, AI 윤리, 개방적이고 다양한 에코시스템

전 세계 기업들은 AI에 대한 신뢰를 구축하는 것이 기술의 광범위한 채택의 핵심이라는 사실을 깨닫고 있습니다. 이들은 AI에 대한 신뢰와 AI 알고리즘을 통해 내려진 의사 결정을 설명할 수 있는 능력이 브랜드 관점에서 비즈니스의 성공에 매우 중요하다는 것을 알고 있습니다. 2021년 글로벌 AI 도입 지수에 따르면 글로벌 IT 전문가의 86%는 데이터 및 AI 모델의 구축, 관리 및 사용 방법에 대한 투명성과 윤리적 프레임워크를 제공하는 기업의 서비스를 소비자가 선택할 가능성이 더 높다는 데 동의했습니다.

궁극적으로 고객은 관리형 데이터, AI 도구 및 프로세스, AI 윤리, 개방적이고 다양한 에코시스템의 기반에 기반을 둔 신뢰하고 신뢰할 수 있는 AI 솔루션을 통해 결과에 대해 더 큰 확신을 갖게 됩니다.