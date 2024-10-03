트렌드: 2024년 하드웨어의 AI 업데이트

몇 년 전만 해도 AI는 명시적으로 AI를 위해 설계된 하드웨어가 아닌 하드웨어에 의존하는 경우가 많았습니다. 한 가지 예로 그래픽 프로세서를 들 수 있습니다. Nvidia 그래픽 처리 디바이스(GPU)는 머신 러닝과 딥 러닝에 필요한 병렬 처리를 효율적으로 처리하기 때문에 AI에서 매우 중요합니다. 이러한 설계는 동시 계산을 가능하게 하므로 AI 모델 학습 및 추론에 CPU보다 더 효과적입니다.

또 다른 주요 하드웨어 유형은 Intel 및 기타 회사의 FPGA(Field-Programmable Gate Array)입니다. FPGA는 여러 번 재프로그래밍할 수 있는 집적 회로(IC)입니다. 이러한 유연성 덕분에 AI 작업에 이상적입니다. FPGA는 딥 러닝 및 머신 러닝 작업을 가속화합니다. GPU 또는 ASIC의 동작을 모방하는 하드웨어 사용자 지정 옵션을 제공합니다.

FPGA는 Intel FPGA AI Suite 및 OpenVINO 툴킷과 같은 툴을 사용하여 TensorFlow 및 PyTorch와 같은 인기 있는 AI 프레임워크와 통합할 수 있습니다.

FPGA는 자동차, 의료 및 기타 산업 전반에 걸쳐 사용됩니다. 이는 신속한 의사 결정과 대기 시간 감소를 위해 AI 기능을 데이터 소스 가까이에 배포해야 하는 엣지 컴퓨팅 시나리오에서 유용합니다.

또 다른 유형은 ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)입니다. 한 가지 예로 Google의 Tensor Processing Unit(TPU)을 들 수 있습니다. TPU는 머신 러닝 워크로드를 가속화하기 위해 Google에서 개발한 맞춤형 ASIC입니다. TensorFlow에 최적화되어 Google의 데이터 센터에서 광범위하게 사용됩니다.