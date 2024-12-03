최근 IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 놀라운 통계가 나왔습니다. 자체 보안팀을 통해 침해를 발견한 기업은 42%에 불과합니다. 이는 특히 외부 파트너 및 공급업체와 관련하여 심각한 맹점이 있음을 보여줍니다.

재정적 부담도 만만치 않습니다. 평균적으로 여러 환경에 영향을 미치는 데이터 유출 사고는 무려 488만 달러의 비용이 발생합니다. 2023년 1월 통신사에서 발생한 대규모 유출 사고는 제3자 관계와 관련된 위험을 뼈저리게 상기시켜 주었습니다. 이 경우 공격자는 제3자 공급업체의 액세스 취약점을 악용하여 4천만 명 이상의 고객의 개인 정보를 노출시켰습니다.