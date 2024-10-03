트렌드: 2024년 하드웨어의 AI 업데이트

지난 2년 반 동안 인공 지능(AI) 사용량이 급증하면서 소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어도 크게 변화했습니다. AI 사용이 계속 발전함에 따라 PC 제조업체는 AI 전용 하드웨어를 제공하고 "AI PC"로 마케팅함으로써 최종 사용자 디바이스를 개선할 수 있는 기회를 AI에서 찾았습니다.
몇 년 전만 해도 AI는 명시적으로 AI를 위해 설계된 하드웨어가 아닌 하드웨어에 의존하는 경우가 많았습니다. 한 가지 예로 그래픽 프로세서를 들 수 있습니다. Nvidia 그래픽 처리 디바이스(GPU)는 머신 러닝과 딥 러닝에 필요한 병렬 처리를 효율적으로 처리하기 때문에 AI에서 매우 중요합니다. 이러한 설계는 동시 계산을 가능하게 하므로 AI 모델 학습 및 추론에 CPU보다 더 효과적입니다.
또 다른 주요 하드웨어 유형은 Intel 및 기타 회사의 FPGA(Field-Programmable Gate Array)입니다. FPGA는 여러 번 재프로그래밍할 수 있는 집적 회로(IC)입니다. 이러한 유연성 덕분에 AI 작업에 이상적입니다. FPGA는 딥 러닝 및 머신 러닝 작업을 가속화합니다. GPU 또는 ASIC의 동작을 모방하는 하드웨어 사용자 지정 옵션을 제공합니다.
FPGA는 Intel FPGA AI Suite 및 OpenVINO 툴킷과 같은 툴을 사용하여 TensorFlow 및 PyTorch와 같은 인기 있는 AI 프레임워크와 통합할 수 있습니다.
FPGA는 자동차, 의료 및 기타 산업 전반에 걸쳐 사용됩니다. 이는 신속한 의사 결정과 대기 시간 감소를 위해 AI 기능을 데이터 소스 가까이에 배포해야 하는 엣지 컴퓨팅 시나리오에서 유용합니다.
또 다른 유형은 ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)입니다. 한 가지 예로 Google의 Tensor Processing Unit(TPU)을 들 수 있습니다. TPU는 머신 러닝 워크로드를 가속화하기 위해 Google에서 개발한 맞춤형 ASIC입니다. TensorFlow에 최적화되어 Google의 데이터 센터에서 광범위하게 사용됩니다.
업계 뉴스레터
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
2022년 11월 30일 OpenAI의 ChatGPT 출시는 AI에 대한 대중과 업계의 관계를 변화시켰습니다. ChatGPT는 출시 5일 만에 100만 명 이상의 사용자를 유치하면서 빠르게 엄청난 인기를 얻었습니다. 2023년 1월에는 사용자 수가 1억 명에 달해 역대 가장 빠르게 성장한 소비자 애플리케이션이 되었습니다.
가장 중요한 것은 일반 문화에서 ChatGPT의 급격한 성공이 벤처 펀딩을 AI 스타트업에 유리하게 변화시켰다는 것입니다. Microsoft, Google, Meta 같은 거대 기술 기업들이 제품 개발과 공개를 가속화했고, 실리콘밸리에서는 Anthropic과 Perplexity 같은 AI 도구를 제공하는 회사들이 빠르게 등장했습니다.
이제 PC 제조업체는 하이브리드 AI와 온디바이스 인텔리전스를 강조하는 AI 지원 PC에 투자하고 있습니다. AI를 개인용 컴퓨터에 통합하는 것은 신경 처리 디바이스(NPU)와 같은 특수 AI 칩셋의 등장으로 PC가 로컬에서 AI 작업을 수행할 수 있는 능력을 향상시킴으로써 더욱 용이해졌습니다.
이러한 변화는 PC 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Canalys에 따르면 2027년까지 출하되는 PC 중 약 60%가 AI 기능을 탑재할 것으로 예상됩니다.
AI PC는 CPU, GPU, NPU를 조합하여 AI 워크로드를 효율적으로 실행하도록 설계되어 이전 세대 PC보다 생성형 AI 모델과 같은 작업을 더욱 효과적으로 처리할 수 있습니다. 이러한 최적화를 통해 AI PC는 클라우드 기반 솔루션에 의존하지 않고 로컬에서 데이터를 처리하여 향상된 성능, 전력 효율성 및 개인정보 보호를 갖춘 애플리케이션을 실행할 수 있습니다.
일각에서는 이 카테고리를 마케팅 속임수라고 비판하며, 많은 최종 사용자가 클라우드 기반 챗봇을 통해 생성형 AI를 사용한다고 지적합니다.
오늘날 대중은 AI를 클라우드에서 실행되고 챗봇으로 사용되는 대규모 언어 모델(LLM)로 생각합니다. 시간이 지남에 따라 최종 사용자의 AI 성능과 사용은 통합 기능과 AI 강화 애플리케이션을 통해 점점 더 많이 사용될 것입니다.
Gartner 글로벌 연구 책임자인 Chris Howard에 따르면, AI에는 클라우드가 아닌 엣지 근처에서 실행되는 챗봇 이외의 사용 사례를 지원하는 소규모 언어 모델(SLM)이 더 많이 포함될 것입니다.
AI 처리는 점점 더 사용자와 더 가깝게, 더 엣지 가까이에서 이루어질 것입니다. 이는 AI 전용 하드웨어의 추세가 더욱 커질 것임을 의미합니다.
한 가지 눈에 띄는 것은 AI를 위해 특별히 설계된 새로운 범주의 Windows PC인 마이크로소프트의 Copilot+ PC의 출시입니다. 이 PC는 초당 40조 건 이상의 작업(TOPS)을 수행할 수 있는 새로운 실리콘을 갖추고 있어 하루 종일 사용할 수 있는 배터리 수명과 고급 AI 모델에 대한 액세스를 제공합니다. 이러한 디바이스의 아키텍처는 CPU 및 GPU와 함께 고성능 NPU를 통합하여 AI 기능을 향상시킵니다. 이 구성을 통해 실시간 AI 이미지 생성, 언어 번역 및 디바이스 활동을 기록하고 분석하여 AI 모델과의 사용자 상호 작용을 개선하는 '호출' 기능과 같은 고급 검색 기능과 같은 새로운 경험을 제공할 수 있습니다.
또한 Microsoft는 Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, 삼성 등 주요 OEM 파트너와 협력하여 이러한 AI 강화 디바이스를 시장에 출시했습니다.
Apple은 디바이스에서 AI 기능을 수용하고 강화하기 위해 여러 하드웨어를 변경했습니다. 중요한 발전은 고급 AI 처리를 처리하도록 특별히 설계된 Apple 실리콘을 통합한 것입니다. 여기에는 머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 AI 작업에 최적화된 iPhone 15 Pro와 같은 기기에서 특수 신경 엔진을 사용하는 것이 포함됩니다. 이러한 신경 엔진은 AI 작업의 효율성과 속도를 향상시켜 실시간 언어 번역 및 이미지 인식과 같은 기능을 구현합니다.
Google은 AI를 수용하기 위해 하드웨어를 몇 가지 변경했습니다. 중요한 단계 중 하나는 Gemini와 같은 AI 모델을 지원하기 위해 자체 하드웨어를 개발하고 통합하는 것입니다. 이는 AI 기능을 강화하기 위해 외부 칩에 의존하는 것에서 독점 기술을 사용하는 방식으로 전환하고 있음을 나타냅니다.
Google은 제품 전반에 걸쳐 AI를 더 잘 통합하기 위해 내부 팀을 재구성하기도 했습니다. 이러한 재구성으로 인해 새로운 플랫폼 및 디바이스 팀이 구성되어 Pixel, Android, Chrome, ChromeOS와 같은 다양한 Google 제품을 단일 리더십 하에 통합했습니다. 이러한 움직임은 AI 통합을 가속화하고 하드웨어와 소프트웨어 간의 시너지 효과를 개선하는 것을 목표로 합니다.
인기 있는 생성형 AI 혁명은 2022년 11월에 시작되었으며, 그 결과 전력을 많이 소비하는 AI 사용 사례를 수용하기 위해 하드웨어가 크게 변경되었습니다. 최근 하드웨어에 AI를 적용한 것은 의심의 여지 없이 시작에 불과합니다. AI 전용 하드웨어가 PC와 휴대폰을 넘어 웨어러블, 사물인터넷 디바이스 등으로 확산될 것을 기대할 수 있습니다.
IBM Z는 엔터프라이즈 운영 체제 및 더 높은 AI 정확도, 생산성 및 민첩성을 제공하는 IBM Z 소프트웨어를 실행하는 IBM Telum 프로세서를 기반으로 하는 현대적인 인프라 제품군입니다.
IBM zSystems 메인프레임에서 오픈 소스 프레임워크와 도구를 사용하여 가장 귀중한 엔터프라이즈 데이터에 AI 및 머신 러닝을 적용할 수 있습니다.
IBM은 하이브리드 중심 설계 전략을 통해 기업 전체에 영향력을 가속화할 수 있는 AI 인프라 솔루션을 제공합니다.
IBM Consulting을 통해 기업 데이터의 가치를 극대화해 비즈니스에 이득이 되는 인사이트 중심의 조직을 구축하세요.
실제 엔터프라이즈 요구 사항에 맞게 구축되어 성능, 안정성, 하이브리드 클라우드 통합에 최적화된 인프라로 AI 워크로드를 강화하세요.